日本人の海外移住が注目を集めている。ワーキングホリデーの若者、子育て世代、富裕層、技術者や研究者、リタイア世代。日本をなぜ離れるのか。海外移住にはどんなリスクがあるのか。

移住研究の第一人者・大石奈々さんが、日本人移住者へのインタビューやデータをもとに実態に迫った話題の書籍『流出する日本人--海外移住の光と影』（中公新書）より、一部を抜粋して紹介する（全3回の3回目／はじめから読む）。

海外移住の大きな課題・医療

海外へ移住する日本人にとって最も大きな課題の一つとなるのが医療である。日本のように、高水準の医療サービスを迅速かつ比較的安価に受けられる国は稀だからだ。日本語以外の言葉で体調や病状を医師に説明したり、治療を受けたりすることも、日本で生まれ育った多くの日本人にとっては負担が大きい。

前項で述べたように、日本では永住権を持たない外国人が3ヵ月以上滞在して住民登録を行った場合には国民健康保険に加入でき、日本人と同じ医療サービスを受けることができるが、海外では必ずしもそうではない。



例えば、豪州では永住権を持たない外国人居住者に対して民間医療保険への加入が義務づけられ、移民局が確認を行ってからビザが発行されるが、ワーキングホリデー・ビザ申請者には加入をチェックする仕組みがない。そのため無保険で渡航する若者も少なくなく、現地で事故にあい高額な医療費を請求される状況に直面するといった問題も起こっている。

「終電まで待っても診てもらえなかったので帰りました」

英国やオランダやドイツなど欧州諸国では、一定の条件を満たせば永住権を持たない外国人でも公的保険に入れるが、必要な医療サービスを受けるまでに時間がかかることは少なくない。実際に英国で就労していた日本人は、以下のように述べた。

「日本のドクターに診てもらったほうが安心ですし、治療も早いです。イギリスにいたときに熱が出たので、仕事帰りに病院に行ったことがあったのですが、医療費が無料なので、混んでいました。待っている人たちが多すぎて、結局、終電まで待っても診てもらえなかったので帰りました。4時間、5時間待ちましたよ。日本ではそういうことはないですよね」

ジェンダー・ギャップは解消されるのか？

カナダでも状況は厳しい。2013年の調査によれば、具合が悪くなった当日か翌日に近隣のクリニックで予約を取れたと答えた人々は全体の41％にすぎなかった。2022年の別の調査では、クリニックから紹介された専門医に診てもらい治療を始めるまでにかかった時間は平均27・4週間、脳外科の治療を受ける場合は平均58・9週間、つまり1年以上だ。アルバータ州ではMRI検査を受けるだけでも半年以上待たされる。カナダは総じて実際に治療に至るまでのプロセスが長く、不安を感じるという移住者たちの声もある。

第3章では、ジェンダー的要因が女性の海外移住の一つの要素となっていることを論じた。だが、海外に行けばジェンダー不平等が全くなくなるというわけではない。世界146ヵ国の経済、政治、教育、健康の四分野における男女のギャップを計測した結果をまとめた世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ報告書も、完全に男女平等という国は、まだどこにもないことを示している。

ジェンダー・ギャップ・ランキングで先進国として最下位、2025年は118ヵ国中125位（注：本書では2023年のデータを記載）だった日本にいるよりも、もっと上位の国に移住したいと考える女性たちがいることは理解できる。ただ、外国人として海外で仕事を見つけることは実際には簡単ではなく、移住先で日系企業に就職する女性移住者は多い。こうした職場では、「女性の置かれた立場は、日本にいたときとあまり変わらなかった」と言う人々もいた。

根強く存在する「アジア系住民」への差別

日系ではない現地企業で働いている女性たちのほとんどは、日本にいたときと比べて状況が改善したと答えていたが、人種差別や外国人差別に直面する人々もいる。米国、英国、カナダ、豪州を含む多くの国々で、アジア系住民に対する差別は根強くある。豪州における研究では、84％のアジア系住民が差別を受けたことがあると回答している。コロナ禍では特に状況が悪化した。米国では1万905件、カナダでは835件、豪州では541件の差別事件が報告されたが、これは氷山の一角と言われている。

筆者による豪州の大学におけるアジア系教員を対象とした調査でも、58・6％が「移民であることが、仕事の上で負の影響を及ぼしている」と回答し、その回答は特に女性で高く67・9％にものぼった。移民であることと、女性であることで、キャリア・アップをすることが難しい状況が浮かび上がった。

あるカナダ在住の女性移住者は、比較的ジェンダー平等が進んでいると思われる公的機関に勤めているが、男女差別はないものの、欧州系の白人であるか否かや、英語と並ぶ公用語であるフランス語が堪能か否かの点で、昇進面などで歴然とした差別があると述べていた。

国際結婚した日本人女性が海外でDVの被害を受けている

また、海外に永住する日本人の中には国際結婚をしている女性が多いと考えられることはすでに述べたが、パートナーである外国人男性が伝統的なジェンダー規範を持っている場合、暴力の対象になりやすいという指摘もある。実際、非営利団体や在外公館によれば、国際結婚した日本人女性が海外でDVの被害を受けているケースは確実にある。

この問題はコロナ前から存在しており、国際離婚の原因の一つとされていた。コロナ禍の最中は、日本を含む多くの国々でDVが頻発し、国連のグテレス事務総長が警告を発したことは記憶に新しいが、筆者が住む豪州でもコロナ禍中にDV被害にあう日本人女性が増加し、在外公館から注意喚起や被害にあった場合の対処に関するメールが在留邦人宛に送付された。

日本に帰国したくても、子どもと一緒に帰国することは難しい

移住した後、帰国したくても帰国できない日本人も出てきている。DV被害者の女性たちはその一例だ。海外における日本人と外国人配偶者の離婚に関する詳細なデータは公表されていないが、バブル経済の崩壊後、海外における日本人女性の国際結婚が増加するに伴い、DVなどによる別居や離婚も増えたと推測する研究者もいる。しかし、DVが理由で日本に帰国したくても、子どもと一緒に帰国することは難しい場合が少なくない。ハーグ条約がその理由の一つだ。

1980年に採択されたハーグ条約は「一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること」や、「一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと」をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、「子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約」である。

元配偶者が同意しない場合は…

日本は2014年にこの条約を批准したのだが、仮にDVが理由で子どもと日本に帰国した場合でも、配偶者の同意がなければ「子の不法な連れ去り」とみなされる。離婚しても、子どもを連れて日本に帰国するには、元配偶者の同意が必須になった。

元配偶者から日本政府に申し立てが行われるケースもあり、2014年から2023年の間に外国から子どもを返還するよう申し立てがあった件数は203件に及ぶ。こうした状況があるため、仮に離婚後に子どもと一緒に住むことができても、元配偶者が子どもを日本に住まわせることに同意しない場合は、移住先の国に留まらなければならないのだ。

