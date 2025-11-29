終戦直後、皇統を守るための「秘密作戦」が始動した…敗戦後、海軍が極秘裏に進めていた「衝撃の計画」と、元隊長が貫いた「沈黙」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。

だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は、局地戦闘機紫電改を主力に編成された第三四三海軍航空隊飛行長として終戦を迎えた志賀淑雄・元少佐の戦後について紹介する。（文中敬称略）

志賀淑雄という男。

「私はね」

はじめて会ったとき、志賀淑雄は言った。平成7（1995）年秋のことである。

「戦争で大勢の部下を死なせてきた。昔の部下や戦死した仲間のためには何でもするが、私自身は表に出る資格のない人間です。本に載らないような搭乗員にも、立派な男が大勢いました。惜しい男ばかりでした。彼らのことも、どうか正確に伝えていってください」

志賀はこのとき82歳。警察装備を扱う会社を経営し、また、全国の元零戦搭乗員1100名で組織する戦友会「零戦搭乗員会」の代表世話人（会長）を務めていた。

大正3（1914）年に生まれ、山口県立山口中学校を経て海軍兵学校を卒業した志賀は、戦闘機隊指揮官として、真珠湾攻撃、アリューシャン作戦、南太平洋海戦などに参加。その後、海軍航空技術廠テストパイロットとして新鋭機紫電改や烈風を手がけ、さらには大戦末期、紫電改を主力に編成され、押し寄せる米軍機を相手に戦った第三四三海軍航空隊飛行長の要職にあった。終戦は長崎県の大村基地で迎える。最終階級は海軍少佐。

昭和20年8月14日の午後2時頃、1機の輸送機が三四三空のいた大村基地に着陸してきた。

「しばらくして、『飛行長来れ』という連絡がきたから、急いで車で司令の防空壕に行くと、ちょうど入れ違いに、白い司令専用車に人品骨柄卑しからざる人物が乗りこみ、司令が目礼して見送るところでした」

この男は川南豊作（1902-1968）。長崎の造船会社・川南工業の社長である。俗に「箱舟」とよばれる輸送船（構造を簡略化した戦時標準船）の大量建造で財をなし、軍令部顧問の肩書きももっていた。源田司令は、志賀を壕に招き入れると、

「明日、終戦の御詔勅がくだる」

と、川南がもってきたばかりの情報を伝えた。

「そのとき私は、『そうですか、よかったですね』と言ったのを憶えています。司令はそれに対して何も言いませんでした」

と、志賀は私のインタビューに語っている。

戦後、志賀らに残された「秘密作戦」

8月15日、玉音放送は、大村基地にいる三四三空搭乗員の総員が、飛行場に整列して聴いた。そして同日午後、司令は状況を確かめに、大分基地にあった第五航空艦隊司令部に飛んだ（三四三空戦友会が著した『三四三空隊誌』によれば十六日）。

司令の留守中、志賀は、隊員の士気を弛緩させないためと、自分が命を懸けて育てた紫電改との今生の別れのつもりで、可動機全機、約18機を率いて「総飛行」をおこなった。

「この頃は、多くても18機揃えるのが精いっぱいでした。ここで事故でも起こされたらいい笑いものだから、飛行場のまわりを一周して着陸しただけですが、これが見る人によっては、抗戦のデモンストレーションととられたのかもしれません」

8月17日、源田司令は戦闘三〇一飛行隊の松村正二大尉を随伴させ、自ら紫電改を操縦、横須賀に向け飛び立った。司令が大村基地に帰ってきたのは8月19日午前のことだった。

そこで司令は志賀に、東京で授けられてきた皇統護持の秘密作戦の構想を打ち明けた。

近く連合軍が進駐してきて日本は占領されるが、天皇および国体（天皇を中心とする国家体制）の処遇に対しては、不透明なままである。天皇の処刑をふくむ最悪の事態になったときにそなえて、皇統を絶やさず国体を護持するため、皇族の子弟の一人をかくまい、養育する。その行在所の候補地として、熊本県五箇荘があがっている、というものだった。

「はじめは半信半疑でしたね。しかし、それならば、人選もふくめ私にお任せください、ということで、方法を考えたんです」

「自決の直前までもっていきますから」

8月19日の昼、飛行場に三四三空の全搭乗員が集められ、源田司令が部隊解散の訓示をした。総員に「休暇を与える」というものだった。司令が号令台から降りると、志賀が、

「解散。ただし搭乗員、准士官以上残れ」

と命じた。

「そして、残った者に、『司令は自決される。お供したい者は午後八時に健民道場に集まれ』と、余計なことは言わず、それだけ伝えた記憶があります。健民道場は、飛行場の裏山の途中にあって、隊員の一部の宿舎としても使われていました。

司令とは事前に打ち合わせをして、『自決の直前までもっていきますから。みな拳銃に弾丸はこめさせます。銃をとるとき、私が“待て”と声をかけますから、そこでほんとうのことをおっしゃってください』

それで、集合した隊員たちに、考え直す時間を与えなきゃいけませんから、あと何分したら――私は気が短いから5分と言ったと思いますが――決行するから、それまで用を足すなり自由にしろ、妻帯者と長男は帰れ、と。再度集合するまでに、何人かは帰ったようですね。で、集まりまして、司令から、

『残念ではあるが、ついに刀折れ矢尽きた』と。あの人の言葉はいつも簡潔です。まず別杯、ついで拳銃に弾丸をこめろと命じ、こめ終わったところで『待て！』と、こう言ったんです。『司令からお話がある』と。

ここではじめて、皇統護持作戦のことが打ち明けられました」

このとき、かくまう予定だった皇族は、当時8歳の北白川宮道久王（戦後、皇籍離脱。のちに伊勢神宮大宮司をつとめる）であったとの証言もあるが、志賀は皇女ときかされており、ほかの隊員たちには何も知らされていなかったという。

皇統護持の大任を担った源田部隊は、総勢23名（のち、元副長・中島正中佐が加わり、除名者も出るので若干の増減がある）。

山口班、広島班、鹿児島班、熊本班、東京班の5班に分けられ、戦闘第七〇一飛行隊の山田良市大尉、村中一夫少尉の2名は、20日、大村基地にあった零戦に乗って、23名の連判状を東京の軍令部作戦部長富岡定俊少将に届ける。20日夜には加藤大尉以下数名は、トラックに物資を満載して熊本に向け出発する。

志賀は、それらを見送ったあと、8月21日には磯崎千利大尉、中島大次郎少尉をつれて山口の実家に帰り、そこで待機することになった。

3日3晩の尋問を受けて

ところが約1週間後、ラジオで原隊復帰の命令が出ていることを知り、ふたたび大村基地に舞い戻る。

その頃、大村基地では、復員する兵員による物資の持ち出しなど、さまざまな問題が起きていて、基地指揮官の第三五二海軍航空隊司令・山田竜人中佐は、喜んで志賀を迎えた。

以降、志賀は、錦海荘を宿舎に、大村基地で終戦処理にあたることになる。

「9月14日、意外に静かに米軍が進駐してきました。敵意はもう感じなかったですね。大型輸送機が着陸して、なかからジープが降りてきた。

ああ、これがジープというやつか、と。数名の将兵が飛行機から出てきたんですが、そのなかでいちばん偉い大佐が運転を始めた。上級者が運転するなど日本では考えられないことで、これには驚きました」

あるとき、一人の米軍中尉が飛行場のなかを走りまわって、源田司令を探していた。その中尉の名はテイトといい、海兵隊の情報将校である。真珠湾攻撃について聞き取りがしたいのだという。

「司令は行方不明。真珠湾なら俺も行ったよ」志賀が言うと、テイト中尉は、

「I found my boy!」と叫んだ。

錦海荘で3日3晩、テイト中尉の尋問を受け、それが終わると、紫電改を横須賀に空輸するための試飛行を米軍から指示された。10月13日から3日間かけてテストを行い、16日、いよいよ横須賀に向かうことになる。空輸される紫電改は3機。志賀と、田中利男上飛曹、小野正盛上飛曹の3名が、日の丸を米軍の星のマークに塗り替えた紫電改の操縦にあたった。

志賀以下3機の紫電改は、監視役のF4Uコルセア戦闘機数機に囲まれて、一路横須賀に向かった。

志賀はその後も大村基地に留まったが、皇統護持作戦は秘密裏に活動が続けられている。

秘密裏に計画は続く

昭和20年10月には、熊本県警が源田隊の動きを察知し、内偵をはじめたとの情報が入った。連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）が、源田大佐の身柄を探しはじめる。

紆余曲折を経て、宮崎県の杉安（現・西都市）が行在所の候補地に選ばれたのは、11月上旬のことだった。

本隊は、九州各地の調査状況を集約し、東京との連絡にも好都合であったことから、大分県の佐賀関に置かれることになった。

「10月下旬、私のもとに、北九州の門司に行けと連絡があり、行ってみると、大型船を操船できる甲種船長の免許証が用意されていました。かくまう皇族を、海路で九州へ送る準備です。海軍士官は、飛行機乗りでも操艦の経験はありますからね。11月には源田司令が一度、どういう目的かわかりませんが、大村基地に戻ってきています」

そして、11月30日、陸海軍が解体されると、志賀も同日をもって軍籍をはなれ、ふたたび山口で待機に入った。

昭和21（1946）年1月7日、皇統護持作戦のメンバーは大分県佐賀関に集合。これは万一のさい、ここから皇族を上陸させるための地形偵察も兼ねていた。佐賀関では、第五航空艦隊参謀長だった横井俊之少将が海軍の機密費で機帆船を購入、そのための海運会社を興している。

ただし、隊員一人一人は、任務遂行が可能な範囲で、それぞれ仕事をみつけ、生計を維持することが求められている。そして、昭和21年3月、源田司令以下7〜8名の隊員とともに川南工業に入社した。これも、皇統護持作戦の一環である。

昭和22（1947）年には日本国憲法が施行され、国の象徴としての天皇が明記され、保証されたことで事実上、皇統護持作戦はその意味を失った。

しかし、それが完全に終結するにはなおも長い時間を必要としたのである。

経営者としての手腕を発揮する

志賀はその後上京し、紆余曲折を経て昭和29（1954）年、ノーベル工業株式会社常務取締役となった。

ノーベル工業は、昭和26年4月24日、日本国有鉄道東海道本線支線（現・根岸線の一部）の桜木町駅構内で列車火災が発生、焼死者106名、負傷者92名を出す大惨事となった「桜木町事件」で、日没後、ランプが強風にあおられて使い物にならず、救難活動に支障をきたした教訓から、「消えないランプ」の開発をめざして国鉄の肝いりで設立された会社である。しかし、肝心のランプ開発がうまくゆかず、昭和29年に倒産、新体制で操業を始めることになり、志賀に再建が託されることになったのだ。

志賀はまず、蛍光灯取りつけ販売の業務に手をつけ、それが利益を生むようになり、次いで航空技術廠時代の友人で、紫電改のエンジンを担当した松崎敏彦元技術少佐のアイディアで「消えないランプ」の実用化にも成功。「ノーベルランプ」と名づけたそのランプを、航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊にも納入することができ、昭和30（1955）年5月、代表取締役社長に就任した。

ノーベルランプの開発に成功した志賀は、こんどは警察から、これで提灯がつくれないか、と打診され、試行錯誤を重ねてポリエチレン製の警察照明を開発、また、伸縮式の特殊警棒ができないか、と相談されてつくってみたら即採用、以来、「あそこに頼めば何でもできる」と重宝され、おもに官公庁、なかでも警察装備のメーカーとしては並ぶもののない会社として成長してゆくことになる。

「何でもできる、と言われた裏には、昔の海軍空技廠の技術者が、戦後もさまざまな分野で活躍していて、その人脈からの技術提供の力が大きかったですね」

と、志賀は言う。

商品をつくるだけでなく、平成元（1989）年1月24日、昭和天皇大喪の礼のさいには、皇居から多摩御陵までの沿道を埋める菊の花の手配まで手がけた。

「大喪の礼を3日後に控えた1月21日、皇居で行われた『殯宮伺候（ひんきゅうしこう）』に参列を許されました。陛下の棺に、内々に最後のお別れをする儀式です。

私は、この日のために、戦死した上官、同僚、部下たちの氏名を記した巻紙を用意して、背広の内ポケットに忍ばせていたんですが、しわぶき一つ聞こえない部屋で、とても巻紙を広げることはできず、心のなかで陛下に、彼らの名前を奏上するとともに、軍人としての至らなさをお詫び申し上げました」

日本独立と「けじめ」

そして、皇統護持作戦。こちらは新憲法施行後も盟約は続いており、司令以下、総員が集まって解散式が行われたのは昭和28（1953）年1月のこと。場所は大分県の鉄輪（かんなわ）温泉だった。

「日本が独立を取り戻し、アメリカも陛下を認めて、われわれの任務もこれで終わりだ、と、けじめをつける意味で集まったんです。この任務がいつまで続いたか、ということははっきりしませんが、私はこの解散式まで、ということでいいと思います。

ところが、場所が大きな座敷で人払いもできず、解散の辞は用意していたんですが、司令がはっきりしたことをおっしゃらなかった。それで、なかには解散の意図がうまく伝わらず、その後も九州に暮らし即時待機を続けていた者がいたことと、われわれはこれを秘密にしておきたかったんですが、末端の誰かがしゃべって、それまでにもチラリ、チラリと漏れてはいましたが、週刊誌にすっぱ抜かれてしまった。

そこで司令に、禍根を残さないようはっきり終了を宣言することを進言し、昭和56（1981）年1月7日、東京・原宿の東郷神社和楽殿に隊員17名を集め、司令より任務の終結を正式に伝達、さらに海軍の元陸攻搭乗員が経営する五反田の『赤のれん』という店の2階を借り切って、二度めの解散式を行いました。

結果的に、幸い皇統護持の任務が発動されることはなかったんですが、これは陸軍にひきずられて始まった戦争の、海軍にとってできる最後の御奉公であったと思っています」

と、志賀は述懐する。

志賀はその後、平成6年にはノーベル工業社長を退き、会長に就任した。

また、平成4年から9年まで、5年間にわたり零戦搭乗員会代表世話人（会長）をつとめ、生き残り戦闘機搭乗員の顔として、個性の強い人たちの集団をみごとにまとめ上げていた。

米海軍にも知友が多く、クリスマスや指揮官交代のあるたび、米軍厚木基地の将校クラブで催されるパーティーに招待される。私もしばしば同行したが、華やかで賑やかなパーティー会場の真ん中に志賀が立ち、

「Ladies and gentlemen」

と挨拶を始めただけで、自然に人の輪ができる。黙っていても一座の中心になる、そんな華のある人だった。

真珠湾攻撃60年ハワイ慰霊の旅を企画して

平成13（2001）年は、開戦60周年である。この年、零戦搭乗員会では、12月7日（ハワイ現地時間）に開催される記念セレモニーにあわせて、「真珠湾攻撃60年ハワイ慰霊の旅」が企画された。

「ハワイには空襲に行ったきり、一度も行ったことがないんです。しかし真珠湾で戦死した部下もいるし、これが最後の機会になると思うから、こんどこそ行ってみようと思う」

じっさいに志賀は家族5名で、ツアー参加を申し込んでいる。

「私が行ったら、みんな喜んでくれるかな」

行くと決めたら、旅がだんだん楽しみになってきたようだった。

ところが、旅行まで1ヵ月となった11月上旬、突然、志賀が体調をくずしたという知らせが届いた。ほどなく、ツアーもキャンセルされたという。それを最後に、数日おきに続いていた志賀からの音信はプッツリと途絶えた。

平成17（2005）年11月25日、死去。享年91。

東京・練馬区の江古田斎場で営まれた葬儀には、支那事変当時、列機をつとめた田中國義や、三四三空時代の部下・速水経康、山田良市、関西から駆けつけた宮崎勇、笠井智一らの姿も見られた。

「指揮官としての責任」は生涯消えることはない

志賀は多くを語らなかったが、軍人として戦争に敗れ、指揮官として大勢の部下を喪った責任の重さは終生消えることなく、毎週末、ある山のお堂にこもって慰霊の行を続けていた。

「死んだ部下たちのことを考えれば、私などこんな、生き恥をさらしてのうのうとしていられる立場じゃないんですが……」

志賀が亡くなる少し前、愛媛県在住の海軍史研究家・菅成徳氏から、段ボールいっぱいの資料が届いたことがある。山口県に出張に行った際、たまたま立ち寄った骨董屋で見つけて、私が関心を示すのではないかと購入し、送ってくれたのだという。

箱を開けてみると、入っていたのは、海軍兵学校六十二期生の卒業アルバムや兵学校の教科書、プリント類。そのなかに、古ぼけた1冊のノートがあった。表紙には「海軍航空廠」の文字があり、「周防」という印鑑が押されている。

もしやと思い、開いてみると、ノートにはさまざまな飛行機のテストデータが記されており、前半は周防元成大尉（のち少佐）が書き、後半は志賀が書いたものだった。

これは、南太平洋海戦を終え、空技廠テストパイロットとして転勤する志賀に、前任者である周防が、トラック基地で手紙とともに託したノートに相違ない。

しかも、ノートの終わりのほうには、戦後の一時期、志賀が使った跡があり、また、親戚が志賀に宛てた手紙まで、ページのあいだに挟まっていた。

私は、はなはだ不思議な気がした。志賀が山口の生家に保管していたアルバムやノートが、何らかの事情――その少し前に、生家が解体されたことをのちに知ったが――で骨董屋に流れ、奇跡と言ってもいいほどの偶然で知人がそれを発見し、いま、私の手元にある。

テレパシーや超常現象など、私は信じない。だが志賀は、倒れて連絡がとれなくなったあとも、何かを託そう、あるいは伝えようとしてくれたのではないか。折に触れ、ノートを開いては思いを馳せるが、その答えはいまだ見つからないままである。

