トヨタ自動車株式会社は、商用車「プロボックス」の一部改良モデルを2025年11月25日に発売した。

同モデルは、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」の機能強化に加え、パーキングサポートブレーキの全車標準装備化、運転席まわりの装備刷新など、安心・快適性を高めた内容となっている。さらに、汚れに強いシートカバーの純正用品も新設定し、ビジネスシーンでの使い勝手を向上させた。

TOYOTAは、プロボックスを一部改良し、2025年11月25日に発売しました。

F（2WD）

【主なポイント】

最新技術がもたらす安全安心の先進装備を充実し、商用車としての基本性能を大幅に向上

▽トヨタセーフティセンス

先進機能を付与し、機能向上した最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。対応する事故形態を一層拡大

-「プリクラッシュセーフティ」＊1

・車両、歩行者、自転車運転者に自動二輪車（昼）を加え検知範囲を拡張し、

衝突回避または被害軽減を支援。事故割合が高い交差点での支援拡大

-「プロアクティブドライビングアシスト」

・「歩行者の横断」「飛び出してくるかもしれない」など、運転の状況に応じたリスクの先読みを行うことで、

歩行者や自転車、駐車車両に近づきすぎないようにステアリング・ブレーキ操作をサポート

・先行車や前方のカーブに対して減速操作をサポートし、頻繁な踏みかえ操作を軽減

▽パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和するパーキングサポートブレーキを搭載（全車標準装備）＊2

▽運転席装備の先進化

- メーターのデザイン変更による、4.2インチマルチインフォメーションディスプレイを装備（全車標準装備）

- 各操作スイッチを備えた、新ステアリングホイールを導入

- バックガイドモニター：バックモニター内蔵式自動防眩インナーミラー（メーカーオプション）と

ナビ画面表示式（販売店オプション）を選択可能

＊1 リスク検知の状況に応じて、警報ブザーとディスプレイ表示とともに、

ブレーキの作動により、衝突の回避や被害軽減をサポートする機能

＊2 進行方向の障害物を検知すると、ブザーとメーター内の表示でお知らせし、

さらに衝突の可能性が高くなった際には駆動力制御やブレーキ制御を行い衝突被害を軽減

▽仕事のニーズに応える純正用品

泥や砂などの汚れからシートを保護し、掃除・メンテナンスの負担を軽減するシートカバーを新設定（販売店オプション）

・ シートプロテクトカバー（ブラック）＊

＊ Fグレードおよびシートバック一体可倒クッション引き起こし式リヤシート（メーカーオプション）付車は設定なし

