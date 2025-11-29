3ÅÙ¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤â¤¹¤Ù¤Æ¼ºÇÔ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼21¡×¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡Ô²Ä°¦¤¤¤±¤ì¤É°Â¤Ã¤Ý¤¤¡ÕÉé¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
2023Ç¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖFOREVER 21¡×¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¡È3ÅÙÌÜ¡É¤Î¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¡Êµì¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤ÈAuthentic Brands Group¡Ê°Ê²¼¡¢ABG¡Ë¤È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ë¤è¤ëºÆÅ¸³«¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤¿ºÆÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¤Ï´ú´ÏÅ¹ÊÄº¿¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÇFOREVER 21¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿F21OpCo¼Ò¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤ËÊÆÏ¢Ë®ÇË»ºË¡11¾ò¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÇË»º¿½ÀÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¤Ï¡¢2026Ç¯2·î´üÃæ¤ËÆüËÜ¤«¤é3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ±Âà¤òº£½©¡¢È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½é¾åÎ¦¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤½¤êÅ±Âà
¤½¤â¤½¤â¡ÖFOREVER 21¡×¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë´Ú¹ñ·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥¦¥©¥ó¡õ¥¸¥ó¥¹¥¯É×ÉØ¤¬ÁÏ¶È¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´Æâ½»¤à´Ú¹ñ·Ï°ÜÌ±¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ø¤Î½é¾åÎ¦¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë»°°¦¡Ê¸½ºß¤Î³ô¼°²ñ¼ÒAi¡Ë¤ÈÄó·È¤·¤Æ2Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Û¤É¤ÇÅ±Âà¡£¼Â¤ÏFOREVER 21¤Î½ÐÅ¹¤¬À¤´Ö¤ÇÁû¤¬¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¾åÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯4·î¤Î¸¶½ÉÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¤À¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°Ç¯¤Î8·î¤ËH&M¤ÎÆüËÜ1¹æÅ¹¤¬¶äºÂ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°»ñ·Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤À¡£¡Ö°Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¤ò¥¦¥ê¤ËFOREVER 21¤â½çÄ´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¡¢°ì»þ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç14Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È´Þ¤á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¡£¥Á¡¼¥×¤ÊÁÇºà´¶¤ä»¨¤ÊË¥À½¤Ê¤É°Â¤¤¤Ê¤ê¤ÎÉÊ¼Á¤Î°¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÒÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡¢ÊÄÅ¹¤¬½Å¤Ê¤ê2019Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤Î¾åÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢H&M¡¢ZARA¡¢GAP¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¡Ø¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¡ÜJ¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò³ÍÆÀ¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸¶½ÉÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö°Â¤¯¤Æ¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ëLA¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÏSNSóÕÌÀ´ü¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡á¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢FOREVER 21¤Ï²Á³Ê¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÂ¨¸úÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ØÇã¤ò´µ¯¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
2ÅÙÌÜ¤ÎÅ±Âà¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë·Ð±ÄÇËÃ¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢FOREVER 21¤Ïºß¸Ë²áÂ¿¡¦ÉÊ¼ÁÉÔ¶Ñ°ì¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢2015Ç¯°Ê¹ß¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ö¸þ¤â¡È¥È¥ì¥ó¥É¾ÃÈñ¡É¤«¤é¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¾ÃÈñ¡É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢µÞÂ®¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÔÌÂ»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¤Ïº£²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÊÆÏ¢Ë®ÇË»ºË¡11¾ò¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤«¤é¤âÅ±Âà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÅ±Âà¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ZARA¤òÌÏÊï¤·¤¿Ã»¥µ¥¤¥¯¥ëMD¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ÅÆþ¤Ë¤è¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°Â¤¯¡¦Áá¤¯¡¦Â¿¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÎÌÅª¶¥Áè¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï2010Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢SNS¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¥ó¥ÉÊÑ²½¤Î²ÃÂ®¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²á¾ê¶¡µë¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ±¼Á²½¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
À¸³è¼ÔÂ¦¤Ç¤â¡¢¡ÖÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Î»þÂå¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÎÑÍýÅª¡¦´Ä¶Åª¤Ê²ûµ¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£»ö¼Â¡¢H&M¤äFOREVER 21¤ÎÂçÎÌÇÑ´þÌäÂê¤¬ÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ZARA¤äH&M¤¬°ìÉô¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀïÎ¬¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢FOREVER 21¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤â¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤ì¤É°Â¤Ã¤Ý¤¤¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤âµÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅ±Âà¤ÏÃ±¤Ê¤ë·Ð±ÄÇËÃ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¶ÈÂÖ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤â¤«¤Ê¤ï¤º¡Ä
¤½¤ó¤Ê2ÅÙ¤ÎÅ±Âà¤òµÊ¤·¤¿FOREVER 21¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆ¡¹¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤¹¡£´ú´ÏÅ¹¤Ï½ÂÃ«¡¦ÃÓÂÞ¤Ê¤ÉÅÔ¿´Éô¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÏECÃæ¿´¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤¿¡£
²Á³ÊÂÓ¤Ï2000¡Á6000±ß¤È¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¤ä¤ä¾å¾º¡£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¤Ï¹ñÆâMDÎÏ¤ÈÊªÎ®ÌÖ¤ò³è¤«¤·¡¢ABG¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É»ñ»º¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÆüÊÆ¶¨¶È¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊMUSINSA¡¢NUGU¤Ê¤É¡Ë¤äÃæ¹ñÈ¯SHEIN¤Ê¤É¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤ÆFOREVER 21¤Ï¡¢¡ÖNO Filter¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Åù¡¢6¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³«Å¹Åö½é¤ÎÏÃÂêÀ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Çä¾å¤Î»ýÂ³À¤ÏË³¤·¤¯¡¢ºÆ¤Ó¸ÜµÒ¤Î´Ø¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ¾åÎ¦Åö½é¡¢¡Ò5Ç¯¸å¡Ê2028Ç¯¡Ë¤ËÇä¾å¹âÌó100²¯±ß¡¢EC²½Î¨60%¡¢15Å¹ÊÞ¡Ó¤È¤¤¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÅ±Âà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢FOREVER21¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËºÆ¾åÎ¦¢ª¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ú¸åÊÔµ»ö¡Û¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡Ô¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼21ÆüËÜÅ±Âà¡ÕËÜÅö¤Î¸¶°ø¡Ä¤Ê¤¼ZARA¤äSHEIN¡¢GU¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»þÎ®¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡Ô¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼21ÆüËÜÅ±Âà¡ÕËÜÅö¤Î¸¶°ø¡Ä¤Ê¤¼ZARA¤äSHEIN¡¢GU¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤Î¤«
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
»×¤¤¤ä¤ê,
¿À»ö,
¥Í¥¸,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë