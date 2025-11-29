愛子さま、初の海外公式訪問でラオス国民から絶賛…その驚くべき「語学力」と「勤勉さ」

ラオスで熱烈な歓迎をうけた愛子さま

今月17日から5泊6日の予定で、愛子さまが初めての外国公式訪問先としてラオスを訪れています。約20の行事をこなす過密日程は、普通の人間でも大変ですが、現地の熱烈な歓迎ぶりと、愛子様の雰囲気や現地の言葉をうまく使う語学力でラオス国民の心を鷲掴みにしたようです。空港に降り立って、民族衣裳の女性たちの歓迎を受けると「コープチャイ（ありがとう）」と、まず現地語で挨拶。その他の訪問地でも、現地の着物をアレンジして着たり、ラオス式の手をあわせたお辞儀をし、スピーチにはたくみにラオス語をいれたり、歴史的建造物を訪問すると、きちんと予習してきた質問をしたりするなど、単なる語学力を超えた国際交流センスを発揮されています。

元々、愛子さまは、六カ国語が話せる雅子妃の直伝で英語は小学校から短期留学。その後、語学の特別レッスンを受けていて、第二外国語としてスペイン語も話せます。皇室は明治維新以降、英仏が二大強国だったので、第二外国語としてはフランス語を学ぶのが伝統でしたが、これは天皇陛下のアイデアです。大戦後、独立国が多くなると、スペイン語圏のほうがフランス語圏よりも増えたと判断されたためです。

愛子さまの高い「語学力」

愛子さまの語学力は語学というより人間力。雅子妃の病気で突然、代役を勤めたケニア大統領との晩餐会では、ケニア語で挨拶。大統領は、その言葉の流暢な響きに感激して、三回目の留学はケニアにしませんか、と招待されたほどです。日本伝統の鴨猟を紹介する「外交団鴨場接待」では、愛子さまが案内役。外交官たちと巧みに会話しながら，カモをトップパッターとして放鳥されたときの安心したような表情が印象的でした。真面目な性格で、行事の前には必ず親子で予習するそうで、国内でも、車イスバスケットの試合を観戦されたときは、優勝チ−ムのある選手に「今日はお誕生日ですね。おめでとうございます」と声をかけて、チーム全員が感激していました。皇室関係者は「こういう気遣いをしながら、巧みな外国語を操るのですから、今後が楽しみです」と語っていました。

サミットや国際会議がある度に、英語もできない歴代の首相たちが、ポツンと各国のトップに離れている姿は、日本の国際的地位と、国際的発信力に不安を感じさせるだけに、皇室の準備を見習ってほしいものです。

海外公式訪問の前にされること

例えば、皇室が海外にゆく場合は、専門家を呼んで、事前に徹底的にその国の国状や、トップクラスの政治家、王族について調べ、話が通じるように勉強されます。

ラオスにゆかれた、愛子さまの場合、ラオスで学校建設などの支援活動に取り組んだNPO団体の「IV−JAPAN」代表の富永幸子氏が事前に懇談されたり、ラオス史に詳しい東京外国語大学の菊地陽子教授の進講をうけられたりしたといいます。

こういう説明の場合、日本の政治家は、大体、メモもとらず耳学問か、官僚がメモをとるのが普通らしいのですが、皇室の方々は真剣そのもの。ラオス通史についての資料に書き込みをしながら、メモをとり、しかも、天皇・皇后両陛下も同席して、天皇は、かつて自分が訪問したとき、古都ルアンパパーンの様子やラオスのもち米が美味しかったなどと具体的に話して、一家で楽しみにしながら公務をしようという姿勢だったそうです。

その中でも一家が一番真剣に聞いていたのは、ラオス内戦とベトナム戦争の戦禍に関わる話しでした。米軍の激しい爆撃で不発弾が大量に残存していて、今もその処理が大変だということを聞いて「ラオスって激動の歴史だったのですね」と愛子さまは、おっしゃっていたそうです。

その愛子さまが、一番関心をもたれていたのが、「コープ・ビジターセンター」訪問でした。ベトナム戦争での不発弾の被害を伝えるこの施設は、ほとんど日本人が訪れることはないというだけに、ここに興味をもつ愛子さまは、太平洋戦争の惨禍にご両親とともに、深い関心をもち、その慰霊を常に心がけているというのも、今日の排外主義ブームをみるにつけ、国民に知ってほしい話しでしょう。

