「ペンタゴンのヨーダ」に戦略を頼った米国を見習え…日本の産業政策に「決定的に足りないもの」

米CIAの投資部門は米国内に限らず、世界のテック企業に投資をしている。国家としての産業政策に見習うべきところはないか。

前編記事『米CIAの投資部門が出資した日本のAIスタートアップ企業の名前』に続き、日本の産業政策のあるべき姿を見通す。

「ペンタゴンのヨーダ」

さて、『シークレット・オブ・シークレッツ』に戻る。主人公を度々窮地に追い詰めるのはIn-Q-Telのフィンク局長である（実在しない）。しかし筆者は読んでいて、フィンクを無意識のうちに米諜報機関のある人物に擬えていた。

そう、「伝説の戦略家」とされる故アンドリュー・マーシャル元国防総省総合評価局（ONA）局長だ。2019年3月に97歳で亡くなった同氏は、93歳まで42年間にわたって（ニクソン政権からオバマ政権まで）8代政権のONA局長を務めた、まさに伝説的な戦略家である。

映画「スターウォーズ」に登場するジェダイ最高評議会の長老的存在である叡智を備え、戦闘技術に長けたヨーダを模して「ペンタゴンのヨーダ」と呼ばれた。

筆者が承知する限り、現役時代の同氏に会った日本人は数人だけだ。故安倍晋三元首相のスピーチライターを務めた谷口智彦元慶應義塾大学大学院教授（現日本会議会長）が、『日経ビジネス』ロンドン特派員時代にインタビューしている。

もう一人。嶋田隆元首相首席秘書官（元経済産業事務次官）は、日本貿易振興機構（JETRO）ニューヨーク産業調査員時代に対中国アプローチに関する助言を仰いだとされる。

何が言いたいのか。

これから日本にできること

今や昔とは言わない。かつてクリントン民主党政権時代の「ジャパン・バッシング」を想起できよう。日本を政・官・財界の「鉄のトライアングル」と断じ、補助金漬けの産業政策＝社会構造そのものの改革を求めた。

翻って現下のトランプ共和党政権はどうなのか。日本製鉄によるUSスチール買収の過程における米政府関与が全てを物語る。先に大統領の代理人が同社の取締役に指名された。国を挙げて産業政策を謳う。

霞が関に「日本のヨーダ」を期待できないとするならば、チームプレーで臨むしかあるまい。東欧と西アジアの境にあるジョージアの首都トリビシで22日に行われたラグビーのテストマッチで、世界ランキング13位の日本代表は同11位のジョージア代表に最後の3分で逆転PG勝ちした。強豪との5連戦最終試合で勝利して、1勝4敗で終えた。

苛烈で知られるエディ・ジョーンズヘッドコーチ体制2年目だ。エディ効果と言えるのではないか。2027年のワールドカップ（W杯）に言及するのはおこがましいと言われそうだが。

しかし、再度歴史を遡って恐縮だが、朝ドラ「ばけばけ」でブーム真っただ中の小泉八雲のような「明治のお雇い外国人（コーチ）」にかつて学んだ事を思い出して、科学技術を含め、あらゆる分野で先達者を招聘すべきではないか。

