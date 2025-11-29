東洲斎写楽『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』（写真：Sepia Times／Universal Images Group／共同通信イメージズ）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第45回「その名は写楽」では、老中を辞した松平定信から協力を頼まれた蔦重が、まるで平賀源内が描いたかのような作品を創り、それを世に広めることになったのだが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

「平賀源内生存説」をストーリーに入れ込んだ巧みさ

「平賀源内は生き延びて田沼意次の領地だった相良（さがら）に潜んでいるのではないか？」

「いや、かつて秋田ででかい紙風船を飛ばした源内のことだから、紙風船に乗って、以前から関心のあった蝦夷地へとたどり着いたに違いない」

「『西洋婦人図』を描いたことを思えば、人知れずに絵師として暮らしているのかも」

実際にささやかれていた「平賀源内生存説」が大河ドラマで扱われただけでも驚きなのに、多岐にわたる説をストーリーに入れ込むという前回の放送内容には驚かされた。源内について、あれこれと想像しているうちに、蔦重と妻・ていは、わが子を亡くした失意から立ち直ろうとしていた。

そんなある日、蔦屋の店先に草稿が置かれる。タイトルは『一人遺傀儡石橋（ひとりづかいくぐつのしゃっきょう）』。源内が生前に書いた戯作の続きだと確信した蔦重。原稿に挟まれた書きつけに記された日時に寺を訪れると、そこには源内が……と思いきや、待っていたのは、意外すぎる面々だった。

松平定信、長谷川平蔵、田沼意次の側近だった三浦庄司、儒学者の柴野栗山（しばの りつざん）、大奥で筆頭老女を務めた高岳。

聞けば、10代将軍・徳川家治の長男・徳川家基を毒殺しようと手袋に毒を仕込んだのではないかとドラマの中で疑われている11代将軍・家斉の乳母・大崎の行方を追いながら、さらにその黒幕に迫るべく、皆で手を組んだのだという。定信が蔦重にも仲間に加わるようにと持ちかけて……というのが、前回までの放送である。

松平定信の「狂気」が突飛なストーリーに真実味を持たせる

今回の放送では、蔦重が定信の誘いを固辞するも、半ば脅迫されて、協力せざるを得なくなってしまう。定信から課せられたミッションを果たそうと奮闘する蔦重の姿が描かれた。

言うまでもなく、このようなアベンジャーズが結成されたという史実はなく、フィクション部分ということになるが、私が着目したのは蔦重と定信の次のやりとりである。

蔦重が『一人遺傀儡石橋』を見せながら「源内先生が書いたんじゃねえんですね」というと、定信がこう種明かしをした。

「それは三浦の話をもとに私が書き起こしたものだ」

まるで源内が書いたような戯作を定信が書いたというのだから、本来ならば、荒唐無稽になりそうな話だ。

だが、史実において定信は文学愛好家で『源氏物語』を耽読。全54帖に及ぶ長編にもかかわらず読破し、さらに7回も書き写したというから、その愛情はやや常軌を逸している。しかも、定信自身も若い頃には黄表紙の作品を書いており、創作にも熱を上げたということも分かっている。

ドラマではそこまでの描写はないものの、定信がいかに黄表紙を読むのが好きだったかは、視聴者にもよく伝わっていたはずだ。

あれだけ出版規制を行った定信が個人としては文学を愛していたというのは、今回の大河ドラマで広く知られることになった、実像にも即した意外な素顔である。そんな定信ならば、源内をまねて黄表紙を書き上げてしまうくらいのことは、やってのけても不思議ではない。

誰が見てもフィクションと分かるほど大胆に脚色して物語を盛り上げながらも、史実をもとにした要素が散りばめられているところが『べらぼう』の面白さである。最終回まで残すところあと数回というところで、改めてそのことを実感した。

「江戸の三座」を経営難から救うべく蔦重が考えた話題づくり

今回の放送でクローズアップされて話題になったのが、「謎の絵師」とされる写楽（しゃらく）である。

ドラマで定信から蔦重に課せられたミッションは「源内が生きているのではないか」という噂を流すことで、江戸の街で騒ぎを起こすこと。そこからどのように黒幕、つまり、一橋治済を追い落とすのかは今回の放送で明らかにされなかったが、蔦重の仕掛けが重要な意味を持つのだろう。

そこで、蔦重はこれまでになかった役者絵をプロデュースし、それが源内作だと噂を立てることで、話題づくりをしようと考えた。この頃はドラマでも説明されたように、伝統ある江戸の三座（中村座・市村座・森田座）が経営難に陥っていた。

人々が度肝を抜くような役者絵を世に出せば、芝居にも客が戻ってきて、かつ、絵も売れる。それが源内作ではないかと大騒ぎになれば、定信からの要望にも応えられると考えたようだ。

蔦重は、絵師の北尾重政（きたお しげまさ）や北尾政演（まさのぶ＝山東京伝）、そして戯作者の朋誠堂喜三二（ほうせいどう きさんじ）や狂歌師の大田南畝（おおた なんぽ）らを巻き込みながら、源内を思わせる「謎の絵師」を作り出すことになる。

SNSが沸いた『べらぼう』版の写楽誕生秘話とは？

役者絵の画号を決めるにあたっては、喜三二の「しゃらくさいってのはどうかね」の一言が皆の注目を集めた。さらに蔦重が「この世の楽を写す。またはありのままを写すことが楽しい」という意味を込めて、「写楽」とつぶやく。

すると、皆で「写楽！」と声を合わせる展開となり、SNSでも「写楽爆誕！」の声が相次ぐなど盛り上がりを見せた。

史実において、寛政6（1794）年に蔦重は、東洲斎写楽（とうしゅうさい しゃらく）の手による作品を一気にリリースする。

それは、役者のリアルな表情にフォーカスした28枚もの役者の大首絵である。歌舞伎役者を美形のスターとして描く従来の役者絵とは、一線を画したもので、役者が持つ特徴をデフォルメし、見る者に大きなインパクトを与えた。

写楽の代表作『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛（さんだいめ おおたにおにじの やっこえどべえ）』は、一度は目にしたことがあるだろう。写楽が「謎の絵師」とされるのは、彗星のごとく現れて、10カ月で約140点もの作品を残したかと思えば、それ以降、現れなかったことだ。

2011年8月、米ニューヨークで開かれた美術品のオークションに出品された東洲斎写楽の大判錦絵5点。左下が『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』（写真：共同通信社）

写楽とは一体、何者だったのか。喜多川歌麿、葛飾北斎、司馬江漢、山東京伝、十返舎一九……有名な絵師は皆「写楽なのでは？」と疑われることになった。また、写楽がほかの版元と仕事をしていない不自然さから、蔦重が写楽だという説もある。

そんな中で現在、有力説の一つとされているのが、「斎藤十郎兵衛（さいとう じゅうろべえ）」である。江戸末期の著述家、斎藤月岑（さいとう げっしん）が『増補浮世絵類考』で、写楽について次のように書いている。

「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿州侯の能役者也」

写楽とは八丁堀に住む徳島藩主お抱えの能役者、斎藤十郎兵衛である――。活動が10カ月で終わりを迎えたことも、自分が仕える徳島藩主にバレたくなかったからだと思えば、説明はつく。

だが、ドラマでは斎藤十郎兵衛説はとらず、まさかの蔦重プロデュース説でストーリーが展開されたのには驚いた。ドラマでは、幻の絵師「写楽」を創り上げるためのプロジェクトが本格化していく様子が描写された。

とはいえ、「まるで平賀源内が描いたかのような役者絵」とは、斬新な作風であること以外には、イメージがつきにくい。絵師たちも四苦八苦しながら案を出すが、蔦重は首をかしげるばかり。しまいには「やってられっか！」と言って出ていってしまう者も。

そこに、蔦重とは決別したはずの喜多川歌麿がていに連れられてやってくるのだから、胸が熱くなるストーリー運びだ。

歌麿は相変わらず売れっ子ではあったが、どの版元も蔦重のように注文をつけることはなく、ただ作品を受け取るだけで、物足りなさを感じていた。状況的には「注文の多い蔦重」と「ムチャ振りに飢えた歌麿」という、最強タッグが誕生したことになる。

ここからどんなプロセスで、写楽による役者絵が生まれることになるのか。また、写楽の正体として有力視されている斎藤十郎兵衛が何らかの形で登場し、このプロジェクトに関わるのかどうか。放送も残り数回となったが、注目したい。

放送クライマックスに向けて始まった「大いなる助走」

当然、これだけのプロジェクトを実行するとなれば、費用もかさむというもの。

蔦重は定信に資金援助を申し出るが、そこはすでに老中は辞めたとはいえ倹約派の定信。「お前のほうで工面せよ」といったんは断るが、蔦重が「吹けば飛ぶような本屋は、金繰りの苦しさに耐えかねて、つい愚痴の一つも漏らしちまうかもしれません」と脅すようなことを言いながら、こう呼びかけた。

「そういえば、この仇討ち、奉行所にお届けはお出しに？」

これには定信も観念して、蔦重に金貨を渡して資金援助することになった。というのも、蔦重の言う仇討ちをするには、届け出が必要だった。

父母や兄・姉といった自分より上の世代の親族が殺されてしまった場合、主君を通じて、幕府の三奉行に届けの提出を行う。奉行所が所定の帳簿に記載するので、その写しを受け取ってから、仇討ちを行わなければならなかった。

あくまでも「自分より上の世代の親族」に限られていたので、妻子や弟・妹が殺害された場合には、原則的には仇討ちは認められなかった。定信の場合、黒幕の一橋治済はそもそも仇討ちの対象者としてふさわしくない。

そこを蔦重は指摘し、定信に揺さぶりをかけて「写楽誕生プロジェクト」の資金を得たのであった。これまで煮え湯を飲まされてばかりだった定信相手に、蔦重が一矢報いるかたちとなった。

江戸城では、将軍の家斉と父の治済の間に、隙間風が吹き始めたようだ。蔦重らの協力のもと、定信がどんな復讐劇を行うつもりなのか。クライマックスに向けて、大いなる助走が始まった。最終回でどんな着地点を見せてくれるのかが楽しみだ。

次回は「曽我祭の変」。蔦重は歌舞伎の興行に合わせて、絵師・東洲斎写楽の役者絵を売り出すことになる。

