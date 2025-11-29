昭和の「企業戦士」は過去の遺物になったはずだが、令和のワーク・ライフ・バランスは本当に改善されているといえるだろうか。医学博士の片野秀樹さんは「リモートワークが普及した現代こそ、オフのないオン至上主義が蔓延している。疲れを自覚してからでは遅い。健康なうちに、戦略的に休養をとる必要がある」という――。

※本稿は、片野秀樹『休養マネジメント』（かんき出版）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／MTStock Studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MTStock Studio

■実は24時間戦っていなかった昭和の働き方

かつて昭和の時代に、「24時間戦えますか？」というCMがありました。

当時の日本の仕事観を象徴するようなキャッチコピーですが、あの頃のビジネスパーソンは、ほんとうに24時間休まず働いていたのでしょうか。

私は、実際はそれほど戦っていなかったのではないかと思っています。

当時は、スマホはおろか携帯電話やポケベルもない時代でした。ノートパソコンを持ち歩くこともありません。

つまり、外出中でもひっきりなしに電話がかかってきたり、スケジュールが共有されていてどこで何をしているかが常に把握されている現在とちがって、「ちょっと外出して、営業まわってきます」などと言って会社を一歩出れば、会社や上司の監視下から離れることができました。

訪問先に行くにも移動時間があるので、その時間は好きな本を読むことができます。空き時間があれば、喫茶店で時間を潰したり、場合によっては、営業車で昼寝をしたり、パチンコ屋に行ったりということができました。

「24時間戦えますか？」の時代は、勤務時間は長くても、ある程度自分のペースで働ける「余白」があったのです。

一生懸命働く時間と、そうでない時間がある。オンとオフのバランスを自分で調整できた時代だったと思います。

■令和に普及したリモートワークの功罪

ところが残念ながら、今はそうはいきません。

最近ではリモートワークを導入している職場も増えたため、「何がなんでも出社」とされていた以前よりはマシだろう、と考える人も多いかもしれません。

たしかに通勤時間がないぶん朝晩の時間を長めにとることができたり、自分のタイミングで休憩をとりやすいという点でも、コロナ禍をきっかけにリモートワークが広がったことは非常にいい流れだったと思います。

しかし、リモートワークの普及によって見えてきたデメリットもありました。

リモートワークでは、会議や打ち合わせもオンラインで行います。一見便利にも思えますが、ミーティングからミーティングへ、間隔をあけずにつづけてこなすことができてしまいます。

■個人のペースを食いつぶす「オン至上主義」

1日に2、3件でよかったはずのアポイントも、移動時間のような余白を削減することによって、もっと詰め込めるようになりました。場合によっては分刻みのスケジュールになり、朝から夕方まで一息つく間もなく過ごすことになります。

その結果、以前よりも勤務時間が長くなったり、仕事のペースが速くなったりして、家にいながらまったくリラックスできないという悩みをかかえる人がでてきたのです。

コロナ禍が終わっても、この悪循環はつづきます。むしろ、悪化したと言ってもいいかもしれません。

出社とリモートワークを組み合わせることによって、対面のミーティングとリモートの打ち合わせを交互にこなすことになります。拘束時間が増え、休憩もとりづらいという状況に陥りました。

以前より効率的に業務をこなせるようになったことと引き換えに、かつて存在していた「余白」がすっかり失われてしまったのです。

■タイパの限界点は「24時間戦えますか」の再来

このような環境の中で私たちは、オンとオフのバランスをとることができなくなりました。自分のペースを保つことは難しく、いつのまにか相手のペースに巻き込まれながら仕事をしている状況になっています。

私は、このような「余白（＝オフ）がまったくない状況を、「オン至上主義」と呼んでいます。

「オン至上主義」の考え方は、現代において「よいこと」として語られます。

いちばん典型的なのが「タイパ（タイムパフォーマンス）」という言葉でしょう。

タイパは、「費やした時間に対する効果」を意味します。タイパを追求しようとすればするほど、「空いた時間があったら埋める」という発想になります。

でも、どこまでタイパを極めるのでしょうか？ その限界点はどこにあるのでしょうか？

タイパの限界点は、まさに「24時間戦えますか？」ではないでしょうか。

昭和の働き方を反面教師として、効率化やワーク・ライフ・バランスを求めてきたはずなのに、24時間走り続けている。この矛盾に、一刻も早く気づかなければいけません。

■意識的にオフを作り出さなければ「ゆでガエル」に

「ゆでガエル」理論をご存じでしょうか？

水をはった水槽の中にカエルを入れます。カエルは気持ちよく泳ぎます。この状態で、水槽の下から火であぶります。

そうすると、だんだんと水温が上がり、あるタイミングで沸騰します。でも、カエルは水温が上がっていることに気づかずに泳ぎつづけます。

熱湯になったときには手遅れで、カエルは逃げきれずに「ゆでガエル」になってしまうというものです。

心地のよい状態に慣れてしまうと、変化や問題に気づくことができず、取り返しのつかない状況になりかねないという教訓として、「ゆでガエル理論」はよく使われます。

今の日本は「ゆでガエル」に近づいているのではないでしょうか。

疲労を自覚しにくい現代だからこそ、自覚してからでは遅いのです。「自分はまだ大丈夫」と過信していると、気づけば取り返しのつかない状態になっているかもしれません。

この状況を打破するためには、意識的にオフ（余白）を作りだし、その余白時間でどうやって戦略的に休養をとるかを考えなければいけません。

「戦略的に仕事をするために、戦略的に休養をとる」という考え方が大事です。

■ヨーロッパで実践されている「休息の強制」

私はドイツで働いていたことがありますが、ドイツをはじめヨーロッパ諸国では、このような考え方が根付いていると感じました。

つまり、「ワークハード・レストハーダー（よく働きよりよく休む）」です。いかにハードにレスト（休養）をとるか？ 働く以上に休むということです。

ヨーロッパでは、「勤務時間インターバル」というものが法律で定められています。1993年に「EU労働時間指令」として定められました。

勤務時間インターバルとは、1日の仕事が終わってから、翌日に仕事がスタートするまで11時間以上の連続休息時間をとらなければいけない、というものです。

たとえば残業で夜の12時まで仕事をした場合は、翌日の11時以降でなければ仕事がスタートできないということになります。

■「オフを確保」して戦略的に休養をとる

これは非常にいい考え方だと思います。なぜかというと、勤務と勤務の間の時間が強制的に決められているからです。

翌日の仕事までの時間が最低11時間と決められていれば、あらかじめ11時間の使い方を考えておくことができます。

11時間の中には、もちろん睡眠時間や通勤時間があります。それだけではなく、家族との団らんの時間、1人でのんびりする時間、入浴、ランニングなどもあるかもしれません。

写真＝iStock.com／skynesher ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／skynesher

片野秀樹『休養マネジメント』（かんき出版）

11時間のオフが「確実にある」状態で計画を立てておけば、実現度も高くなります。たとえ夜の12時まで仕事をしたとしても、翌日の出社は11時になるので、夜やるつもりだったものを朝にまわすなどして調整もしやすいですよね。

オフの時間がある程度確保できると、自分の状態に合わせて、自分でオフの使い方を設計できるようになります。

どんな行動をとれば心身ともに回復できるか。翌日のパフォーマンスを最大限発揮するにはどうしたらよいか。限られた時間の中で、必要な休養をとるにはどうしたらよいかを考え、実行します。

これが、「戦略的に休養をとる」ということです。

----------

片野 秀樹（かたの・ひでき）

日本リカバリー協会代表理事、博士（医学）

東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、東海大学医学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て、現在は一般財団法人博慈会老人病研究所客員研究員、一般社団法人日本未病総合研究所未病公認講師（休養学）、株式会社ベネクス執行役員も務める。日本リカバリー協会では、休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指して啓発活動に取り組んでいる。編著書に『休養学基礎 疲労を防ぐ！ 健康指導に活かす』（共編著、メディカ出版）、著書に『あなたを疲れから救う休養学』（東洋経済新報社）。

----------

（日本リカバリー協会代表理事、博士（医学） 片野 秀樹）