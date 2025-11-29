明治時代、日本に来たイギリス人女性が絶賛した「北海道」の魅力…「漁港や天候がすばらしい、警察が有能」

イザベラ・バードが感じた北海道の魅力

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

バードは北海道を旅しています。彼女が感じた北海道の魅力を同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

＊＊＊

蝦夷の漁場はすばらしく、太平洋をはさんだ対岸オレゴン州のそれに匹敵するが、漁獲高の10─25パーセントという過度に重い税金がかかる。鮭が特産物で、いか、海藻、なまこも重要な移出品目である。南の海岸には漁場が数多くあるが、最重要なものは北の石狩と新主都札幌付近のものである。ここでの鮭漁は日本での見物のひとつに数えられる。引き網には長さが4000フィート［約1200メートル］もあって、70人の人手を要するものもある。このような引き網一対を一日三度引いて、ときには平均二万尾の鮭──保存された状態で一尾10ポンド［約4.5キロ］──を獲ることもある。石狩川漁場だけで年間5万ドルの収益がある。蝦夷の魚は日本国内に送られるだけではなく、清国にも輸出される。この島の先住民であるアイヌは漁業に広く雇用され、また漁のシーズンには南部地方や羽後地方からおびただしい数の出稼ぎが蝦夷に集まる。

北の開港場である函館は人口3万7000の繁栄する都市で、どの方向の風からも守られたすばらしい港があり、当然のことながら中心地となっている。砂礫層の丘陵斜面にあり、日照がよく、また天然の排水もすばらしく、横浜や東京の蒸し暑さで消耗した体力を補充するには最適である。11月に9インチ［約22センチ］の雪で地表が覆われることがときおりあるものの、島の北部ほど過剰な降雪はない。雪はいつまでも消えないわけではなく、冬でも晴天の日が多い。むしろ晴天の日が非常に多くて、雪解けのぬかるみは雪より始末が悪いくらいである。年間の平均気温は低く、江戸より10度下がるが、寒暖の差は寒さの厳しい分ずっと大きい。最低が華氏2度［摂氏マイナス約16.7度］、最高が88度［摂氏約31度］である。暑い時季でも夜間はだいたいいつも涼しい。9年間の平均降雨量は51.9インチ［約1298ミリ］で、平均降雨日数は98日である。

函館は外国貿易港としては年々落ち込みつつある。事実、海外貿易はゼロにまで減少しつつある。外国の商会はふたつしかなく、外国人居住者は清国人をのぞいて37人しかいない。毎年夏に多数入港する戦艦と健康を害して訪れるわずかな滞在客がなければ、活気のなさは新潟とほぼ同じくらいになるだろう。しかし日本国内向けの港としてはますます繁盛している。あらゆる港で交易できる日本の蒸気船がこれほど増えた現在では、外国船がこの一港をめざしてかくも遠くまで来るのは無益なことである。外国製品はいまや日本の商人により日本の船で輸入されており、また主な移・輸出品目──干魚、海藻、皮革──は現地の船で清国および本州に直接送られている。貨物船のほかに、三菱会社［郵便汽船三菱会社］のすばらしい蒸気客船が函館─横浜間を10日に一度、新潟までは月に一度航行しているし、外国の艤装をつけた現地の船やジャンクが順風のたびに数多く出入港している。

役所の建物は非常に大きく、病院と監獄は現地人のみごとな管理の下にある。函館は遠隔地にあるのに、わたしには同規模のほかのどの都市と比べても、運営、設備全般、清潔さ、秩序において遅れているようには見えない。開拓使は市内に17の学校を持ち、そこでは生徒たちが読み書き、分数までの算数、それに世界史と地理を学んでいる。学校はこれ以外にも読み書きのみを教える私立のものが多数ある。たいへん啓発された商店主のなかには、昼間働いている12歳から18歳までの徒弟や助手のために夜学校をつくった者もいる。こういった学校の費用はすべて手ごろな額に抑えてある。

郵便局と税関は日本人官吏により外国の慣例に合わせて手際よく運営されている。司法局にはあまり感心しないものの、警察は非常に有能で、英国領事が「いかなる泥棒や犯罪者も当局の警戒から逃れられない」と公式に報告しているほどである！ 日本の船大工は外国製艤装の小型スクーナー船を設計・製作している。また日本の商人は衣料、食料、金物、陶器、ガラス、小間物、アルコール飲料などの外国製品を輸入しており、外国商店がないという気がほとんどしないくらいである。

これらは発展を示すちょっとした印で、なにしろ1859年にオールコック氏が英国領事館設立のために訪れたときは、人口わずか6000で数隻の捕鯨船しか来ない町だった！

函館は北海道の伝道活動の拠点で、現在ギリシャ正教会、ローマ・カトリック教会、英国聖公会宣教協会、米国メソジスト監督教会が伝道員を置いているが、正規の通行証を取得しないかぎり、もちろん活動は25マイルという条約で取り決められた距離の範囲に制限されている。

函館以外にいくらかでも重要な町はふたつしかない。松前は人口約1万6000のさびれたところで、かつては非常に有力な大名の居住地であった。札幌は人口3000の主都で、アメリカ式の都市として構想され、広い碁盤の目のような通りが走っていて、そこに低い日本式の家屋と商店、それに味気ない木造の独立家屋が立ち並んでいる。アメリカ式の構想はさらにワシントンの議事堂を真似た議事堂のある開拓使事業所群からも察せられる。庁舎と前に述べた建物以外に、アメリカ人医師の管理する病院がある。

札幌の近くには数ヵ所の農業入植地があり、そこをはじめ島内で行われている実験からは、冬は長くて厳しいものの、気候と土壌は冬小麦、とうもろこし、黍、そば、じゃがいも、豌豆、その他の野菜と穀物にはとくに好ましく、また日本の麻はその繊維の長さと質のよさとしなやかさから高値で売れるが、この麻にも適している。

よく灌漑された何千エーカーもの草原が、石狩川河畔の札幌近辺にはまったく無益に広がっているのである。

野生の鳥獣は人の入れない内陸の原生林におびただしく棲息している。函館の市場では四季それぞれに雷鳥、野うさぎ、鶉、鴫、小鴨、鹿肉、山鴫、野鴨、熊肉が手ごろな値段で手に入る。また熊の毛皮と鹿革は重要な移・輸出品目である。

＊＊＊

