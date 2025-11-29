ÀÐÅÄ»°À®¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾·³ÆâÉô¤Ë¡ÖÉÔÎ¸¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¡Ä±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®ÁáÀî½¨½©¤Î¡ÖÆâÄÌ¡×¤Î±½
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖÄÌÀâ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤äÁÏºî¤À¤Ã¤¿¡ª
本記事では、〔秀頼の名代・京極高次が家康に味方したことにより、西軍の大義名分が失われた…西軍が突いつけられた「重い課題」〕に引き続き、 「決戦」前夜の様子を詳しく見ていきます。
Âç³Á¾ë¤ÎÀ¾·³½ô¾ ¡ÅçÄÅ°Ý¿·¤Î¾õ¶·Ê¬ÀÏ
9·î7Æü¡¢Âç³Á¤ËäÆ¾ë¤¹¤ëÀ¾·³½ô¾¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÅçÄÅ°Ý¿·¤Ï¡¢ÅçÄÅÃé¹±¡ÊÅçÄÅ²ÈÅö¼ç¡¢¤³¤Î¤È¤¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤ë¡Ë¤ËÈþÇ»ÊýÌÌ¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
ÅçÄÅ°Ý¿·¤«¤éÅçÄÅÃé¹±¤Ø¤Î½ñ¾õ
°ì¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤ÏÈþÇ»Âç³Á¤Î¾ë¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î23Æü¡¢Å¨¡ÊÅì·³Àè¼ê½°¡Ë¤¬¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¡¢´ôÉì¾ë¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÅ¨¤ÏÂç³Á¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¶á¹¾¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÏ©¤ËÉÛ¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢8·î24Æü¤«¤é9·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢¾åÊý¤«¤é¤ÎÈôµÓ¤Ï°ì¿Í¤â¤³¤Á¤é¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»§Ëà¤«¤é¤Î¿Í¿ô¤Ï°ËÀªÊýÌÌ¤Ø±ª²ó¤·¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ5Æü¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Á¤Î¾ë¤ÏÌµ»ö¤Ë»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾åÍì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢Àè¤Ë»È¼Ô¤ò¤Ä¤«¤ï¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§°Ý¿·¤Ï7·î14ÆüÉÕ¤Î½ñ¾õ¤Ç¡ÖÃé¹±¼«¿È¤¬¾åÍì¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¹Í¤¨¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÄ¹½¡²æÉôÀ¹¿ÆÅÂ¡ÊÅÚº´±º¸Í9Ëü8000ÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤Ï¿Í¿ô5000¡¢Å´Ë¤1500Ãú¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½©·î¼ïÄ¹ÅÂ¡ÊÆü¸þ¹âÆé3ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤âÄê¤á¤é¤ì¤¿·³Ìò¤Î¤Û¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¿ô¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÎÉÍêË¼ÅÂ¡ÊÈî¸å¿ÍµÈ2Ëü2000ÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¡Ö½¨ÍêÍÍ¤ØÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤¹¤¿¤á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¸µ¼ïÅÂ¡ÊÆü¸þ±ä²¬5Ëü3000ÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤â¾åÍì¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ¤ÎÎÎ¼ç¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê½¨ÍêÍÍ¤ËÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¿Í¿ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î¤ÁÅçÄÅ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ5000¤Î¿Í¿ô¤òÉ¬¤º¾åÍì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÎ¨¤¤¤ë¿Í¿ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤«¤é¤Î¿Í¿ô¤¬¾¯¤·¤À¤±¡¢¤³¤Á¤é¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¼ê¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤ËÅö¤¿¤ëºîÀï¹ÔÆ°¤â¿ôÂ¿¤¯»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¿ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó»§Ëà¤«¤é¤³¤Á¤é¤ØÍè¤¿¿Í¿ô¤Ï¡¢ÉÙ·¨¡Ê¤È¤ß¤Î¤¯¤Þ¡Ë¡ÊÅçÄÅÎ¶Çì¤ÎÎÎÃÏ¡Ë¤«¤é¤Î45¿Í¡¢¼¯»ùÅç¡ÊÅçÄÅÃé¹±¤ÎÎÎÃÏ¡Ë¤«¤é¤Î22¿Í¤ò´Þ¤à287¿Í¤Ç¡¢9·î5Æü¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¤Ï¡ÖÅì·³¤Ë¤è¤êÂç³Á¡¦º´ÏÂ»³´Ö¤ÎÄÌÏ©¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅì·³Â¦¤Î»ËÎÁ¤È¤âÀ°¹ç¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂç³Á¤Ï¡¢¶á¹¾ÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÁý±ç¤ä¿©ÎÁ¶¡µë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âç³Á¾ë¤ÎÀ¾·³½ô¾ ¢±§´îÂ¿½¨²È¤Î¾õ¶·Ê¬ÀÏ
9·î5Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢±§´îÂ¿½¨²È¡¦ÅçÄÅ°Ý¿·¡¦¾®À¾¹ÔÄ¹¡¦ÀÐÅÄ»°À®¤é¤ÎÎ¨¤¤¤ë¿Í¿ô¤¬¡¢Âç³Á¤ÎÌó4¥¥íËÌ¤ÎÈþÇ»ÀÖºä¤Ø¾®µ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ò²¿ÅÙ¤«»Å³Ý¤±¤¿¡£¤À¤¬Åì·³¤Ï¿ØÃÏ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ±þÀï¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ±§´îÂ¿½¨²È¤Ï¾õ¶·¤ò³Ú´Ñ»ë¤·¡¢À¾·³¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£
9·î10Æü¡¢±§´îÂ¿½¨²È¤Ï¹ñ¸µ¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤Ø°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±§´îÂ¿½¨²È¤«¤é²È¿Ã¤¿¤Á¤Ø¤Î½ñ¾õ
°ì¡¢¤³¤Á¤éÈþÇ»ÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖºä¤ÎÅì·³¿ØÃÏ¤Ø½ôÊýÌÌ¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¨¡ÊÅì·³Àè¼ê½°¡Ë¤Ï¤¦¤í¤¿¤¨¡¢Áá¡¹¤ÈÇÔÁö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡£¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÎÉ¤¤¤·¤é¤»¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£À¾·³¤Î¾¡Íø¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅ·¤ÎÍ¿¤¨¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾åÊý¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬ÊÒ¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø¤Î¤³¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤â»Ä¤µ¤ºÆ¤¤Á²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì¡¢´ØÅìÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö9·î3Æü¡¢¾å¿ù·Ê¾¡¤Î¿Í¿ô¤¬¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¿¤á¡¢´ØÅìÁ´°è¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢²È¹¯¤Î¾åÍì¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê²È¹¯¤¬¤³¤Á¤é¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢½Ö»þ¤ËÆ¤¤Á²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
°ì¡¢ÂçÄÅ¾ë¤Ï¡¢ÌÓÍøµ±¸µ¤¬µþ¶Ë¹â¼¡¤«¤é¾ë¤òÍÂ¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¹â¼¡¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¡¢¿Í¼Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¾ë¤ËäÆ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âçºä¤«¤é¿Í¿ô¤ò¤Ä¤«¤ï¤·¤Æ¹¶·â¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏËÜ´Ý¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¹â¼¡¤ÏÄê¤á¤Æ½õÌ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÃÊ¤È¤·¤«¤ë¤Ù¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤ÎÀïÆ®¤ÇÅì·³¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¹¯¤«¤é¡Ö¼ê½Ð¤·¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬±§´îÂ¿½¨²È¤Ï¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡ÖÅì·³¤Ï¼å¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÀî¹²È¤Ï¡ÖÆÃÉ®¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÆ®¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ñ¸µ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤Ï¡ÖÅì·³¤ÎÆ°¤¤ÏÉÔ¿³¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸«È´¤¤¤Æ¡¢Áá´ü¤Î·èÀï¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Á¾ë¤ÎÀ¾·³½ô¾ £µÈÀî¹²È¤Î¾õ¶·Êó¹ð
¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡ÙÂè»°¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢8·î26ÆüÉÕ¤ÎÁýÅÄÄ¹À¹¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê°ËÀªÊýÌÌ¤«¤éÈþÇ»ÊýÌÌ¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿ÌÓÍø½¨¸µ¡¢µÈÀî¹²È¤éÌÓÍøÀª¤Ï¡¢9·î7Æü¡¢ÆîµÜ»³¤ËÃå¿Ø¤·¤¿¡£
9·î12Æü¡¢µÈÀî¹²È¤Ï¡¢¹ñ¸µ¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤Ø2ÄÌ¤Î½ñ¾õ¤òÁ÷¤ê¡¢ÈþÇ»ÊýÌÌ¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£1ÄÌÌÜ¤Î½ñ¾õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
µÈÀî¹²È¤«¤é¹ñ¸µ¤Î²È¿Ã¤Ø¤Î½ñ¾õ¡
¤µ¤ë8·î24Æü¡¢°ÂÇ»ÄÅ¾ë¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈôµÓ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤Î½ñ¾õ¤Ë¤Ï½ñ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈþÇ»ÊýÌÌ¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢ÆîµÜ»³¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÉÛ¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¨¤Ç¤¢¤ëÅì·³¤Ï¿â°æ¡¦ÀÖºä¤ËÉÛ¿Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤Î´Ö¤Ï¤ª¤è¤½1Î¤³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆÃÉ®¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÆ®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦°ìÄÌ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÀ¾·³¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µÈÀî¹²È¤«¤é¹ñ¸µ¤Î²È¿Ã¤Ø¤Î½ñ¾õ¢
ÈþÇ»ÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Åì·³¤Ï3Ëü¿Í¤Û¤É¤¬ÉÛ¿Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾·³¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¿Í¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êô¹Ô½°¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢À¾·³¤Î½ô¾¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ôÉì¡¦¸¤»³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹²È¤ÏÅ¨¿Ø¤Ë¤¤¤ë¹õÅÄÄ¹À¯¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾åÊý¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç³Á¾ë¤ÎÀ¾·³½ô¾ ¤ÀÐÅÄ»°À®¤Î¾õ¶·Êó¹ð
9·î12Æü¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤Ï¡¢Âç³Á¼þÊÕ¤Î¾õ¶·¤òÂçºä¾ëËÜ´Ý¤Ë¤¤¤ëÁýÅÄÄ¹À¹¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ»°À®¤«¤éÁýÅÄÄ¹À¹¤Ø¤Î½ñ¾õ¡Ê1¡Ë
°ì¡¢ÀÖºä¤ÎÅ¨¤Ï¤¤ç¤¦9·î12Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Î¹ÔÆ°¤â¤»¤º¡¢¤¿¤À¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢³§¤¬ÉÔ¿³¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÃÌ¹ç¤Ç¡¢¤ª¤ª¤«¤¿¤ÎºîÀïÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤È¤È¤¤¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤ÏËÒÅÄ¤Î¿Ø½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Â«Àµ²È¡¦àöÊã·Ãàû¤é¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Àµ²È¡¦·Ãàû¤é¤Ï¤³¤È¤Î¤Û¤«Å¨¤òÂç¤²¤µ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Å¨¤¬ÇÔÁö¤·¤Æ¤â¡¢ÄÉ·â¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½õ¤«¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¡¢´£ÅÄ¤ò¹Ô¤¨¤ÐÊ¼ÎÈ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Àµ²È¡¦·Ãàû¤é¤ÏÅ¨¤òÂç¤²¤µ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢´£ÅÄ¤Ë¿Í¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤é¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ê¼ÎÈ¤Ï¶á¹¾¹ñ¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é»ý¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶áº¢¡¢Ì£Êý¤Ï°Ú½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢°ËÀª¹ñ¡¦¶á¹¾¹ñ¤Ë¤¤¤ë¿Í¿ô¤òÈþÇ»¹ñ¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¹çÀï¤Î¤·¤è¤¦¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÅ¨¤âÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¹Í¤¨¤òÀµ²È¡¦·Ãàû¤é¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤ª¼è¤ê¾å¤²¤¤¤¿¤À¤±¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´ÏÂ»³¤Ø¤ÎÄÌÏ©¤òÅì·³¤ËÃÇ¤¿¤ì¡¢Âç³Á¾ë¤Ç¤ÏÊ¼ÎÈ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹´üÀï¤òÉÔÍø¤È¤ß¤¿»°À®¤Ï9·î12Æü¤Î·³µÄ¤Ç°ìÂç¹¶Àª¤òÄó°Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊýÌÌ¤ÎÂç¾¤Ç¤¢¤ëÀµ²È¡¦·Ãàû¤é¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë»°À®¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÅÄ»°À®¤«¤éÁýÅÄÄ¹À¹¤Ø¤Î½ñ¾õ¡Ê2¡Ë
°ì¡¢Åì·³¤Î¿ØÃÏ¤Ø¤Ä¤«¤ï¤·¤¿¼Ô¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶áº¢¡¢Âç¿Í¿ô¤òÎ¨¤¤¤Æº´ÏÂ»³¤«¤é¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¡¢Åì·³¤ØÆâÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÒºÙ¤Ï¡¢°ËÀªÊýÌÌ¤Ø¤Î½Ð¿ØÍ×ÀÁ¤âµñÈÝ¤·¡¢¶á¹¾¤Î³ÆÃÏ¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯ÈþÇ»¤Î»³Ãæ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡Ë¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¤³¤Î¿ôÆü¡¢Å¨Ì£Êý¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¨·³¤Î»Îµ¤¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢¤Ä¤¿¤¨¤Î¾ë¤Ë¤Ï¡¢ÌÓÍøµ±¸µÍÍ¤Î¿Í¿ô¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ö¾ð¤ò¤è¤¯¹ÍÎ¸¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ËÀªÊýÌÌ¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¡¦¶ðÌî¤Ë¾ë¤òÉáÀÁ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶á¹¾¤ÈÈþÇ»¤Î¶ÌÜ¤Î¾¾Èø»³¤Ë¤â¡¢ÌÓÍø²È¤Î¿Í¿ô¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤´È½ÃÇ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì¡¢¤³¤Á¤éÈþÇ»ÊýÌÌ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢½ô¾¤¬¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Åì·³Àè¼ê½°¤Î¿ØÃÏ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤Î¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤ÏÌ£Êý¤Î¤¦¤Á¤ÇÉÔÎ¸¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤è¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤´È½ÃÇ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅçÄÅ°Ý¿·¡¦¾®À¾¹ÔÄ¹¤é¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢²¿ÅÙ¤âÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«¡¢½½Ê¬¤Ê·³»ñ¶â¤ÈÊ¼ÎÈ¤ò¤³¤Á¤éÈþÇ»ÊýÌÌ¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤â¡¢Ê¬¤Ë²á¤®¤¿·³»ñ¶â¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¿Í¿ô¤â¸Û¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤¤¤Þ¤¬½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¿´ÆÀ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì¡¢¶á¹¾¤«¤é¤³¤Á¤é¡ÊÈþÇ»ÊýÌÌ¡Ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Î¤ß¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£µ±¸µÍÍ¤¬½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢º´ÏÂ»³¤ØÌÓÍø²È¤Î¿Í¿ô¤ò5000¿Í¤Û¤ÉÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤½èÃÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ËÀª¤«¤é¤³¤Á¤éÈþÇ»ÊýÌÌ¤ØÍè¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç³Á¤«¤éº´ÏÂ»³¤òÄÌ¤Ã¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¡¦¶ðÌî¤ÎÈªÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¶á¹¾¤Øµ¢¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Ï¢Íí¤âÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó°ËÀªÊýÌÌ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÓÍø²È¤Î¿Í¿ô¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹Â«Àµ²È¡¦ÂçÃ«µÈ·Ñ¤é¤Î¿Í¿ô¡¢Ë¿Ã²ÈµÝÅ´Ë¤½°¤âÀï°Õ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ²È¡¦·Ãàû¤Î¤ß¤À¤±¤Ç»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¿Í¿ô¤¬²ó¤ê¤«¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¿ô¤â¾¯¤·¤Þ¤Ð¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢Ã°¸åÊýÌÌ¤Ï¡¢¼ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³°Ê¹¤Î¤¿¤á¡¢Ã°¸åÊýÌÌ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¿ô¤ò¤³¤Á¤é¡ÊÈþÇ»ÊýÌÌ¡Ë¤Ø¤Þ¤ï¤¹¤Î¤¬¤è¤í¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¿ô¤òÎ¨¤¤¤Æº´ÏÂ»³¤«¤é¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾®ÁáÀîÀª¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¾®ÁáÀî½¨½©¤Ï¡¢9·î½éÆ¬¤Ë¤ÏÈþÇ»¤È¤Î¹ñ¶¤Ç¤¢¤ëÇð¸¶¤Þ¤Ç¿Í¿ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»°À®¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È9·î10Æü¤´¤í¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö½¨½©¤¬²È¹¯¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬À¾·³¤Î¿ØÃæ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö
