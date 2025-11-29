お金から解き明かす「戦争のからくり」…太平洋戦争で問題になった「紙幣の確保・疎開」の実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

張り詰めた空気：朝鮮

朝鮮でも紙幣の確保が大きな問題となっていた。インフレが進んで紙幣の増発が必要となっていたし、戦況が厳しさを増すと「預金の取り付け（現金引き出し）」が増えることは必至だ。このため紙幣発行に加えて、紙幣を備蓄する必要にも迫られていた。

朝鮮銀行券も当初は大蔵省印刷局で印刷されており、鉄道と海路（関釜連絡船）で京城に運ばれていた。海路が米軍の潜水艦攻撃で危なくなると、飛行機による空輸に切り替えられたが、早晩それも怪しくなる。

そこでまず、古くなって使用から取り除かれた鮮銀券の焼却処分を停止した。多少くたびれた紙幣でも、できるだけ使い続けるということだ。また朝鮮では日銀券も使用できたので、枚数に余裕のある日銀券を内地から運び込むことも検討された。

これと並行して、昭和20年早々に鮮銀券の疎開も始まった。これは日本本土と異なり、朝鮮での地上戦に備えたというよりは、地方や山間部で預金取り付け騒ぎが起きた際に即時対処するのが目的だった。鮮銀券の地方分散は6〜7月に終了する。

昭和20年3月には、現地印刷の準備が始まった。印刷は京城にあった小学校用教科書の印刷工場で行うことにした。戦争のため、この印刷工場では教科書の印刷を一時中断していたことが幸いした。

用紙ではミツマタの代用に麻を選んだ。ただし紙質は朝鮮製よりも満洲製の方が良かったので、朝鮮の麻を満洲に持ち込んで鮮銀券用紙を製造する手はずを整える。

満洲の工場で用紙製造が始まったのは、奇しくも昭和20年8月15日だった。満洲がソ連軍による侵攻と暴行・掠奪の只中にあった時のことである。

昭和20年に入ると朝鮮銀行でも、戦争の動向について朝鮮人行員らは比較的正確な情報を得ていた。日本人行員が応召で少なくなっており、銀行内には何となく張り詰めた空気も漂い始める。

平壌支店支配人の和田国安は、「反日暴民が動乱を計画している」という噂を耳にするようになった（朝鮮銀行史編纂委員会編『朝鮮銀行略史』）。平壌支店では万一のことも考えて、店内で保有していた金塊を昭和20年6月に全て大阪支店に送り出した。

日本本土の空襲が激しくなると、鮮銀の内地支店も被害を受けた。3月10日未明の東京大空襲では、麹町区大手町にあった東京支店にも焼夷弾が落下したが、大きな被害とはならずに済んだ。

大阪支店、名古屋支店も終戦までほぼ無事だった。しかし神戸支店は6月5日、福岡支店は6月19日、下関支店は7月2日の空襲で焼失した。神戸支店は日本興業銀行神戸支店、福岡支店は福岡銀行本店、下関支店は住友銀行下関支店で、それぞれ仮店舗を開設して営業を再開している。

日本内地では空襲の被害にもかかわらず銀行業界は意外と平穏だった。その一方で「保険金の現金払、給料の前渡し、疎開その他に伴う手持現金の増加、物価騰貴等々が原因して」預金引き出し・現金の需要は高まった（前掲書）。

