東の住吉会と西の山口組が「幻の悪魔合体」…元山口組二次団体の若頭が語る「舞台裏の派閥抗争」

今月、日本統一を目指す特定抗争暴力団の六代目山口組に大きな動きがあった。山口組の幹部と、関東の最大勢力であり指定暴力団「住吉会」の幹部が盃を交わすというのだ。

六代目山口組からは二次団体「山健組」の中田浩司組長。住吉会からはNo.2である小坂聡会長代行の2人だ。東と西の2大勢力が手を握り合う大きな出来事で、警察も大きな関心を寄せていた。しかし、この大々的な盃事が突如中止になったという。

様々な憶測が流れるなか、ネットでは「郄山清司相談役が裏で握りつぶしたのではないか」と情報が有力視されている。この事実関係について「そんな単純な話ではない」と異論を唱えるのは、暴力団の最新事情をYouTube「シル・Barチャンネル」などで発信し続けている元山口組二次団体若頭・田中忠洋氏だ。氏の解説を紐解きながら、最新事情を伝えたいと思う。

全ては決定事項のはずだった

「日程は決まっていて、段取りも根回しも出来ていたはずです。ところが突然中止になってしまい関係者たちは驚いてますわ」

こう田中氏は解説する。盃事は11月27日、大安吉日に予定されていた。後見人は、六代目山口組の司忍組長で、2ヵ月ほど前から詳細日時が決まっていたという。盃事というのは、それほど大きな「イベント」なのだ。

この話は、中田組長と小坂会長代行の付き合いが長きにわたることが背景にある。どうせなら「5分の盃」を交わそうとなったのが、きっかけのようだ。「5分の盃」というのは、「どちらが上でも下でもない、対等な関係である」ということ。外交でたとえれば「国交樹立」や「同盟関係」を指し、経済でいえば「提携」といったところだろうか。ヤクザの世界で「盃を交わす」ということは、末端の組員同士のもめ事さえ御法度という厳しいものになる。これに関係して、当事者たちの考えとは別なところで、様々な思惑が飛び交うことになる。

田中氏は内情をこう説明する。

「盃を交わす予定だった六代目山口組の二次団体である山健組のトップ・中田浩司組長と、住吉会のナンバー2で次の会長と目される小坂聡会長代行では、組織同士の格が対等ではありません。中田組長は、山口組の序列でいえば司組長から数えて序列が8位程度になります。そんな中田組長と住吉会のナンバー2が『5分の盃』となれば、組織全体で見た時に山口組の方が『格上』ということになります」

山口組はすでにナンバー2の竹内若頭と稲川会の内堀会長が5分の盃を交わしている。これによって山口組は平和的に、関東に力を持つ住吉会と・稲川会の２大勢力と「同盟」を組むことが出来る。自らの組織が上位に立ったカタチで首都・東京を含む関東を陣営に引き込める。そして悲願の日本統一が現実味を帯びてくるーーというのが田中氏の見方だ。

また、両者が盃を交わすことは山口組内部の派閥抗争にも影響するという。

「山口組内部で見れば、山健組の発言力が増すことになるでしょう。なぜなら東京の巨大組織・住吉会と強い結びつきを持つわけですから。そうなると、現時点の最大派閥の弘道会とのパワーバランスが変わる可能性を秘めているのです」（田中氏）

田中氏によると、山口組の最大派閥・弘道会は直参の数は49人。対する山健組は33人いるというが、今回の盃がまとまれば山建組の勢力が強まる可能性があったというのだ。

「山健組は過去には4000人近い構成を従えた組織で、＜ヤマケンにあらざるものはヤマグチにあらず＞というほど力を誇った伝統ある組織です。山口組の7代目は弘道会出身の竹内照明若頭。その次の8代目も弘道会の野内正博と流れができ始めているなかで、山健組が力を得ると組織内の運営が難しくなるかも知れないな。弘道会はこの盃事を警戒していたと思うわ。それに、いくら当事者同士の仲が良かったとしても、外部から見れば住吉会が下に見られるカタチになる盃事が、建前を重んじる暴力団にとって気持ちが良い話ではないわな」

中田組長の「差し迫った事情」とは

冒頭でも述べた通り、日程も決まったしばらく後に盃事は突如白紙となった。

一部のネットメディアでは「郄山清司相談役が鶴の一声で握りつぶした」という言説もあった。こうした意見に田中氏は意義を唱える。

「中田組長が住吉会に行って中止にさせてくれとお願いしてきたという話もあるみたいですが、自分がいろいろ聞いた話だとそんな簡単な話では無いよ。ワシの見立てでは、これは総合的な政治判断ですわ。住吉会と盃を交わせば住吉会内部で血の気の多い人間が『オレ達は山口組より下なんかじゃない』と騒ぐ可能性もある。

山口組内部でも弘道会と山健組の内部抗争が激しくなるかも知れない。日本統一の動きが活発になり過ぎれば警察のマークが厳しくなる可能性もある。郄山さんが握りつぶしたというよりは『総合的な政治判断』だと思います。メリット、デメリットを天秤にかけて冷静に判断したということちゃうかな」

しかし山口組が日本統一を目指すのであれば、絶好の機会ではなかったのか。今回の中止には、もう一つ差し迫った事情があると、田中氏は続けて解説する。

「山健組の中田組長は、山口組系の組員を銃撃した殺人未遂の罪に問われています。神戸地裁では無罪でしたが、検事が控訴しています。暴力団の裁判は高裁でひっくり返されることが多いので、中田組長が有罪、刑務所に収監となれば、組長が長期不在になってしまう。そうしたこともあるので警察・検察に対して、印象が悪いことは止めておくという判断が出たのだと思います」

一度は山口組の司忍組長が後見人にまでなっていたことなので、相当大きな話だったのは間違いない。だが、司組長に思いとどまらせるような「進言」があったのだろう。その主は、噂に上っている郄山相談役なのか、他の幹部なのか、それとも警察の警告なのか真相ははっきりしない。だが少なくとも山口組は、大々的に抗争を起して日本統一を狙っているわけではなさそうだ。一般市民の我々にとっては安心材料になるだろう。

盃事が白紙と決まってから、11月19日に六代目山口組の定例の執行部会議が行われた。そこに、相談役に退いたため通常は現れることがない郄山清司氏が出席したという。そして「特殊詐欺や覚せい剤には関わらず、本来の山口組の姿を取り戻そう」と激を飛ばしたそうだ。郄山相談役は、「裏ボス」のように言われることが多いのだが、未だに大きな権力を握っているのは間違いなさそうだ。現在の竹内照明若頭の育成に力を入れているという。今後の動向に注目したい。

