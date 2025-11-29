トヨタの「“高性能”ハイエース」に大注目！ 超パワフル「2.8リッター専用エンジン」×走りの“スポーティサス”採用！ 精悍ブラックの特別仕様車「スーパーGL DARK PRIME S」どんなモデル？

パワーアップした専用エンジン×「上質ブラック仕上げ」

“商用バンの定番”として絶大な支持を受けるトヨタ「ハイエース」。現行型は通算5世代目（200系）で2004年8月に発売後、複数回におよぶ改良が施されながら、その人気はとどまるところを知りません。

そんなハイエースですが、現在販売中のモデルにはこだわりの特別仕様車が設定されています。「スーパーGL“DARK PRIME S”」です。

エンジンも足回りも強化!?

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新ハイエース」です！ 画像で見る（40枚）

スーパーGL“DARK PRIME S”（以下、ダークプライムS）は、2025年2月に設定された特別仕様車です。

現行型の200系が誕生から20周年を迎えたことを記念するもので、特別な内外装の装備と走行性能の向上を図りました。

ベースとなったのは、ハイエースのバンモデルのうち、上級シート素材やカラードのバンパー、メッキ加飾、乗用車のような上級タイプのリアシートを備える「スーパーGL」です。

ダークプライムSの最大の特徴は、搭載される直列4気筒2.8リッターディーゼルエンジン「1GD-FTV型」の出力を向上させた点です。

通常モデルのスペックは、最大出力151PS／最大トルク300N・m（30.6kg・m）であるのに対し、ダークプライムSではそれぞれ158PS／330N・m（33.7kg・m）へと性能を向上。

馬力だけでなくトルクもアップされ、ワンクラス上の余裕の走りを実現しました。

足回りは、専用のショックアブソーバーを装備しました。

通常モデルでは荷物を積んだ状態を想定したセッティングとなっており、空荷だと硬い乗り心地で、跳ねるような動きになりますが、ダークプライムSでは空車状態でも心地良いしなやかな乗り味を実現。日常使いも可能になっています。

エクステリアでは、フロントグリルやバックドアガーニッシュなど、スーパーGL専用装備となるメッキ加飾を、ダークな雰囲気の「プラチナサテンメッキ」に仕上げを変更。

LEDヘッドランプのインナーもクリアスモーク化し、スタイリッシュさを引き立たせています。

インテリアも特別感のあるダーク仕立てに変更。

カーボン調パネルを施した本革巻きステアリングとシフトノブ、カーボン調のインパネアッパーパネルやパワーウインドウスイッチを装備したほか、エアコンパネルやステアリングボタン周辺のシルバーパネルもダーク系に変更しました。

さらに、フロントドアトリムには合成皮革素材をあしらい、シートはトリコット×合成皮革の素材を採用。さらにホワイトのダブルステッチとダークプライム「S」の刺繍を施すなど、高級感だけでなく所有欲を満たす上質な空間となっています。

機能装備も充実しており、通常ではオプション設定となるデュアルパワースライドドアが標準装備され、利便性が向上。

またドアを開いた際に足元を彩る車名ロゴ＆イルミネーション付きスライドドアスカッフプレートも備わり、充実した内容になっています。

さらに安全装備では助手席側にSRSエアバッグ＋プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、シートベルト非着用ウォーニング＋リマインダーが標準化されています。

また、スマートキーには専用ロゴが施され、オーナーの満足度もアップさせる、さりげないこだわりも取り入れられました。

ダークプライムSの価格（消費税込）は、2WDモデルが420万円、4WDモデルが450万1200円。通常のスーパーGL（2WD・ディーゼル）が377万5500円なので、およそ40万円アップとなりますが、上記の内容を考慮すると非常にお買い得といえそうです。

仕事で使うだけでなく、日常使いにも便利で特別感のあるダークプライムSですが、走行性能まで手が入っているのは極めて異例で、200系現行型の20周年を祝うスペシャルなモデルといえそうです。