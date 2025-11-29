STVニュース北海道

写真拡大 (全3枚)

鈴木知事が原発再稼働に「容認」の考えを示しましたが、なぜこのタイミングだったのでしょうか。

北海道民からは複雑な声が聞かれました。

１番の売りだという、えび天が豪快に乗った天ぷらラーメン。

（レストラン若葉　向井昭彦社長）「原発ができて多くの視察の人がうちの大広間で弁当を食べていた。ずいぶん儲けさせてもらった。良い時代もあった」

そう昔を振り返るのは、共和町でレストランを営む向井明彦さんです。

マチが活性化し、原発は良いもの…だと思っていたのは、もう過去のことー

２０１１年の東日本大震災を経て、考えは変わりました。

（レストラン若葉　向井昭彦社長）「たしかに交付金は入ってくるでしょうけど、地元の命がかかっているので、安全性の問題とどっちが大事なのか」

泊発電所が停止してから１３年余り。

なぜこのタイミングでの「再稼働容認」なのでしょうか。

（北海道大学　奈良林直名誉教授）「再稼働については地元自治体の長である道知事の合意が必要。早い段階でＯＫだと合意がないと、この後の工事のスケジュールに影響してくる」

泊原発で２０２４年から続いているのが、防潮堤の工事です。

津波の被害を防ぐためのもので、２０２７年の完成を目指しています。

７月に国の安全審査に合格した泊原発３号機。

安全対策の工事完了後、速やかに再稼働するための前提条件がいま揃いつつあるのです。

小樽市に住む小嶋智子さん。

夫と高校生から小学生までの子ども３人の５人家族です。

月の電気代はー

（小嶋智子さん）「ことしの夏は暑かったので２万円くらい。簡易的なエアコンを使っていたので高かった」

月の平均でも１万円前後と、家計に重くのしかかってきます。

（小嶋智子さん）「負担は大きい。子どもたちが３人いるので、少しでも安ければいいんですけど」

１０月の北電の発表によると、原発が再稼働した場合、家庭向けの電気代は１１％程度、月に１０００円程度の値下げになると試算されています。

（小嶋智子さん）「安心安全な暮らしが１番だと思うので、何とも…気持ち的には複雑です。生活が少し楽になるのであればいいなとは思いますけど、半々な感じ」

安全への不安と値下げへの期待が天秤に乗せられているいま、道民全体の懸念払しょくにはまだ至っていないようです。

道議会での鈴木知事の発言です。

不安や懸念の声があるのも事実。

一方で、地元の判断を重く受け止め、料金値下げや安定供給が見込まれることなどから総合的に判断し、再稼働への容認の考えを表明しました。

今後、鈴木知事は泊原発を訪れ安全対策などを確認する予定で、再稼働に同意するか否か最終的に判断することになります。