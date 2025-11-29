鈴木知事が原発再稼働に「容認」の考えを示しましたが、なぜこのタイミングだったのでしょうか。



北海道民からは複雑な声が聞かれました。



１番の売りだという、えび天が豪快に乗った天ぷらラーメン。



（レストラン若葉 向井昭彦社長）「原発ができて多くの視察の人がうちの大広間で弁当を食べていた。ずいぶん儲けさせてもらった。良い時代もあった」



そう昔を振り返るのは、共和町でレストランを営む向井明彦さんです。





マチが活性化し、原発は良いもの…だと思っていたのは、もう過去のことー２０１１年の東日本大震災を経て、考えは変わりました。（レストラン若葉 向井昭彦社長）「たしかに交付金は入ってくるでしょうけど、地元の命がかかっているので、安全性の問題とどっちが大事なのか」泊発電所が停止してから１３年余り。なぜこのタイミングでの「再稼働容認」なのでしょうか。（北海道大学 奈良林直名誉教授）「再稼働については地元自治体の長である道知事の合意が必要。早い段階でＯＫだと合意がないと、この後の工事のスケジュールに影響してくる」泊原発で２０２４年から続いているのが、防潮堤の工事です。津波の被害を防ぐためのもので、２０２７年の完成を目指しています。７月に国の安全審査に合格した泊原発３号機。安全対策の工事完了後、速やかに再稼働するための前提条件がいま揃いつつあるのです。小樽市に住む小嶋智子さん。夫と高校生から小学生までの子ども３人の５人家族です。月の電気代はー（小嶋智子さん）「ことしの夏は暑かったので２万円くらい。簡易的なエアコンを使っていたので高かった」月の平均でも１万円前後と、家計に重くのしかかってきます。（小嶋智子さん）「負担は大きい。子どもたちが３人いるので、少しでも安ければいいんですけど」１０月の北電の発表によると、原発が再稼働した場合、家庭向けの電気代は１１％程度、月に１０００円程度の値下げになると試算されています。（小嶋智子さん）「安心安全な暮らしが１番だと思うので、何とも…気持ち的には複雑です。生活が少し楽になるのであればいいなとは思いますけど、半々な感じ」安全への不安と値下げへの期待が天秤に乗せられているいま、道民全体の懸念払しょくにはまだ至っていないようです。

道議会での鈴木知事の発言です。



不安や懸念の声があるのも事実。



一方で、地元の判断を重く受け止め、料金値下げや安定供給が見込まれることなどから総合的に判断し、再稼働への容認の考えを表明しました。



今後、鈴木知事は泊原発を訪れ安全対策などを確認する予定で、再稼働に同意するか否か最終的に判断することになります。