ヤマトに単一の政体や王統などがあったわけではない…「巨大前方後円墳の並立」からわかる権力構造の「複雑な実態」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈「倭の五王」はどこにいて、誰だったのか？…「最大規模前方後円墳＝倭王墓」とは言えない「ある理由」〉に引き続き、4世紀の権力構造について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

ヤマト門閥氏族が二つに分かれた（4世紀前半）

倭がその傘下に入った魏は、3世紀後半に実権を握った重臣の司馬氏のもとで勢いを増し、蜀を倒し、呉を攻めて領土を拡大した。265年に皇帝位が司馬氏に移って西晋となり（このときに倭の女王臺与（とよ）が遣使）、280年には呉を滅ぼして中国を再統一した。3世紀後半におけるヤマト門閥氏族の台頭と発展は、後ろ盾となった魏・西晋の強勢を背景としていたのである。

しかしまもなく西晋は、無能な皇帝や外戚の専横が続き、八王（はちおう）の乱（291〜306年）や永嘉（えいか）の乱（304年〜）によって316年に最終的に滅んだ。中国は諸勢力の乱立状態となった。五胡十六国時代とよばれる分裂期である。これからみていく4世紀の倭の流動的な状況も、この中国の混迷と、それがもたらす東アジア全体の歴史的な揺らぎを背景に理解しなければならない。

ヤマト門閥氏族から輩出される倭の最高氏族長の巨大前方後円墳は、箸墓・西殿塚と続き、柳本行燈山が三基目となる。これが築かれてからしばらく後の4世紀前半に、そこから10キロメートル以上離れた奈良盆地の北部、今の奈良市街地の西方に佐紀陵山（さきみささぎやま）（奈良県奈良市）が現れた。墳丘長が207メートルある全面三段の巨大前方後円墳である。続いて4世紀半ばにさしかかるころ、墳丘長227メートルで同じく全面三段、同じ水面で墳丘をめぐる広大な周濠をもった宝来山が築かれる。つまり、盆地内でもそれまでとは別のところに、最大級の巨大前方後円墳が築かれるようになったのである。

このことは、従来「大王墓の移動」と説明されることが多かった。つまり、それまで四代（箸墓・西殿塚・柳本行燈山・渋谷向山（しぶたにむかいやま））、盆地の南東部で続いてきた「大王墓」が、4世紀中ごろになって盆地の北部に移動したというのである。しかし近年、この説明には、いくつかの点で再検討が迫られている。

一つは、北部の最初の「大王墓」と、南東部の最後の「大王墓」とが、同じ時期に並立していると考える人が増えたことである。具体的にいうと、南東部の最後の「大王墓」として、墳丘長300メートル・全面三段の渋谷向山（奈良県天理市）が築かれるが、埴輪の研究などから、その年代は北部の佐紀陵山や宝来山と同じか、少し新しいとする説が、近年有力となっている（廣瀬2015）。

もう一つは、もっと本質的な問題である。『古墳時代の歴史』第2章でくわしく説いたように、その世代でもっとも巨大な前方後円墳を「大王墓」と決めてかかるのは、もとより適切でない。古墳は本来、氏族の、氏族による、氏族のための造営物であり、巨大前方後円墳は、まずは、それら氏族の中での最高の地位、すなわち倭の最高氏族長の地位表示として生み出されたと考えなければならない。奈良盆地南東部の有力氏族が、最高氏族長を出し続けることにより、その古墳での儀礼をメディアにして権威を高めていった結果として、徐々に「王権」が形をなし、「大王」という地位もそれに根ざして現れたのである。

巨大前方後円墳が奈良盆地の南東部と北部とに並立した契機について、近年、この「王族」という概念によって新しい理解を示しているのは清家章氏である（清家2018）。清家氏は、人骨が残っている古墳の検討から、同じ古墳に複数の人が葬られるとき、それらはキョウダイ（兄弟・姉妹・姉弟・兄妹）を中心とした血縁者の場合が多く、埋葬の内容からみてキョウダイの格差が小さいという原則があることを明らかにした。この原則は、人骨の残っていない巨大前方後円墳にも当てはまる可能性が高い。格差の小さいキョウダイが共同統治をしたり、どちらかが独立して新たな一門（清家氏は「王族」とよぶ）を形成し、別のところに巨大前方後円墳を営んだりする場合があったと清家氏は考え、「分派」とよぶ。

すなわち、それまでの南東部だけではなく、そこから離れた盆地の北部にも巨大前方後円墳が並立したのは、清家氏の考えに当てはめると、ヤマト門閥氏族が分派した結果である。ヤマト門閥氏族が、盆地南東部のいうなれば「本家」と、北部の「分家」とに分かれるという事態が、4世紀の前半に起こったと考えられるのである。坂靖氏も両者の並立を考え、南東部のほうが先述のようにミヤケ遺跡群と纏向遺跡とを経済基盤にしていたのに対し、北部のほうは、その古墳群の南方に拡がる菅原東（すがわらひがし）遺跡や西大寺東（さいだいじひがし）遺跡（いずれも奈良市）を拠点にしていたと述べた（坂2018）。二つは、独立した勢力とみなさなければならない。

坂氏や清家氏の研究によって、複数の門閥氏族が、それぞれの経済基盤をもって並び立ち、そのいくつかから競合的に王が出るという経済的・政治的しくみが古墳時代の倭の社会を織りなしていたというイメージを、近年ではかなり多くの研究者が共有するようになった。「ヤマト政権」「ヤマト王権」などとさかんにいわれてきたが、ヤマトに単一の政体や王統などがあったわけではない。

今尾文昭氏は、とくに4世紀に顕著なこの状況を「諸王の割拠」とよぶ（今尾2014）。文献史学からも、古墳時代の近畿周辺に複数の「王族」が分立していた状況が復元されている（古市2021）。「大王」を頂点とする一つの階層秩序が列島の広い範囲を一元的に覆うという古墳時代のイメージをもつ人は、実のところ、もうそんなに多くない。したがって、「大王」の巨大前方後円墳を頂点とした王権の構造がそのまま古墳に表示されているとみたり、各世代最大の前方後円墳を「大王墓」と判定してその系譜をたどったりするような方法も、ややうさんくさいとみる人が増えているのである。

北部の門閥氏族が古墳の儀礼を上書きしていった

さて、奈良盆地北部に分派したヤマト門閥氏族の巨大前方後円墳は、外見上は南東部の「本家」の全面三段を踏襲し、伝統を守っている。そのいっぽう、埋葬の場で秘儀を演出する舞台設定やアイテムは大きく変わっていく。みんなが知覚できる墳丘の形では門閥氏族の伝統を誇示するのに対し、限られた人たちしか見聞きできない内部の秘儀は、つぎつぎに新しいものへと上書きされていくのである。

その中心となったのは、棺である。『古墳時代の歴史』第2章でみたように、盆地南東部の門閥氏族の棺は割竹形木棺であった。ところが、北部に分かれた門閥氏族の古墳をみると、佐紀石塚山（さきいしづかやま）と五社神（ごさし）は江戸時代の記録から石棺であることが確実である。佐紀石塚山も、石棺は六枚の石材を組み合わせたもの（組合式石棺）で、五社神もまたその可能性が高い（今尾2014）。それが竪穴式石室に納められていたかどうかはわからないけれども、佐紀陵山は長大な竪穴式石室であり、割竹形木棺から組合式石棺へと移り変わる過渡期の姿であることが、古い記録から読みとれる。

そこに置く品々も、ヤマト門閥氏族のもとで新しいアイテムが生まれた。青銅製品では、鏡や矢じりなど伝統の品々も大事にされるいっぽうで、巴形や筒形をした新製品が加わる。前者（巴形銅器（ともえがたどうき））は盾の飾り、後者（筒形銅器）はヤリやホコなどの石突（いしづき）（柄の端の保護具）ではないかという。さらに目立つのは、灰色や緑色を帯びた緻密な石材（岩石学的にはいくつかの種類がある）で作られる石製品で、いずれも、それまでは他の材質で作られていたものを石に替えたものである。典型は小型容器（もとは土器）や矢じり（もとは青銅・鉄）で、まもなく農工具（鉄＋木＋革など）が加わる。腕輪（もとは貝）は、少し前から現れていたが、増えるのはこの時期からである。

さらに、それまでは品目から欠けることもよくあった玉が普遍的となり、透明感のある緑色をしたヒスイの勾玉が増える。頭部に通常三本の線を刻んだ「丁字頭（ちょうじがしら）」とよばれる意匠である。この勾玉と、不透明ながら深い緑色をした碧玉の管玉とのセットが、最高のブランドとして、葬られる門閥氏族や周囲の人びとを飾った（谷澤2020）。

埴輪の新展開もまた目覚ましい。それまでは、弥生時代以来の供献用の土器（器台や壺）を仮器化（もとの機能をなくして形だけ残すこと）した円筒埴輪や壺形埴輪にほぼ限られていたのに対し、この時期からは形象埴輪の種類がいっきに増える。少し早くに現れつつあった建物（家など）や盾に加え、高度な技法と凝ったデザインを盛り込んだ蓋（玉座の天蓋ないしはパラソル）、容れた飾り矢の一本一本までを表現した靫（ゆき）（矢筒）などが現れた。

これらのモデルとなった実物は、木（建物および蓋・盾・靫の骨格）、布（蓋の貼布）、革（盾面）などの有機物の材質で作られた器財であった。それを実物大で（建物以外）、焼物にコピーしたのである。そしてあたかもジオラマのごとく、埋葬の終わった墳丘の頂上に配列された。

＊

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

