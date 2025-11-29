フィギュアスケートの中井亜美選手が28日、千葉・船橋市の拠点リンクで練習を公開しました。12月4日に愛知・名古屋市で開幕するグランプリ（GP）ファイナルを前に、「今はまだ緊張感とかもなくて、まだファイナルに出られる実感が湧いていない。会場に行ったら緊張感も出てくると思うんですけど、今は試合がすごく楽しみだなと思っています」と語りました。

中井選手は今季シニアに転向したばかりの17歳。10月のGPシリーズ初戦フランス大会で、シニアの国際大会デビュー戦ながらショートプログラム今季世界最高得点をマークする強烈な存在感を放ち、衝撃の優勝を果たしました。第3戦のカナダ大会でも3位に入るなど結果を残し、GPファイナルの切符を勝ち取りました。

そんな活躍する中井選手の練習には、報道陣が約30社・60人以上集結。中井選手は想像以上の数に「人が多い…」ととまどいながらも、およそ50分間、精力的に汗を流しました。

躍進のシーズンを過ごすなか、「シーズン当初は、まったくこういうふうな結果になると思っていなかったですし、こういう立場にいられるとも思っていなかった」と語った中井選手。「本番は楽しむだけ」と話すと、好調の要因を明かしました。

「練習があるからこそ（本番で）楽しく滑れていると思っている。練習はすごくきつくて大変なんですけど、それがあるからこそ本番で楽しんで演技できているかなと思います。スケートを始めたきっかけは、楽しくて始めたことだったので、それが一番大事だなと。結局は楽しまないと自分らしさが出ないかなと思っているので、まずは楽しむことを忘れずに試合を過ごしていきたいです」

ミラノ・コルティナ五輪も見える位置にいるなか、「最終目標」はあくまで全日本選手権。「全日本でいい演技をしたいという思いが今は強い。（五輪が）夢から目標に変わっているのは事実ですけど、意識しすぎてしまうと、どうしても自分の実力が発揮できないことが今までの試合で多かった。まずはしっかり全日本選手権で、どれだけ自分の実力を出せるかがカギになってくるかなと思います」と冷静に語りました。22年の全日本選手権では中学2年生で4位と大健闘。今回は頂点を目指し、さらに4年に一度の大舞台を狙います。