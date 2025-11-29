¡Ö¸¡»ö¤Î¿´ÆÀ¡×½ñÉ¾¡¡ºÆ¿³¤Î»ö·ï¤âÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿µÄÏÀ
¡¡ÁÈ¿¥¤òÀ¸¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¥¹¥´¥í¥¯¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¤á¤¶¤¹¡£¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤É¤³¤Ç¸Ü¤ß¤ë¤Î¤«¡£Êè¾ì¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¤¤ä°ìÂ²ÏºÅÞ¡¢Æ±´ü¤äÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤«¡£¥Ú¥ó¤Ï¶¯¤·¤Ç²ó¸ÜÏ¿¤Ç¤â½ñ¤¯¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤ª¤½¤é¤¯µÏ¿¤Ë»Ä¤¹¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸¡»¡¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¥¹¥´¥í¥¯¤ò¤Û¤ÜÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿¿Í¤¬É®¤ò¤È¤ê¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸ÌÏÍÍ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ø¸¡»ö¤Î¿´ÆÀ¡Ù¤È¾Î¤¹¤ë¤¤¤µ¤µ¤«¹ÅÇÉ¤Ë¸«¤¨¤ëËÜ¤À¡£à¿´ÆÀá¤È¤Ï²¿¤«¡£¡ÖÉ÷Àã¤ËÂÑ¤¨¤ëÁÜºº¡×¡Ö°ú¤ÊÖ¤¹Í¦µ¤¡×¡Ö¿¦¿ÍÅª¤Ê»Å»ö¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¡×¡Ö¼«Çò¤ÏÁÜºº¤Î²¦¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£Ãø¼Ô¼«¿ÈÂ¿¤¯¤Îà¿´ÆÀá¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿ÀèÇÚ¤Îà¿´ÆÀá¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¼«¤é¤Î»Å»ö¤Î²ó¸Ü¤ò¤¤¤«¤Ë¤âË¡Áâ³¦¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÆñ¤·¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íÊ¸ÌÌ¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¡£¿ÍÊª·îÃ¶¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ã»½ê¤âµó¤²¤Ä¤Ä¥µ¥Ã¤ÈÎ®¤¹¤Î¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ý¤ÎÃ¼¤Ë¾å¤é¤»¤¿¤Î¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¡£Ãø¼Ô¼þÊÕ¤Î¥¨¥é¥¤¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢¸¡»¡¤ÎÀ©ÅÙ¤ä»ö·ï¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¼«¤é¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÍÍ¤ÎÃÎ·Ã¤Ï¼Ú¤ê¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤«¤é¿®ÍÑ¤ËÂ¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌÈÅÄ»ö·ï¡¢¸ÓÅÄ»ö·ï¤Ê¤ÉºÆ¿³¤òÍ×¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÎµÄÏÀ¤ÏÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÃø¼Ô¤Ï¡¢Ë¡ÁâÆÃ¤Ë¸¡»¡¤ÎÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸Î¤Ë³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥é¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¼«¤é¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿Ãø¼Ô¤Î°Õ¤ò»ä¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£·ø¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¡£ÁÈ¿¥¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¾å¾º»Ö¸þ¤ò¾¯¤·¤â±£¤µ¤º¡¢¿Í»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë´î¤ó¤À¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤êÊ°³´¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÃø¼Ô¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Ã¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¹¤ë¡£Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æº£¤Ê¤ª¼«¤é¤Î¹×¸¥¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤à¿´ÆÀá¤Ë·ÉÎé¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤¤¤È¤¦¡¦¤Æ¤Ä¤ª¡¡1948Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¸µ¸¡»ö¡¢ÊÛ¸î»Î¡£»à·º¼ü¤¬½é¤á¤ÆÌµºá¡¦¼áÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÈÅÄ»ö·ï¤ÎºÆ¿³¸øÈ½¤Ç¼çÇ¤¸¡»ö¤òÌ³¤á¤¿¡£