彼女が「大事にされている」と感じる瞬間９パターン
付き合いが長くなるにつれて、少なくなっていく愛情表現。「大事にされている」と感じてもらうことは、彼女の「お付き合い」に対する満足度を高めるうえで重要なポイントです。では一体、どのような瞬間に彼女は「大事にされている」と感じるのでしょうか。そこで今回は「彼女が『大事にされている』と感じる瞬間９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】さり気なく気遣ってもらえた瞬間
「元気ないけど、どうしたの？」と声をかけるパターンです。彼女の些細な変化を見逃さない観察力を必要とします。
【２】合宿や出張中でも写真付きのメールで連絡をくれた瞬間
「遠くにいても、あなたのことを想っています」というアピールができます。彼女と離れ離れになって羽根を伸ばす前に、メールを送ってあげても良いでしょう。
【３】風邪をひいたときなどに、看病してくれた瞬間
病気で心細いとき、優しくされることで、大きな愛情を感じます。彼女が風邪をひいたときには、懸命に看病してあげましょう。
【４】彼氏の友人に「彼女」として紹介してもらえた瞬間
彼女が「自分が本命の彼女である」ことを実感する瞬間です。
【５】できる限り見送ってくれた瞬間
できるだけ「夜道を一人で歩かせない」などの気遣いが、彼女に「大事にされている」と感じさせるでしょう。
【６】オシャレをしたときに、褒めてくれた瞬間
彼女のオシャレに対して、何も気付かない場合には、不機嫌にさせてしまう可能性があります。逆に、彼女に対して興味をもち、しっかり変化に気づいてあげれば、大事にしていることが伝わり、彼女を喜ばせることができるでしょう。
【７】荷物をさっと持ってくれた瞬間
デート中の振る舞いです。重い荷物を持っていることに気がついたら、さっと持ってあげるような、些細な優しさがうれしいようです。「大事にされている」と感じさせるチャンスは、普段のデートの中にあるのかもしれません。
【８】ときどき素敵なお店に案内する．．．など、気合いの入ったデートをしてくれた瞬間
彼女が「いつもの定番デート」に飽きてしまっている可能性はないでしょうか。ときには、付き合う前に提供していたような「気合いの入ったデート」を準備してみてはいかがでしょうか。素敵なデートを用意されたことで、彼女は「大事にされている」と感じることでしょう。
【９】わずかな時間であっても、直接会いに来てくれた瞬間
「疲れているから、もう寝るよ。」と冷たく突き放すのではなく、ちょっとの時間だけでも直接会いに行くパターンです。また、電話などでケンカした場合には、直接会って話した方が仲直りしやすいでしょう。
他にはどのような瞬間に、彼女は「大事にされている」と感じるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
