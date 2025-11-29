アイオニック5 Nをマイナーチェンジ

ヒョンデ・モビリティ・ジャパンは、Dセグメントの高性能EV『ヒョンデ・アイオニック5 N（IONIQ 5 N）』を一部改良して販売を開始した。

【画像】ベースはヒョンデ・アイオニック5 N！『ドリキン』土屋圭市氏がプロデュースした『DKエディション』 全46枚

今回のマイナーチェンジでは、アイオニック5 Nの運転する愉しさをさらに追求したアップデートが施された。



ヒョンデ・アイオニック5 N ヒョンデ・モビリティ・ジャパン

改良新型『ヒョンデ・アイオニック5 N』の価格は891万円となる。

運転する愉しさをさらに追求

一番のハイライトは、8速デュアルクラッチ・トランスミッションのフィーリングを再現する『N eシフト』を、これまで設定できなかったエコモードでも使用可能となり、走行シーンに応じた選択肢が広がった。

また、ドリフト走行をサポートする『Nドリフト・オプティマイザー・プロ（N Drift Optimizer PRO）』が、ドライバーの技量や目的に合わせて10段階のレベル調整が可能となった。



インテリジェント・フロントライティング・システム（IFS）。 ヒョンデ・モビリティ・ジャパン

さらに、『Nローンチ・コントロール』使用時には、エンジンサウンドをOFFに設定していてもサウンドを発生させることで、加速時の臨場感を向上させる設定となった。

加えて、Nモード画面に表示できるウィジェットの数を従来の4から6に拡大し、設定の自由度を向上させた。

ヘッドライトには、夜間走行時に対向車や先行車の眩惑を防ぎながら、ハイビームを維持して高い視認性を確保する『インテリジェント・フロントライティング・システム（IFS）』を採用した。

ナビゲーションシステムには、『AR（拡張現実）』機能を新たに搭載。フロントカメラに経路案内を重ねて表示することで、直感的にルートを把握できるようになった。

そのほか、『ステアリングホイールの振動による注意喚起機能』や、『ビルトイン・ドライブレコーダー』、『ワンタッチ・リアシートフォールディング・ボタン』、『後席乗員通知センサー』、『オートアップ＆ダウン/セーフティ機能付きパワーウインドウ（全席）』を標準装備とした。

主な新装備

・Nドリフト・オプティマイザー・プロ

・N eシフト

・Nローンチ・コントロール

・ナビゲーションディスプレイ『Nモード』ウィジェット

・インテリジェント・フロントライティング・システム

・N専用本革巻ステアリング（ヒーテッド/ハプティクス機能/ハンズオンディテクト機能付）

・12.3インチナビゲーション（AR機能付）

・ビルトイン・ドライブレコーダー



AR（拡張現実）機能。 ヒョンデ・モビリティ・ジャパン