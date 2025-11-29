坂本九は幸運、ピンク・レディーは健闘、YMOはいわば逆輸入…ではBTSの立ち位置は？ アジア人アーティストのアメリカ挑戦が示すもの

1963年、坂本九の「SUKIYAKI」がアジア人アーティストとして初めて米・ビルボードのヒットチャートで1位を獲得した。それから57年後にBTSが「Dynamite」で同じ偉業を成し遂げるが、その間にアメリカに挑戦したアーティストといえば、坂本龍一と高橋幸宏、そして細野晴臣によるユニット、YMO（イエローマジックオーケストラ）だ。彼等がアメリカで評価された理由について、当時の日本の経済状況も踏まえて批評家の佐々木敦氏が考察する。

【画像】2017年のビルボードアワードで「Top Social Artist」を受賞したBTS

氏の著書『メイド・イン・ジャパン 日本文化を世界で売る方法』より一部を抜粋・再構成してお届けする。

イエロー・マジックとは何か？

イエロー・マジック・オーケストラは、細野晴臣が70年代後半に発表した一連のソロ作、いわゆる「トロピカル三部作」─『トロピカル・ダンディー』『泰安洋行』『はらいそ』─の延長線上のコンセプトを持つプロジェクトとして1978年に結成したバンドです。

言わずもがなですが、ほかのメンバーは坂本龍一と高橋幸宏、残念ながらすでに2人とも故人です。

大瀧詠一、松本隆、鈴木茂と組んでいたはっぴいえんどや最初のソロ・アルバム『HOSONO HOUSE』では基本的に「英米のロックの日本（語）化」を試みていた細野は「トロピカル三部作」において、その名の通り、熱帯地方（ハワイや沖縄など）の音楽を下敷きにしたエキゾチック（その種の音楽は「エキゾチカ」とも呼ばれました）なサウンドを追求しました。



細野に決定的な影響を与えたのは、『EXOTICA』という連作アルバムもある50年代の作曲家マーティン・デニーと、はっぴいえんどのラスト・アルバムに収録された「さよならアメリカさよならニッポン」の共作者であり、細野とは長年の親交を持つヴァン・ダイク・パークスです。

マーティン・デニーが打ち出した、いかにも南国の楽園的な雰囲気のムード・ミュージックは、じつは現実とは何の関係もなく、南島に行ったことさえなかったデニーがでっち上げた想像上の音楽でした。



細野はYMOでデニーの「Firecracker」をテクノ・アレンジでカヴァーしています。ヴァン・ダイク・パークスはソロ・アルバムの2枚目と3枚目にあたる『ディスカヴァー・アメリカ』『ヤンキー・リーパー』で、ファースト『ソング・サイクル』で探求した古き良きアメリカ音楽─アメリカーナ、デキシーランド・ジャズ、オーケストラルな映画音楽など─から南下して、テックスメックス（テキサス～メキシコの音楽）やカリブ海沿岸のカリプソ、トリニダード・トバゴのスティール・パンなど、同じアメリカ大陸でも合衆国とは異なる音楽的要素を大胆に取り入れてみせました。

細野晴臣はデニーとパークスにならって、民族音楽やエキゾチカのレコードを大量に聴取したうえで、彼自身のイマジネーションとセンスを駆使して、いわば半フェイクとしての異国音楽を提示しました（トロピカル期の細野は中国人めいたいでたちをして「ハリー細野」を名乗るようになります）。



その試みが3枚のアルバムに結実したわけですが、そこにシンセサイザーやドラムマシンなど電子楽器の革命的な進化が重なった。

YMOは逆輸入

70年代末の日本は高度経済成長期からバブル景気へと向かう急角度の上昇曲線にあり、その中核を成していたのがテクノロジーでした（代表的／象徴的な企業がSONYです）。



新しい電子楽器も多くが日本製だった。

こうしてホワイト・マジックでもブラック・マジックでもない、イエロー・マジックとしての「テクノポップ」が誕生したのです。



YMOのデビュー・アルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』は1978年11月リリース。しかし当初の評価は芳しいものではありませんでした。あまりにも先進的すぎて、メンバーのキャリアを知る者にさえ、かなりの戸惑いを与えたようです。

その潮目が変わるきっかけとなったのは、翌年の1979年にアメリカのA＆Mレコードから同作がリリースされ、YMOが渡米して行ったライブの演奏が大評判になったことでした（これに至るまでには紆余曲折があるのですが、詳しくは拙著や類書をお読みください）。



アメリカでの鮮烈なデビューが日本に伝えられると、国内でも人気に火がつき、YMOは見る見るうちに国民的な人気者になっていくことになります。

YMOのブレイクはしばしば「逆輸入」と言われます。日本よりも先に海外で評価され、その影響で日本でも話題になる、という回路を指す言葉ですが、ではどうしてYMOはアメリカでウケたのでしょうか？



「上を向いて歩こう＝SUKIYAKI」と同じことが言えると思います。まずなんと言ってもYMOの音楽が当時の世界水準ですこぶる斬新であり、かつクオリティも高かった、ということがひとつ。

シンセサイザーをメインに使用するロックはすでに存在していましたし（クラフトワークやタンジェリン・ドリームなどのジャーマン・ロック）、打ち込みを駆使したダンス・ミュージックもありました（ジョルジオ・モロダーがプロデュースしたドナ・サマー）。



しかしYMOほどテクノ（ロジー）を音楽性と密接に結びつけたバンドはいまだかつてなかった。3人のメンバーがそれぞれ卓越したプレイヤー（楽器演奏者）でもあったことも大きかったと思います。

機械に自動演奏させるだけでなく、自分たちも楽器をテクニカルに操れるということは、特にライブにおいてはまぎれもない魅力だったはずです。



しかしそれと同時に、YMOがあえてまとってみせた仮装＝イメージも効果的だったことは間違いありません。

アルバム・ジャケットやライブで彼らが着ているコスチュームは、実際には違うらしいのですが、中国の人民服に見えます。テクノカットと呼ばれた刈り上げのヘアスタイル、曲名にアジア的なワードを多用していること、ファースト・アルバムのUS版のジャケットにあしらわれた「電線芸者（ゲイシャの頭からコードが溢れている）」などなど、西欧から見た東洋のステレオタイプな表象（日本も中国も区別がつかない）を戦略的に戯画化することによって、YMOはオリエンタリズムを戦略的に利用し、アジアのはずれに位置する島国ニッポンから突如として現れた「黄色い魔術＝テクノポップ」というイメージを自己演出してみせたのです。

BTSはおそらく、狙いを定めて的を射抜いた

ところで、じつに興味深いのは、ピンク・レディーの「Kiss In The Dark」が1979年5月1日、YMOの『Yellow Magic Orchestra』が1979年5月30日と、同じ年の同じ月にアメリカでリリースされていたという事実です。もちろん両者の世界デビューにはそれぞれのプロセスがあり、何の関連性もない、単なる偶然なのですが。



そして、これも偶然ですが、アメリカの社会学者エズラ・F・ヴォーゲルが著し、日本語訳もベストセラーになった『ジャパン アズ ナンバーワン（Japan as No.1: Lessons for America）』も、1979年5月に原著が出版されているのです（日本語版も同年に出ています）。

同書でヴォーゲルは「日本的経営」の特質を分析し、たった30年でアメリカを脅かすまでに躍進した日本の経済成長の秘密を解き明かそうとしています（ちなみにヴォーゲルは東アジアが専門で、中国にかんする著作もあります）。偶然とはいえ、西欧世界における日本への注目が、さまざまな次元で急速に増していた時期だったということは言えるかもしれません。



1963年の「SUKIYAKI」から57年（！）後、BTSが「Dynamite」でアジア人アーティストとして二度目のビルボード「HOT 100」1位を獲得、これは英語曲でしたが、同年に「Life Goes On」で韓国語曲で史上初の1位をマークしました。

半世紀以上、アジアの誰も頂上まで登り詰めることがかなわなかったわけですが、「Kiss In The Dark」の37位も、けっして悪い順位ではありません。しかし次のことは言えます。坂本九は幸運だった。ピンク・レディーは健闘した。YMOは逆輸入された。



しかしBTSはおそらく、狙いを定めて的を射抜いたのです。

メイド・イン・ジャパン 日本文化を世界で売る方法

佐々木 敦

2025年11月17日発売

1,034円（税込）

新書判／240ページ

ISBN： 978-4-08-721387-4

戦後、日本の文化は海外での成功を夢見てきた。音楽や映画、文学、演劇の世界で、世界的な知名度を得ている作家や作品はあるものの、日本カルチャー全体が「輸出商品」として盛り上がっているとは言い難い。

日本文化が全世界的に流行する日は来るのだろうか。そのための条件とは一体なにか。

K-POPの成功に学ぶ戦略、英語という壁、外から見出される「日本らしさ」、そしてローカル性と普遍性のせめぎ合い――。

NewJeansやXG、村上春樹や多和田葉子、濱口竜介や是枝裕和、岡田利規など、さまざまな作品を通してグローバル時代の日本文化の可能性を問い直す。



【目次】

序章 「日本／文化」の条件



第一部 日本文化はどう輸出されてきたか

第一章 「英語」の乗り越え方 ──K-POPは世界を目指す

第二章 日本文化と英語化 ──ニッポンの音楽は「世界」を目指す

第三章 ニッポン人になるか? ガイジンになるか? ──XG vs. Idol

第四章 「輸出可能」な日本らしさ ──GAKKO!・白塗り・ノスタルジー

第五章 外から見出される「日本らしさ」 ──テクノ・ジャポニズム

補論 「洋楽離れ」から遠く離れて



第二部 日本文化はどう世界に根づくのか

第六章 日本文化の「あいまい」さ ──川端康成vs.大江健三郎

第七章 日本文学が海を越えるには ──村上春樹がノーベル文学賞を獲る日

第八章 ローカルな普遍性はどう生まれるのか ──是枝裕和と濱口竜介

第九章 ローカルから「世界」を描く ──チェルフィッチュの「日本」

第一〇章 言語の越え方 ──チェルフィッチュの「日本語」



とりあえずの終章 日本文化はどこにいくのか?