¡Ö3¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤È±ï¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×30Æü¤ËJ1ÄÌ»»200»î¹ç½Ð¾ì¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¼¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë30Æü¤ÎGÂçºåÀïÁ°¤ËJ1¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»200»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÎ×¤à¡£º¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢10·î26Æü¤Î¾ÅÆîÀï¤ÇÃ£À®¡£ÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤Ë¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡2011Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òJ1¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤·¡¢3¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬ËÍ¤Ï±ï¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢300»î¹ç¡¢333»î¹ç¤È¤«¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡Àîºê¡¢¼¯Åç¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ëº¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤Ï7·î21Æü¤ÎµþÅÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«ÉôÌÐÍøÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£ÆàÎÉ¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢10·î4Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î3¥Ð¥Ã¥¯Ãæ±û¤«¤é±¦¤ËÊÑ¹¹¡£1¡½0¤ÎÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï±¦¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¯¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¶·â»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤ÎÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁÈ¿¥¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ö¸Ä¤ÎÎÏ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÆàÎÉÎµ¼ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦°ì²óÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¡Ê1ÂÐ1¤Î¡Ë¥Ð¥È¥ë¤ÎÉôÊ¬¤ä¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤«¡¢Ãª²·¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡Î¾É¨¤Ë¤Ïº£¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤ÆÎý½¬¤ä»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤ÎÃæ¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¤J1¤òÀï¤¤¡¢Ã£À®¤·¤¿ÄÌ»»200»î¹ç¡£¡Ö¤±¤¬¤â¤·¤¿¤·¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£°ìÈÖ¤Ï²ÈÂ²¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¡¢Â¿¤¯¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿15Ç¯´Ö¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³«Êü¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö´Å¤¤Êª¤â¡¢ÍÈ¤²Êª¤â¹¥¤¤À¤·¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊª¤òµó¤²¤¿ÆàÎÉ¡£à²ò¶Øá¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
ÆàÎÉÎµ¼ù¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
Ç¯ÅÙ¡¡¥Á¡¼¥à¡¡¡¡ ½Ð¾ì ÅÀ
2011 »¥ËÚ J2 7 ¡¡ 0
2012 »¥ËÚ J1 22¡¡ 1
2013 »¥ËÚ J2 35 0
2014 »¥ËÚ J2 39 0
2015 FÅìµþ J1 0 0
2015 J-22 J3 7 1
2016 Àîºê J1 12 0
2017 Àîºê J1 27 1
2018 Àîºê J1 23 1
2019 Àîºê J1 9 0
2020 ¼¯Åç J1 6 0
2021 Ê¡²¬ J1 24 1
2022 Ê¡²¬ J1 22 0
2023 Ê¡²¬ J1 31 0
2024 Ê¡²¬ J1 11 0
2025 Ê¡²¬ J1 14 0
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡J1¡¡201¡¡4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡J2¡¡ 81¡¡0
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡J3¡¡¡¡7¡¡1