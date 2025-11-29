女子ゴルフの前世界1位、ネリー・コルダがSNSで婚約を発表「この人生で…そして次の人生でも」
前世界ランキング1位の女子ゴルファー、ネリー・コルダ（米国）がブラックフライデーとなった金曜日（28日）に自身のSNSで婚約を公表した。
【写真】イケメンの婚約者と幸せ2ショット
27歳のコルダは自身のインスタグラムに、「この人生で…そして次の人生でも」というキャプションとともに、フィアンセのケイシー・ガンダーソン氏と写った写真を投稿。1枚目には「We’re Getting Married！（結婚します！）」と見出しの付いた新聞とともに並ぶふたりの姿が収められている。コルダのもとにはバスケ界のスーパースター、レブロン・ジェームズやケイトリン・クラークに加えて、現世界1位のジーノ・ティティクル（タイ）らゴルフ界からも多くの祝福コメントが届いた。コルダは米国女子ツアー通算15勝、メジャー通算2勝のスタープレーヤー。2018年に初優勝を挙げると、2021年には「東京五輪」で金メダルに輝いた。2024年は7勝を挙げて年間最優秀選手に選出された。
ゴルフ情報ALBA.Net
