11月29日の運勢第1位は蠍座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……蠍座

一緒にいる意味を深く実感できるような、あたたかい時間が流れる日です。互いに「特別な存在なんだ」と思えるような心のやりとりがあるでしょう。気づいた相手の魅力は、素直に伝えてみてください。あなたの言葉に、愛情が自然とにじみ出ます。

★第2位……蟹座

誰かのために時間を使うことで、あなたの運気がぐんと上がる日です。ちょっとした手伝いをしたり、困っている人をサポートしたりすることで、周りの人との信頼関係がより強く、温かいものになっていくでしょう。準備万端で動くことで、心に余裕が生まれます。

★第3位……魚座

今日は、あなたの感性が一段と研ぎ澄まされる日。美術館を訪れたり、お気に入りの音楽を聴いたりして、感性を磨くひとときを過ごしてみてください。心が「きれいだな」「素敵だな」と感じるほど、あなたの表情も自然と輝き、今日のあなたを一番魅力的にしてくれるでしょう。

★第4位……山羊座

今日は、あなたが慣れている仕事の流れや方法で進めるのが吉。無理に新しいことに挑戦する必要はありません。普段通りの手順やスタイルを丁寧に守ることで、着実に成果が得られます。その安定した頑張りが、あなたの自信につながるはず。

★第5位……牡牛座

柔らかく上品な雰囲気が自然と漂う日。あなたの持つ、心からの温かさと、さりげない魅力が異性の心を惹きつけ、安心感を与えます。ファッションに、赤やオレンジなどの暖色系を取り入れてみると◎。魅力がさらに引き立ちます。