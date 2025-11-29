『MAMA』IVE、3冠達成「皆さんの応援のおかげで成長できる」【コメント全文】
韓国の6人組グループ・IVEが28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。3冠を達成した。
【ライブ写真】圧巻オーラ！憧れの存在・IVE
IVEは「FAVORITE GLOBAL PERFORMER」「FAVORITE FEMALE GROUP」を授賞し、楽曲「REBEL HEART」も「GLOBAL TREND SONG」に輝いた。アン・ユジンは「皆さんの応援のおかげで私たちが、いつも成長できるということを忘れずに、これからも努力をしていきたいと思います」と誓った。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
【コメント全文】
■「FAVORITE GLOBAL PERFORMER」
アン・ユジン: ごあいさつします。こんばんは、IVEです。まず、こんなすてきな賞を受賞できるようにしたDIVEの皆さんに、まず感謝を伝えたいと思います。皆さんの応援のおかげで私たちが、いつも成長できるということを忘れずに、これからも努力をしていきたいと思います。そして最近、香港であった残念なこの事故について、私たちも深い追悼の意を表現したいです。被害に見舞われた皆さまの回復と、そして、平穏が訪れることを祈っています。ありがとうございます。ここまでIVEでした。ありがとうございました。
■「FAVORITE FEMALE GROUP」
ガウル：ごあいさつします。IVEです。まず、私たちにこのような賞をくださったDIVEの皆さんに感謝申し上げます。今年、2枚のアルバムとグローバルの活動を行いながら、世界中のDIVEの皆さんに会うことができて、とっても幸せな1年でした。また、今年の初めに出したアルバムですが、自分自身を愛するというメッセージを超えて多くの方から共感を得ることができたアルバムでした。この音楽が多くの方々の希望と癒しになればと思います。これからも頑張るIVEになります。以上、IVEでした。ありがとうございました。
■「GLOBAL TREND SONG」（IVE「REBEL HEART」）
リズ：ごあいさつします。こんばんは。IVEです。このように、意義深い賞をくださったMAMAのファンの皆さんに感謝申し上げます。「REBEL HEART」でカムバックしたときに多くの方々にポジティブなメッセージを伝えたいという気持ちがありました。それがうまく伝わったようで、ほっとしております。これからもすばらしい音楽とアルバムでいい影響力を与えるアーティストになりたいと思います。これからもたくさんご期待ください。ありがとございました。以上、IVEでした。
