日テレ・岩田絵里奈アナ、“母校”渋谷教育学園の式典に参加 学生時代の写真も公開
日本テレビの岩田絵里奈アナ（30）が27日、自身のインスタグラムを更新。「先日、母校の渋谷教育学園の100周年記念式典の司会を担当しました」と報告し、学生時代の写真を公開した。
【写真】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目
岩田アナは「久しぶりに先生たちにお会いできてと言いたいところなのですが、よく帰っていまして笑、でもいつも温かく迎え入れてくれて、後輩たちも元気で可愛くて思い出に残る時間になりました」と恩師との再会ショットを投稿。
続けて「私は渋渋卒なのですが、先輩の水卜さんは渋幕卒。水卜さんにはじめてお会いした際の会話はそれでした」と、先輩・水卜麻美アナウンサー（38）との初めての会話も明かした。
また、あどけなさが残る学生時代の写真も公開。「私は勉強をしたくなさすぎる迷惑な子どもだったのですが、そんな私を上手く導いてくださりながら、伸び伸び育ててもらっての今だなぁと改めて。感謝です」と母校への思いをつづった。
【写真】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目
岩田アナは「久しぶりに先生たちにお会いできてと言いたいところなのですが、よく帰っていまして笑、でもいつも温かく迎え入れてくれて、後輩たちも元気で可愛くて思い出に残る時間になりました」と恩師との再会ショットを投稿。
また、あどけなさが残る学生時代の写真も公開。「私は勉強をしたくなさすぎる迷惑な子どもだったのですが、そんな私を上手く導いてくださりながら、伸び伸び育ててもらっての今だなぁと改めて。感謝です」と母校への思いをつづった。