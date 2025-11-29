¡ÚËÜÆü¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É·èÄê¡Ûº£Ç¯¤Î¸õÊä13¿Í¤ò¾Ò²ð¡ã¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/29¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿13¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î·»Äï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëSNS¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿³ºº¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢13¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü11·î29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤¬·èÄê¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§11·î7Æü
MBTI¡§INFP
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è
ÆÃµ»¡§À¼³Ú
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¤å¤¦¤ê
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§ÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥®¥¿¡¼
½Ð¿È¡§Ê¡°æ¸©
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§8·î14Æü
MBTI¡§ÉÔÌÀ
¼ñÌ£¡§¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë
ÆÃµ»¡§¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥é¡¼¥á¥ó
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§Åß»êÆîµþ
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Ìµ¸Â¤ÎÈàÊý¤Ø¤µ¤¢¹Ô¤¯¤¾
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
½Ð¿È¡§»°½Å¸©
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î16Æü
MBTI¡§ÏÀÍý³Ø¼Ô
¼ñÌ£¡§¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¦¥²¡¼¥à¡¦ÃãÆ»
ÆÃµ»¡§¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥ª¥ê¡¼¥Ö
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Í¦ÌÔÀº¿Ê
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È
½Ð¿È¡§ÂçºåÉÜ
³ØÇ¯¡§3Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î22Æü
MBTI¡§ENFP
¼ñÌ£¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä
ÆÃµ»¡§¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤ªÆù
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤Ê¤·
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¿ÍÀ¸»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¿Í¤ò¾Ð¤ï¤¹¤³¤È
½Ð¿È¡§Ä¹ºê¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î2Æü
MBTI¡§¼ç¿Í¸ø
¼ñÌ£¡§²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¸¤ã¤¬¤ê¤³
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¦¤Ë
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¤ª²Û»Òºî¤ë¤³¤È¤½¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È
½Ð¿È¡§²¬»³¸©
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§5·î17Æü
MBTI¡§µ¯¶È²È
¼ñÌ£¡§¥À¥ó¥¹
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢DJ
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§Æù
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤È¤¦¤Õ
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Í¸À¼Â¹Ô
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§²Î¤¦¤³¤È
½Ð¿È¡§°¦ÃÎ¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î12Æü
MBTI¡§±¿Æ°²Ê
¼ñÌ£¡§ÏÃ¤¹¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¤¤Á¤´
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§ÄÒÊª
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Î¤â¤È
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥È¤ÈÅÅÏÃ¡¢Ì¡²èÆÉ¤à¡¢¥¢¥Ë¥á¸«¤ë
½Ð¿È¡§µþÅÔÉÜ
³ØÇ¯¡§3Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î24Æü
MBTI¡§ÉÔÌÀ
¼ñÌ£¡§¥Ð¥ì¥¨
ÆÃµ»¡§¥Ð¥ì¥¨¤Îµ»¤Î¥Ô¥ë¥¨¥Ã¥È
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤ª¼÷»Ê
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§Í§Ã£¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§12·î1Æü
MBTI¡§ÉÔÌÀ
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È
ÆÃµ»¡§¶õ¼ê¤È¥¹¥±¥Ü¡¼
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Þ¥ó¥´¡¼
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¿¤Þ¤´
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§ÀÚâøÂöËá
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë¤³¤È
½Ð¿È¡§ÂçºåÉÜ
³ØÇ¯¡§3Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§2·î16Æü
MBTI¡§ESFP-A
¼ñÌ£¡§ÎÁÍý¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥²¡¼¥à
ÆÃµ»¡§¤ª²Û»Ò¡¦¥Ñ¥óºî¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¼÷»Ê¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥á¥í¥ó
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¤Î¤³
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¤ä¤ëÁ°¤«¤éÌµÍý¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¤ß¤Ê¤È¤¥¡¼¤ÈÅÅÏÃ
½Ð¿È¡§Ä¹Ìî¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§10·î11Æü
MBTI¡§ENFP-T
¼ñÌ£¡§¥Ð¥¹¥±
ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥¿¥ó¡¢¤¨¤Ó¡¢¤Þ¡¼¤Ü¡¼Æ¦Éå
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Á¥ç¥³¡¢Ãº»À¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤«
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Äü¤á¤¿¤é»î¹ç½ªÎ»
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥²¡¼¥à¡¢¥À¥ó¥¹
½Ð¿È¡§°¦ÃÎ¸©
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§8·î7Æü
MBTI¡§INTJ
¼ñÌ£¡§±¿Æ°
ÆÃµ»¡§¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤«¤é¤¢¤²
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§ÆÃ¤Ë¤Ê¤·
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥²¡¼¥à
½Ð¿È¡§¼¯»ùÅç¸©
³ØÇ¯¡§3Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î5Æü
MBTI¡§ENFP-T
¼ñÌ£¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡ª
ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¥Á¡¼¥º¥³¥í¥Ã¥±
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥ì¥¿¥¹
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§ÌÀ¸µÁÇ¡Ê¤á¤¤¤²¤ó¤½¡Ë
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤³¤È¡¦¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤³¤È
¤Ê¤ª¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤âËÜÆü¼ø¾Þ¼°¤ò¼Â»Ü¡£¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤ÏÌÀÆü11·î30Æü¤Ë·ë²Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
