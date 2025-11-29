「男子高生ミスターコン2025」ファイナリスト（上段左から）小川永真、西小路侑汰、倉田琉偉、楢崎悠亮、清田優翔（中段左から）榎田一王、菊地脩椰、大橋光、曽根凌輔、安藤志音、（下段左から）谷本晴、吹澤輝、江畑皇之介、山口凌摩、三浦斗空（提供写真）

【モデルプレス＝2025/11/29】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスでは、勝ち残った15人のファイナリストを紹介する。

【写真】今年もイケメン揃い「男子高生ミスターコン」ファイナリスト

◆「男子高生ミスターコン2025」ファイナリスト15人が最終決戦へ


同コンテストは、2023年度より「女子高生ミスコン」「男子中学生ミスターコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。「みんなで選ぶ、日本一イケメンな男子高校生」をコンセプトに掲げ、同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査などを行い、今年は15人がファイナルに残った。

そして、本日11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイケメン高校生”が決定。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。

◆北海道・東北エリア代表：小川永真（おがわ・とおま）プロフィール


出身：福島県
学年：2年生
誕生日：11月7日
MBTI：ENFP-T
趣味：ヘアセット
特技：絵（似顔絵）
好きな食べ物：ピザ
嫌いな食べ物：ピーマン
好きな言葉（座右の銘）：明日は明日の風が吹く
最近ハマっていること：服を買うこと

◆関東エリア代表：西小路侑汰（にしこうじ・ゆうた）プロフィール


出身：栃木県
学年：2年生
誕生日：10月23日
MBTI：INFP-T
趣味：お茶を淹れて飲むこと・映画鑑賞・スポーツ
特技：ウクレレ・指反らし
好きな食べ物：釜飯
嫌いな食べ物：かぼちゃ・茄子
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：好きな俳優の過去の作品を観ること

◆中部エリア代表：倉田琉偉（くらた・るい）プロフィール


出身：長野県
学年：3年生
誕生日：3月24日
MBTI：INFP-T
趣味：渓流釣り、ゲーム配信
特技：ビートボックス
好きな食べ物：お寿司、ラーメン、チーズハニーナン、チキン南蛮、カキフライ
嫌いな食べ物：トマト、納豆
好きな言葉（座右の銘）：ギラついていけ！普通で終わんな！
最近ハマっていること：ゲーム配信

◆関西エリア代表：楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）プロフィール


出身：兵庫県
学年：2年生
誕生日：7月3日
MBTI：ENTJ
趣味：スポーツ
特技：エイサー
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：スイカ
好きな言葉（座右の銘）：勇往邁進
最近ハマっていること：演技、歌

◆中国・四国エリア代表：清田優翔（きよた・ゆうが）プロフィール


出出身：岡山県
学年：2年生
誕生日：3月6日
MBTI：ENFJ-A
趣味：音楽を聴く事！
特技：なし
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと
最近ハマっていること：昼寝

◆九州・沖縄エリア代表：榎田一王（えのきだ・いおう）プロフィール


出身：宮崎県
学年：3年生
誕生日：11月25日
MBTI：INFP-T
趣味：アニメ、ドラマ鑑賞
特技：お姫様抱っこ
好きな食べ物：チキン南蛮
嫌いな食べ物：グレープフルーツ
好きな言葉（座右の銘）：筋肉と愛情はいくらあっても良い
最近ハマっていること：筋トレ

◆ファーストファイナリストGP：菊地脩椰（きくち・しゅうや）プロフィール


出身：大阪府
学年：3年生
誕生日：9月9日
MBTI：ESFP
趣味：カラオケ
特技：サッカー
好きな食べ物：タン、ラーメン
嫌いな食べ物：ゴーヤ、コーン
好きな言葉（座右の銘）：可能性は無限大
最近ハマっていること：TikTokを撮ること

◆セカンドファイナリストGP：大橋光（おおはし・ひかる）プロフィール


出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：4月29日
MBTI：ENFP-T
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：イラスト、少林寺拳法
好きな食べ物：生ハム、牛タン、タコ
嫌いな食べ物：豚肉の脂身
好きな言葉（座右の銘）：一期一会
最近ハマっていること：変なストーリーの投稿

◆ミクチャ審査GP：曽根凌輔（そね・りょうすけ）プロフィール


出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：8月29日
MBTI：ISFP
趣味：動画鑑賞
特技：サッカー
好きな食べ物：抹茶
嫌いな食べ物：なし
好きな言葉（座右の銘）：十人十色
最近ハマっていること：アニメ鑑賞

◆candy magic審査代表：安藤志音（あんどう・しおん）プロフィール


出身：沖縄県
学年：3年生
誕生日：1月8日
MBTI：ENTJ-A
趣味：運動
特技：野球、剣道
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：きゅうり
好きな言葉（座右の銘）：我が心と行動に一点の曇りなし
最近ハマっていること：ドラマ、映画鑑賞

◆eプリ審査代表：谷本晴（たにもと・はる）プロフィール


出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：1月21日
MBTI：ESTP
趣味：散歩
特技：体操
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：漬物
好きな言葉（座右の銘）：死ぬまで体操
最近ハマっていること：ご飯食べること

◆自己PR審査代表：吹澤輝（ふきさわ・ひかる）プロフィール


出身：栃木県
学年：2年生
誕生日：5月30日
MBTI：ENFP
趣味：絵
特技：5分で似顔絵を描く
好きな食べ物：牡蠣
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：お前がナンバーワンだ！！
最近ハマっていること：TikTok投稿

◆高一ミスターコンGP：江畑皇之介（えばた・こうのすけ）プロフィール


出身：埼玉県
学年：1年生
誕生日：10月17日
MBTI：ENFJ
趣味：サッカー観戦
特技：サッカー
好きな食べ物：グレープフルーツ
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：失敗は悪いことではなく、うまくいかない方法を見つけただけ
最近ハマっていること：海外のサッカーをみること

◆敗者復活枠：山口凌摩（やまぐち・りょうま）プロフィール


出身：愛知県
学年：3年生
誕生日：8月28日
MBTI：ENFP
趣味：外出すること
特技：バドミントン観戦
好きな食べ物：寿司
嫌いな食べ物：しそ
好きな言葉（座右の銘）：為せば成る
最近ハマっていること：アニメを見ること！

◆敗者復活枠：三浦斗空（みうら・とあ）プロフィール


出身：神奈川県
学年：2年生
誕生日：9月15日
MBTI：ENFP
趣味：スポーツ
特技：野球
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：なし
好きな言葉（座右の銘）：十人十色
最近ハマっていること：自分磨き

◆「男子高生ミスターコン2024」も本日結果発表


なお「男子高生ミスターコン2025」も本日授賞式を実施。“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」、そして“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」は明日11月30日に結果が決まる。（modelpress編集部）

