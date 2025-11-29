【本日“日本一のイケメン高校生”決定】今年の候補15人を紹介＜「男子高生ミスターコン2025」プロフィール一覧＞
【モデルプレス＝2025/11/29】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスでは、勝ち残った15人のファイナリストを紹介する。
【写真】今年もイケメン揃い「男子高生ミスターコン」ファイナリスト
同コンテストは、2023年度より「女子高生ミスコン」「男子中学生ミスターコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。「みんなで選ぶ、日本一イケメンな男子高校生」をコンセプトに掲げ、同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査などを行い、今年は15人がファイナルに残った。
そして、本日11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイケメン高校生”が決定。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
出身：福島県
学年：2年生
誕生日：11月7日
MBTI：ENFP-T
趣味：ヘアセット
特技：絵（似顔絵）
好きな食べ物：ピザ
嫌いな食べ物：ピーマン
好きな言葉（座右の銘）：明日は明日の風が吹く
最近ハマっていること：服を買うこと
出身：栃木県
学年：2年生
誕生日：10月23日
MBTI：INFP-T
趣味：お茶を淹れて飲むこと・映画鑑賞・スポーツ
特技：ウクレレ・指反らし
好きな食べ物：釜飯
嫌いな食べ物：かぼちゃ・茄子
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：好きな俳優の過去の作品を観ること
出身：長野県
学年：3年生
誕生日：3月24日
MBTI：INFP-T
趣味：渓流釣り、ゲーム配信
特技：ビートボックス
好きな食べ物：お寿司、ラーメン、チーズハニーナン、チキン南蛮、カキフライ
嫌いな食べ物：トマト、納豆
好きな言葉（座右の銘）：ギラついていけ！普通で終わんな！
最近ハマっていること：ゲーム配信
出身：兵庫県
学年：2年生
誕生日：7月3日
MBTI：ENTJ
趣味：スポーツ
特技：エイサー
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：スイカ
好きな言葉（座右の銘）：勇往邁進
最近ハマっていること：演技、歌
出出身：岡山県
学年：2年生
誕生日：3月6日
MBTI：ENFJ-A
趣味：音楽を聴く事！
特技：なし
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと
最近ハマっていること：昼寝
出身：宮崎県
学年：3年生
誕生日：11月25日
MBTI：INFP-T
趣味：アニメ、ドラマ鑑賞
特技：お姫様抱っこ
好きな食べ物：チキン南蛮
嫌いな食べ物：グレープフルーツ
好きな言葉（座右の銘）：筋肉と愛情はいくらあっても良い
最近ハマっていること：筋トレ
出身：大阪府
学年：3年生
誕生日：9月9日
MBTI：ESFP
趣味：カラオケ
特技：サッカー
好きな食べ物：タン、ラーメン
嫌いな食べ物：ゴーヤ、コーン
好きな言葉（座右の銘）：可能性は無限大
最近ハマっていること：TikTokを撮ること
出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：4月29日
MBTI：ENFP-T
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：イラスト、少林寺拳法
好きな食べ物：生ハム、牛タン、タコ
嫌いな食べ物：豚肉の脂身
好きな言葉（座右の銘）：一期一会
最近ハマっていること：変なストーリーの投稿
出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：8月29日
MBTI：ISFP
趣味：動画鑑賞
特技：サッカー
好きな食べ物：抹茶
嫌いな食べ物：なし
好きな言葉（座右の銘）：十人十色
最近ハマっていること：アニメ鑑賞
出身：沖縄県
学年：3年生
誕生日：1月8日
MBTI：ENTJ-A
趣味：運動
特技：野球、剣道
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：きゅうり
好きな言葉（座右の銘）：我が心と行動に一点の曇りなし
最近ハマっていること：ドラマ、映画鑑賞
出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：1月21日
MBTI：ESTP
趣味：散歩
特技：体操
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：漬物
好きな言葉（座右の銘）：死ぬまで体操
最近ハマっていること：ご飯食べること
出身：栃木県
学年：2年生
誕生日：5月30日
MBTI：ENFP
趣味：絵
特技：5分で似顔絵を描く
好きな食べ物：牡蠣
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：お前がナンバーワンだ！！
最近ハマっていること：TikTok投稿
出身：埼玉県
学年：1年生
誕生日：10月17日
MBTI：ENFJ
趣味：サッカー観戦
特技：サッカー
好きな食べ物：グレープフルーツ
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：失敗は悪いことではなく、うまくいかない方法を見つけただけ
最近ハマっていること：海外のサッカーをみること
出身：愛知県
学年：3年生
誕生日：8月28日
MBTI：ENFP
趣味：外出すること
特技：バドミントン観戦
好きな食べ物：寿司
嫌いな食べ物：しそ
好きな言葉（座右の銘）：為せば成る
最近ハマっていること：アニメを見ること！
出身：神奈川県
学年：2年生
誕生日：9月15日
MBTI：ENFP
趣味：スポーツ
特技：野球
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：なし
好きな言葉（座右の銘）：十人十色
最近ハマっていること：自分磨き
なお「男子高生ミスターコン2025」も本日授賞式を実施。“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」、そして“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」は明日11月30日に結果が決まる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年もイケメン揃い「男子高生ミスターコン」ファイナリスト
◆「男子高生ミスターコン2025」ファイナリスト15人が最終決戦へ
同コンテストは、2023年度より「女子高生ミスコン」「男子中学生ミスターコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。「みんなで選ぶ、日本一イケメンな男子高校生」をコンセプトに掲げ、同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査などを行い、今年は15人がファイナルに残った。
◆北海道・東北エリア代表：小川永真（おがわ・とおま）プロフィール
出身：福島県
学年：2年生
誕生日：11月7日
MBTI：ENFP-T
趣味：ヘアセット
特技：絵（似顔絵）
好きな食べ物：ピザ
嫌いな食べ物：ピーマン
好きな言葉（座右の銘）：明日は明日の風が吹く
最近ハマっていること：服を買うこと
◆関東エリア代表：西小路侑汰（にしこうじ・ゆうた）プロフィール
出身：栃木県
学年：2年生
誕生日：10月23日
MBTI：INFP-T
趣味：お茶を淹れて飲むこと・映画鑑賞・スポーツ
特技：ウクレレ・指反らし
好きな食べ物：釜飯
嫌いな食べ物：かぼちゃ・茄子
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：好きな俳優の過去の作品を観ること
◆中部エリア代表：倉田琉偉（くらた・るい）プロフィール
出身：長野県
学年：3年生
誕生日：3月24日
MBTI：INFP-T
趣味：渓流釣り、ゲーム配信
特技：ビートボックス
好きな食べ物：お寿司、ラーメン、チーズハニーナン、チキン南蛮、カキフライ
嫌いな食べ物：トマト、納豆
好きな言葉（座右の銘）：ギラついていけ！普通で終わんな！
最近ハマっていること：ゲーム配信
◆関西エリア代表：楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）プロフィール
出身：兵庫県
学年：2年生
誕生日：7月3日
MBTI：ENTJ
趣味：スポーツ
特技：エイサー
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：スイカ
好きな言葉（座右の銘）：勇往邁進
最近ハマっていること：演技、歌
◆中国・四国エリア代表：清田優翔（きよた・ゆうが）プロフィール
出出身：岡山県
学年：2年生
誕生日：3月6日
MBTI：ENFJ-A
趣味：音楽を聴く事！
特技：なし
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと
最近ハマっていること：昼寝
◆九州・沖縄エリア代表：榎田一王（えのきだ・いおう）プロフィール
出身：宮崎県
学年：3年生
誕生日：11月25日
MBTI：INFP-T
趣味：アニメ、ドラマ鑑賞
特技：お姫様抱っこ
好きな食べ物：チキン南蛮
嫌いな食べ物：グレープフルーツ
好きな言葉（座右の銘）：筋肉と愛情はいくらあっても良い
最近ハマっていること：筋トレ
◆ファーストファイナリストGP：菊地脩椰（きくち・しゅうや）プロフィール
出身：大阪府
学年：3年生
誕生日：9月9日
MBTI：ESFP
趣味：カラオケ
特技：サッカー
好きな食べ物：タン、ラーメン
嫌いな食べ物：ゴーヤ、コーン
好きな言葉（座右の銘）：可能性は無限大
最近ハマっていること：TikTokを撮ること
◆セカンドファイナリストGP：大橋光（おおはし・ひかる）プロフィール
出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：4月29日
MBTI：ENFP-T
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：イラスト、少林寺拳法
好きな食べ物：生ハム、牛タン、タコ
嫌いな食べ物：豚肉の脂身
好きな言葉（座右の銘）：一期一会
最近ハマっていること：変なストーリーの投稿
◆ミクチャ審査GP：曽根凌輔（そね・りょうすけ）プロフィール
出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：8月29日
MBTI：ISFP
趣味：動画鑑賞
特技：サッカー
好きな食べ物：抹茶
嫌いな食べ物：なし
好きな言葉（座右の銘）：十人十色
最近ハマっていること：アニメ鑑賞
◆candy magic審査代表：安藤志音（あんどう・しおん）プロフィール
出身：沖縄県
学年：3年生
誕生日：1月8日
MBTI：ENTJ-A
趣味：運動
特技：野球、剣道
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：きゅうり
好きな言葉（座右の銘）：我が心と行動に一点の曇りなし
最近ハマっていること：ドラマ、映画鑑賞
◆eプリ審査代表：谷本晴（たにもと・はる）プロフィール
出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：1月21日
MBTI：ESTP
趣味：散歩
特技：体操
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：漬物
好きな言葉（座右の銘）：死ぬまで体操
最近ハマっていること：ご飯食べること
◆自己PR審査代表：吹澤輝（ふきさわ・ひかる）プロフィール
出身：栃木県
学年：2年生
誕生日：5月30日
MBTI：ENFP
趣味：絵
特技：5分で似顔絵を描く
好きな食べ物：牡蠣
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：お前がナンバーワンだ！！
最近ハマっていること：TikTok投稿
◆高一ミスターコンGP：江畑皇之介（えばた・こうのすけ）プロフィール
出身：埼玉県
学年：1年生
誕生日：10月17日
MBTI：ENFJ
趣味：サッカー観戦
特技：サッカー
好きな食べ物：グレープフルーツ
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：失敗は悪いことではなく、うまくいかない方法を見つけただけ
最近ハマっていること：海外のサッカーをみること
◆敗者復活枠：山口凌摩（やまぐち・りょうま）プロフィール
出身：愛知県
学年：3年生
誕生日：8月28日
MBTI：ENFP
趣味：外出すること
特技：バドミントン観戦
好きな食べ物：寿司
嫌いな食べ物：しそ
好きな言葉（座右の銘）：為せば成る
最近ハマっていること：アニメを見ること！
◆敗者復活枠：三浦斗空（みうら・とあ）プロフィール
出身：神奈川県
学年：2年生
誕生日：9月15日
MBTI：ENFP
趣味：スポーツ
特技：野球
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：なし
好きな言葉（座右の銘）：十人十色
最近ハマっていること：自分磨き
◆「男子高生ミスターコン2024」も本日結果発表
なお「男子高生ミスターコン2025」も本日授賞式を実施。“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」、そして“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」は明日11月30日に結果が決まる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】