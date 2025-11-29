ITZY、モデルプレスでインタビュー連載スタート 再契約発表後の心境にも迫る
【モデルプレス＝2025/11/29】JYPエンターテインメントの5人組ガールズグループ・ITZY（イッチ）が、10月8日に日本2ndアルバム『Collector』をリリース。モデルプレスでは5人にインタビューを実施し、アルバムのポイントや、韓国と日本で行われたファンミーティングについての話、さらには事務所との再契約を発表した彼女たちの心境にも迫った。
【写真】ITZY、日本ファンミでの最新の姿
ITZYは、『2PM』『TWICE』『Stray Kids』『NiziU』を輩出したJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。“ティーンクラッシュ”の魅力が輝く超越したカリスマ性とビジュアル、「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。
前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
また、9月から10月にかけてはファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」を韓国と日本で開催。9月20日の公演ではメンバー揃って所属事務所との再契約を発表したことが、世界中のファンを喜ばせた。
インタビューでは、今回のアルバムの魅力について解説してもらったほか、話題を集めたファンミーティングでのパフォーマンス裏話、再契約を決めた現在の5人の心境まで、たっぷりと明かしてもらっている。連載は11月29日よりソロ編、グループ編にて随時公開予定。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ITZY、日本ファンミでの最新の姿
◆ITZY、日本セカンドアルバム『Collector』リリース
ITZYは、『2PM』『TWICE』『Stray Kids』『NiziU』を輩出したJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。“ティーンクラッシュ”の魅力が輝く超越したカリスマ性とビジュアル、「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。
また、9月から10月にかけてはファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」を韓国と日本で開催。9月20日の公演ではメンバー揃って所属事務所との再契約を発表したことが、世界中のファンを喜ばせた。
◆ITZY、モデルプレスで連載スタート
インタビューでは、今回のアルバムの魅力について解説してもらったほか、話題を集めたファンミーティングでのパフォーマンス裏話、再契約を決めた現在の5人の心境まで、たっぷりと明かしてもらっている。連載は11月29日よりソロ編、グループ編にて随時公開予定。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】