【11/29限定】イオンのブラックセールで″水揚げ当日″の「越前がに」登場！関東で買えるのは今日だけ。

イオンリテールは、2025年11月29日に首都圏の6店舗限定で、北陸新幹線で配送した「越前がに」を販売します。

旬の味を鮮度抜群で楽しめる！

イオンリテールは24年3月から、鮮魚を新幹線で運び、販売をする取り組みを実施しています。

「イオン 超！ブラックフライデーセール」の特別企画として、11月29日に福井県敦賀港にて水揚げされた「越前がに」を新幹線で配送し、販売します。

「越前がに」は毎年11月６日に漁が解禁となり、殻の中に身がギュッと詰まっていて、引き締まった肉質と繊細で甘みがある味わいが特長。

今年は、昨年実施した首都圏3店舗から6店舗に拡大して展開します。

販売店舗は下記6店舗。・イオンスタイル品川シーサイド（東京都）・イオン東雲店（東京都）・イオンスタイル碑文谷（東京都）・イオンスタイルレイクタウン（埼玉県）・イオンスタイル北戸田（埼玉県）・イオンスタイル新浦安（千葉県）

各店舗13時30分から45分頃に店着予定です。交通状況で店着時間が変わる場合があります。

1店舗あたり、約30杯の販売を予定しています。無くなり次第終了です。

水揚げ状況で価格を決定します。店舗によって価格が異なる場合があります。

天然もののため、天候などにより取り扱いがなくなる場合があります。