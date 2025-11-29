【つくれぽ1600件超】忙しい朝に「白菜のミルクスープ」

【冬の人気レシピ vol.1】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年冬号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

つくれぽ1660件超！旬の白菜を使った簡単スープ

忙しい朝、ついつい朝食を抜いてしまうことはありませんか？そんなとき、温かいスープがあればほっと一息つけますよね。『cookpad plus 2026年冬号』を見ていたら、冬の寒い朝にぴったりの、旬の「白菜」を使ったスープのレシピを発見！クックパッド編集部のスタッフが実際に作ってみました。





冬の寒い朝にもぴったり。心も体も温めるほっこりスープ





白菜をカットし、コーンは水気を切っておきます。





鍋にバターを入れ、白菜、コーンを入れて中火で炒めます。





白菜がしんなりしたら、水、牛乳、コンソメ、砂糖、塩こしょうを入れて、弱火で5分煮ます。





器に盛りつけて、できあがり！





前日の夜に白菜を切っておけば、忙しい朝でも10分以内で完成します。ベーコンやウインナーを加えると、さらにコクが出ておいしさアップ！お好みでパルメザンチーズやブラックペッパーを散らしてもOK。

白菜は冬が旬の野菜。寒さが厳しくなるほど甘みが増すので、この時期ならではのおい

しさを楽しめます。慌ただしい朝、温かいスープで心と体を整えてから1日をス

タートさせてみませんか？簡単なので、ぜひ試してみてくださいね。

『cookpad plus 2026年冬号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年冬号の巻頭特集は「大公開！みんなが作った！冬の人気レシピランキング」。☆栄養士のれしぴ☆さんの白菜＆大根の絶品レシピ、かぶやほうれん草などの冬野菜たっぷりおかず、今話題のせいろ蒸しなど、冬にぴったりのレシピが満載です！他、「山本ゆりさんのレンチンでできる気軽なおやつ」「ワタナベマキさんの温活サラダ」なども紹介しています。



＞＞＞ 詳しい内容をチェック！



冬号の付録はPEANUTS のコミック誕生75周年記念のアートがデザインされた「スヌーピー 磁器のマグカップ 豪華2個セット」です！



幅広に設計されているため、飲み物だけでなくヨーグルトやサラダを入れたり、小物入れとしてもぴったりです。







