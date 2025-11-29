ドル円は朝の下げから反発も、限定的＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は取引参加者がやや少ない中で、不安定な上下を見せる場面が見られた。ロンドン市場からのドル安円高の流れが継続し、朝に１５６円９９

銭と本日の安値を付けたものの、すぐに１５６円４０銭前後まで反発。その後再び１５６円００銭前後まで落として、１５６円２０銭台まで反発という動き。



木曜日が米国の感謝祭で休場。米年末商戦の本格スタート日となるブラックフライデーの今日は、木曜日から連休を取っている参加者が多く、取引参加者が少なくなってい

た。その分、値動きが荒くなったとみられる。もっとも値幅自体は抑えられており、１５６円台前半中心の推移。



ユーロドルはドル安が優勢。東京市場からロンドン昼頃にかけてはユーロ売りドル買いが優勢な展開で、１．１５５６を付けた。ＮＹ市場では一転して反発。東京朝につけ

た１．１６００前後を超えて、１．１６０８を付ける場面が見られた。



ポンドドルも同様にロンドン市場昼までの下げから反発。１．３２０１から１．３２５５まで上昇している。



ユーロ円はＮＹ朝までは売りが目立つ展開。ユーロドル、ドル円両面で下げたこともあって、東京市場で付けた１８１円５２銭から１８０円５３銭までほぼ１円の下げとな

った。その後はドル円の上昇もあって反発。東京朝の水準には届かなかったが、ロンドンからＮＹ朝にかけての下げ分を解消し、１８１円２０銭台を付けた。



ポンド円は東京朝の２０７円２１銭から２０６円１７銭まで１円超の下げとなった後、２０６円８０銭台を回復、ポンドは今週の英政府による予算案提出を受けて、イベ

ントクリアの意識からポンド買いがやや入りやすくなっている。





