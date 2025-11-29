「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラム。今回は木・金曜に出演中の福戸あやアナウンサーです。

毎週木曜・金曜の「ピックアップ」コーナーを担当しています。11月27日木曜は「日中関係悪化で大阪観光にも影響」「カキ大量死」という情報をお届けしました。

今回は「newsおかえり」で放送本番を迎えるまでの間に私がどんなふうに過ごしているかご紹介します。

まず番組全体の打ち合わせはお昼12時30分から始まります。ここで、その日どんなニュースをお届けし、どのように展開するかを議論します。「ピックアップ」コーナーの打ち合わせは午後1時30分ごろから。モニター案を確認しながら、内容をスタッフと打ち合わせしています。その後は、取り上げる内容について詳しく調べたり関連記事を読んだりして理解を深め、どんなふうに展開すると分かりやすく伝わるだろうか？と考えています。

そして、午後３時からは出演者全員揃っての最終確認などがあり、午後3時40分放送開始！！

あっという間に本番を迎えています。

（次回は北村真平アナウンサーが担当します）

福戸あや

『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3:40～）水・木・金曜に出演中。 2022年入社。兵庫県出身。趣味はサーフィン。