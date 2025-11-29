水崎綾女 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の水崎綾女（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。つやつやに輝く美太もも＆美尻を大胆に見せた、Tバック姿の撮影メイキング動画を公開した。

　水崎は「photo book 【Eu te amo】デイリー1位ありがとうございます　みんなのおかげーーー!!」と、同日発売された写真集『Eu te amo』（エウ・チ・アモ）についてファンへ感謝のコメントをし、白のTバック姿でオイリーに艶めく美尻＆豊満な美太ももを堂々と見せている。

　さらに、鏡に写った自撮りショットもアップし、へそ出しトップスの紐で結ばれた美ウエストや美バストをチラ見せした。

　水崎の刺激的なメイキング動画に、ファンからは「輝きが眩しい…」「今も変わらぬ美しさ　水崎さんの魅力はまさにお尻　お尻こそ正義！」「スタイル抜群だね　さすがだわ」「やばちゅぎ」「素晴らしいお身体ですね」などとコメントが集まっている。

　写真集『Eu te amo』は、宮古島の光と影の中で、王道の妖艶さと成熟した美をまとう姿を惜しみなく披露。気品と艶を兼ね備えた水崎の魅力が詰まった作品となっている。