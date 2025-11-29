プロ・リーグ 25/26の第16節 メヘレンとスタンダールの試合が、11月29日04:45にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはベニト・ラマン（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトーマス・アンリ（FW）、トビアス・モール（MF）、ナイェル・メサトゥ（DF）らが先発に名を連ねた。

31分、スタンダールが選手交代を行う。ダーン・ディエルクス（DF）に代わりデニス・エッケルト（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

スタンダールは後半の頭から2人が交代。キャスパー・ニールセン（MF）、トーマス・アンリ（FW）に代わりリーヌドル・キュアビタ（MF）、ティモシー・ヌカダ（FW）がピッチに入る。

56分に試合が動く。スタンダールのナイェル・メサトゥ（DF）のアシストからデニス・エッケルト（FW）がゴールを決めてスタンダールが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、スタンダールが0-1で勝利した。

なお、メヘレンは88分にケリム・ムラブティ（FW）に、またスタンダールは74分にトビアス・モール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

