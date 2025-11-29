「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が29日までに、X（旧ツイッター）を更新。沖縄における「米軍基地反対運動」をめぐり、私見をつづった。

ひろゆき氏は「『米軍基地は要らない。自衛隊は要らない。』と辺野古基地反対運動の人は主張してます」と書き出した。そして「中国が台湾省（尖閣・八重山諸島を含む）を軍事力で確保しようとした時に、どうやって八重山諸島の人達の命を守るのですか？」と疑問を提示。「米軍基地反対運動を支持する人は、答えずにダンマリを決め込む。無責任過ぎるでしょ」と述べた。

この投稿に対し、一部ユーザーから「私は沖縄に行くたびひめゆり祈念資料館を訪れ沖縄戦の実際を想像し二度とこのようなことがあってはならないと思います。辺野古新基地建設反対の声をキャンプシュワブゲート前であげることがあります。自分以外いないこともあります。揶揄されることもある行動ですが、ひろゆきさんには分かって頂きたい」というコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「被害者を出さないために、自衛隊と米軍基地の軍事力が必要だと考えるおいらです。ウクライナの住民が虐殺されたのは、ロシアがウクライナを攻撃したら勝てると考えたからです。勝てないと思わせなければ、悲劇は繰り返すかと」と返答。

このユーザーがさらに「『被害者を出さないために』 ひろゆきさんの言葉はハラハラすることが多いですが、お気持ちの優しさを感じるので嫌いになれません。『基地と軍事力』 沖縄戦の時のように大本営が沖縄を本土決戦準備の時間稼ぎ、捨て石、軍民一体化をとなえないことを大前提とする、ならば。と思います」と改めて記すと、ひろゆき氏は「沖縄独立運動は、日本と沖縄を分断する行為なので、捨て石にする人達の思想だと思ってるおいらです。沖縄は日本なので、自衛隊と米軍の軍事力で守るべきだと思ってる派です。米兵の犯罪に関しては、日米地位協定を改定して、日本国内で裁けるようにするべき派です」と述べた。