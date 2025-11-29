木村拓哉5年ぶり登場の『徹子の部屋SP』が高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
●大相撲の歴史的瞬間に注目
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(11月17日〜23日)をまとめた。
黒柳徹子
○3連休最終日の番組が多数上位に
この週のランキングでは、3連休最終日となった23日に放送された番組が多数上位に入る結果となった。連休を自宅でゆっくりとテレビを楽しむ時間が確保しやすかったことが、高い注目度を後押しした要因と言えそうだ。
個人全体では、TBSの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が67.0%で2位を獲得。先週の4位から順位を上げており、物語が進むにつれて視聴者の関心が高まっている様子がうかがえる。
また、ウクライナ出身の新関脇・安青錦が初優勝を果たした『大相撲九州場所千秋楽』(NHK)も注目を集めた。歴史的な瞬間を見届けようと、多くの視聴者が画面に目を向けたことが数字に表れている。
コア視聴層では、『金曜ロードショー「竜とそばかすの姫」』(日本テレビ)と『土曜プレミアム「テルマエ・ロマエ」』(フジテレビ)の映画2作品がランクイン。連休中に家族で楽しめる映画作品が若い世代からも支持を得た形となっている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○「SixTONESのみんながバラエティ達者」
コア視聴層で2位にランクインした『Golden SixTONES 90分SP』は、64.3%という高い注目度を獲得した。 今回はゲストに芦田愛菜、横山裕、猪狩蒼弥を迎えた90分スペシャルとして放送され、豪華な共演が話題を呼んだ。
番組名物「サイズの晩餐」では、芦田愛菜が即興コントに挑戦する意外な姿が視聴者を驚かせた。 機内カートを使ったCAコントや、転校生に扮した学園コントでは、SixTONESメンバーとともにスタジオを縦横無尽に駆け回り、進行役の藤森慎吾が「世界一おもしれぇな」と爆笑するほどの盛り上がりを見せた。
また、リズムゲーム「マツケンナンバー」には、横山裕と猪狩蒼弥が参戦し、先輩後輩の垣根を越えた真剣勝負が繰り広げられた。 前回「戦犯」となった横山のリベンジ誓言や、初登場で緊張する猪狩の姿、そして因縁の松村北斗との絡みなど、随所に見どころが詰まっていた。
SNS上では「SixTONESのみんながバラエティ達者」「平和で安心して楽しめる」といった声に加え、「最近で一番笑った」との感想も寄せられている。 出演者全員が全力で楽しむ空気が画面越しに伝わり、日曜の夜にふさわしい明るいエンターテインメントとして多くの支持を集めたようだ。
●山田洋次監督が「受ける演技」を絶賛
木村拓哉が約5年ぶりに出演した『徹子の部屋SP』(21日放送、テレビ朝日)が、個人全体で64.9%の注目度を記録した。同日公開の主演映画『TOKYOタクシー』に合わせた2時間スペシャルで、黒柳徹子とのトークが大きな話題となった。
番組では恒例のカードトークが行われ、「食」をテーマにした会話で盛り上がった。黒柳が自身のYouTubeチャンネルで公開した回転寿司の動画が紹介され、大量の寿司やラーメン、デザートを食べ続ける映像に木村は驚いた表情を浮かべた。
「徹子さんと行ったら楽しそう」という木村の言葉から、回転寿司デートの約束が成立する場面も。
また、長年の謎であった「飴が出てくる髪型」について、「心の美しい人にのみ渡す」という新たな条件が明かされる一幕も。愛犬の鳴き声をまねてほしいという徹子の無茶ぶりにも笑顔で応じるなど、リラックスした雰囲気のトークが続いた。
後半では、映画『TOKYOタクシー』でメガホンを取った山田洋次監督が登場。山田監督が木村の「受ける演技」を野球の捕手に例えて絶賛するなど、俳優としての評価にも触れられた濃密な2時間となった。 SNSでは「容赦ないトークと神対応のバランスが最高」といった声が上がり、視聴者を飽きさせない構成が高い注目度を支えた。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(11月17日〜23日)をまとめた。
黒柳徹子
○3連休最終日の番組が多数上位に
この週のランキングでは、3連休最終日となった23日に放送された番組が多数上位に入る結果となった。連休を自宅でゆっくりとテレビを楽しむ時間が確保しやすかったことが、高い注目度を後押しした要因と言えそうだ。
また、ウクライナ出身の新関脇・安青錦が初優勝を果たした『大相撲九州場所千秋楽』(NHK)も注目を集めた。歴史的な瞬間を見届けようと、多くの視聴者が画面に目を向けたことが数字に表れている。
コア視聴層では、『金曜ロードショー「竜とそばかすの姫」』(日本テレビ)と『土曜プレミアム「テルマエ・ロマエ」』(フジテレビ)の映画2作品がランクイン。連休中に家族で楽しめる映画作品が若い世代からも支持を得た形となっている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○「SixTONESのみんながバラエティ達者」
コア視聴層で2位にランクインした『Golden SixTONES 90分SP』は、64.3%という高い注目度を獲得した。 今回はゲストに芦田愛菜、横山裕、猪狩蒼弥を迎えた90分スペシャルとして放送され、豪華な共演が話題を呼んだ。
番組名物「サイズの晩餐」では、芦田愛菜が即興コントに挑戦する意外な姿が視聴者を驚かせた。 機内カートを使ったCAコントや、転校生に扮した学園コントでは、SixTONESメンバーとともにスタジオを縦横無尽に駆け回り、進行役の藤森慎吾が「世界一おもしれぇな」と爆笑するほどの盛り上がりを見せた。
また、リズムゲーム「マツケンナンバー」には、横山裕と猪狩蒼弥が参戦し、先輩後輩の垣根を越えた真剣勝負が繰り広げられた。 前回「戦犯」となった横山のリベンジ誓言や、初登場で緊張する猪狩の姿、そして因縁の松村北斗との絡みなど、随所に見どころが詰まっていた。
SNS上では「SixTONESのみんながバラエティ達者」「平和で安心して楽しめる」といった声に加え、「最近で一番笑った」との感想も寄せられている。 出演者全員が全力で楽しむ空気が画面越しに伝わり、日曜の夜にふさわしい明るいエンターテインメントとして多くの支持を集めたようだ。
●山田洋次監督が「受ける演技」を絶賛
木村拓哉が約5年ぶりに出演した『徹子の部屋SP』(21日放送、テレビ朝日)が、個人全体で64.9%の注目度を記録した。同日公開の主演映画『TOKYOタクシー』に合わせた2時間スペシャルで、黒柳徹子とのトークが大きな話題となった。
番組では恒例のカードトークが行われ、「食」をテーマにした会話で盛り上がった。黒柳が自身のYouTubeチャンネルで公開した回転寿司の動画が紹介され、大量の寿司やラーメン、デザートを食べ続ける映像に木村は驚いた表情を浮かべた。
「徹子さんと行ったら楽しそう」という木村の言葉から、回転寿司デートの約束が成立する場面も。
また、長年の謎であった「飴が出てくる髪型」について、「心の美しい人にのみ渡す」という新たな条件が明かされる一幕も。愛犬の鳴き声をまねてほしいという徹子の無茶ぶりにも笑顔で応じるなど、リラックスした雰囲気のトークが続いた。
後半では、映画『TOKYOタクシー』でメガホンを取った山田洋次監督が登場。山田監督が木村の「受ける演技」を野球の捕手に例えて絶賛するなど、俳優としての評価にも触れられた濃密な2時間となった。 SNSでは「容赦ないトークと神対応のバランスが最高」といった声が上がり、視聴者を飽きさせない構成が高い注目度を支えた。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら