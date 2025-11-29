米津玄師のカラオケ採点で「8」を目指す JOYSOUNDコラボキャンペーンが一新
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、12月1日11時から「米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン」の応募方法や賞品を一新し、実施期間を26年1月31日まで延長する。
「米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン」
このキャンペーンへ参加するには、「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「分析採点AI＋」「分析採点AI」「分析採点マスター」のいずれかの採点機能で「IRIS OUT」や「JANE DOE」をはじめとした課題曲を歌唱。その際に「8」を2つ以上含む点数の獲得を目指す。
指定の点数を獲得の上、特設ページから応募した人の中から抽選でLOST CORNER つなぎ(L)を25人に、LOST CORNER Tシャツ(L)を25人に、RED OUTキャップを30人に、がらくたくんキーホルダーを100人にプレゼントする。
対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。点数例は88.010/91.828/78.185など、獲得点数に｢8｣が2つ以上入っていれば応募可能となる。
「米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン」
このキャンペーンへ参加するには、「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「分析採点AI＋」「分析採点AI」「分析採点マスター」のいずれかの採点機能で「IRIS OUT」や「JANE DOE」をはじめとした課題曲を歌唱。その際に「8」を2つ以上含む点数の獲得を目指す。
対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。点数例は88.010/91.828/78.185など、獲得点数に｢8｣が2つ以上入っていれば応募可能となる。