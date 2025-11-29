太平洋戦争の終わりが見えるなか、米軍は北九州への原爆投下を計画していた。それを阻止するために貢献したといわれる、「屠龍」の搭乗員がいた。敵機B-29が空を舞うなか、若き隊員たちは命を賭して体当たり攻撃を仕掛けた。それに怯んだ米軍は、原爆投下地点などの計画を練り直さざるを得なかったという。決死の覚悟で日本を守ってくれた隊員たちの最期に迫る。※本稿は、戸津井康之『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

北九州への空爆を

特攻で阻止した2人の男

両翼にエンジンを抱えた日本陸軍の双発（2つのエンジン）の二式複座戦闘機「屠龍」の編隊が、北九州近くの領域に姿を現した米爆撃機B-29の編隊を迎撃するため、山口・下関の小月飛行場から離陸した。

一方、中国大陸を離陸したB-29の編隊は高度7000メートル上空から北九州へ侵入。日本本土の領空を、悠然と我がもの顔で飛んでいた。

「この高度で戦える戦闘機は日本には存在しない」

B-29の編隊を率いる団長機の操縦席でパイロットは、そう慢心していた。間もなく爆弾投下地点の上空だ。が、前方から猛スピードで迫ってくる一機の「屠龍」の機影が見えた。

銃撃を仕掛けてくる気だ。弾丸をかわすために機体を傾ける。弾丸は機体をかすめたようだが、損傷は軽微だ。

「やはり大したことはないな」

そう思った次の瞬間。

「そんなばかな、こいつは、ぶつける気か！」

「屠龍」は、さらに猛然と速度を上げ、コックピットの目前まで近づいていた。

「屠龍」の操縦士の顔が間近に迫り、眼が合った。

怒りを燃え滾らせ、一片の恐れも知らぬような日本人操縦士の眼を見て、B-29のパイロットは戦慄した……。

