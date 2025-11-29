セリエA 25/26の第13節 コモとサッスオーロの試合が、11月29日04:45にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。コモのアルベルト・モレノ（DF）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールを決めてコモが先制。

ここで前半が終了。1-0とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分、サッスオーロが選手交代を行う。ドメニコ・ベラルディ（FW）に代わりクリスティアン・ボルパト（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の53分コモが追加点。ニコラス・パス（MF）のアシストからアルベルト・モレノ（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、コモが2-0で勝利した。

なお、コモは48分にマクサンス・カケレ（MF）、74分にヤコボ・ラモン（DF）に、またサッスオーロは37分にイスマエル・コネ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-29 07:00:25 更新