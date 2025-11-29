¡Ö´èÄ¥¤ì·»¡ª¡ª¡ª¡×¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³´äÞ¼¿¿Æà¤µ¤ó¡¡ÍâÆü¤¬¸½ÌòºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë·»¡¦´äÞ¼ÎÉÂÀ¤Ø¥¨¡¼¥ë
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î´äÞ¼¿¿Æà¤µ¤ó¤¬28Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤ÏJ3¤ÎFCÎ°µå¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·»¡¦´äÞ¼ÎÉÂÀ¤µ¤ó²ÈÂ²¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö·»¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤Î»î¹ç¤¬ÌÀÆü29Æü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª´èÄ¥¤ìFCÎ°µå ´èÄ¥¤ì·»¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·»¡¦´äÞ¼ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤Ïº£·î¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æº£µ¨¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£´äÞ¼¿¿Æà¤µ¤ó¤Ï14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿·» ¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´äÞ¼ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤Î½êÂ°¤¹¤ëFCÎ°µå¤Ï29Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£