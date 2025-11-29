小泉八雲の蔵書を集めた「ヘルン文庫」の展示を見る村上弘美さん（左）と木下晶さん（右）ら＝2025年10月15日、富山市

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で話題の明治時代の作家小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の蔵書を受け継いだコレクション「ヘルン文庫」が、富山大の図書館（富山市）で公開されている。ドラマの放送開始後は来館者が大幅に増えた。文庫を中心に有志による研究や普及活動も盛んで、関係者は「大学の宝だ」と改めて実感する。（共同通信＝石飛哲平）

ヘルン文庫は、妻セツや、八雲が来日後最初に英語教師として赴任した松江の人々から「ヘルンさん」と呼ばれていたことに由来する。洋書約2千冊や、晩年の大作「神国日本」の手書き草稿1200枚が残されているほか、怪談「耳なし芳一」の原本とされる「臥遊奇談」も所蔵する。

20年以上ボランティアでガイドを務める村上弘美さん（79）によると、ばけばけ効果で今秋以降は来館者が従来の数倍といい「大学の宝として守っていってほしい」との声が寄せられているという。

同図書館によると、旧制富山高等学校（富山大の前身の一つ）の南日恒太郎初代校長は、弟が八雲の教え子だった。関東大震災後、小泉家が蔵書を安全な保管先に譲渡したいとの意向を弟を通じて知り、地元の資産家の寄付で1924年の開校記念に譲り受けたのが始まり。

八雲自身は富山を訪れたことはなかったが、こうした経緯から、有志のグループ「富山八雲会」が2001年に誕生。今でも、文学研究や輪読会などイベントを通じた普及活動が盛んだ。副会長の木下晶さん（72）は「異質なものを敬うという八雲の姿勢が、今の世の中に合っているのでは」と指摘する。

ドラマについて「史実とフィクションの違いを見つけるのが楽しい」と木下さん。村上さんも「これまで目立たなかったセツさんに脚光が当たったのはすてきだなと思う」と話している。

ヘルン文庫は毎月第3水曜の午後のみ一般公開している。入場無料。