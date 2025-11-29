「こんなことあるんだ…」信号なしの脇道から突然車が飛び出し…国道を走る車と出合い頭に衝突　植え込みに衝突・大破　北海道・札幌市

北海道の交差点で16日、直進車同士が出合い頭に衝突する瞬間がカメラにとらえられた。信号がない脇道を走っていた車と、国道を走る車がそれぞれ直進したことで衝突したとみられる。

1台は歩道へ乗り上げ植え込みに激突し、もう1台はフロント部分が大破した。

信号のない脇道からの直進車が衝突

北海道・札幌市の国道で16日正午ごろに撮影されたのは、衝突事故の瞬間だ。

交差点に差しかかり、目の前に黒い車が見えた瞬間、画面左側から白い車が突然現れ、黒い車に突っ込んだ。

車で走っていた目撃者と同乗者は、「あっ、何？ちょっと事故事故」、「止まって！止まって！」、「（録画ボタン）押して押して」と声を上げ、事故現場を横目に通過していた。

現場には破片が散乱…車は大破か

追突された黒い車は歩道に乗り上げ、植え込みに衝突していた。

一方で、白い車はフロント部分が大破し、周囲には破片が散らばっていた。

現場の状況を確認すると、脇道側には信号がなかった。

目撃者によると、国道を走る車と脇道から現れた車がそれぞれ直進したことで、出合い頭に衝突したという。

目撃者は、「こんなことあるんだって感じ。ネットでは見たことがあったんですけど、現実で見ることがなかったので怖いなと思いました」とコメントしている。

（「イット！」 11月27日放送より）