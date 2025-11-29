ヘビのお姉ちゃんのおうちが気になる猫ちゃん…お姉ちゃんはおうちの外が気になり…。ドタバタなお掃除の様子が注目を集めています。話題の動画の再生回数は16万回を超え「ヌコとへびが共存してる！」「天敵のはずなのに」といったコメントが集まっています。

【動画：『猫とヘビは仲良くできる？』→ヘビのおうちをお掃除していると、2匹の猫が…驚きが隠せない光景】

ねぇねぇのおうちをのぞき見

Instagramアカウント「ろき・ここマシマシ」に投稿されたのは、お掃除タイムに起きたドタバタな様子。猫のココちゃんがケースのフタの上に乗って、中を覗き込んでいたのだそう。するとパパさんが「ねぇねぇのおうち乗りません。降りて」と注意したそうです。実はこのケースは、ヘビのナギちゃんのおうちなのだそう。ココちゃんとお兄ちゃん猫のろきちゃんは、ナギちゃんと仲良しだそうです。

掃除開始で興味津々な猫ちゃん！

ママさんはナギちゃんのおうちのお掃除をするので、ココちゃんにそれを伝えたいのですが、ナギちゃん用のお水へと興味がうつっていたため「ふんふんしちゃだめ」と制止したのだそう。ドタバタ劇になりそうな雰囲気がしてきました！

入ってください！入っちゃだめ！

ナギちゃんのおうちのシーツを交換して、お水を入れて、ナギちゃんをおうちに入れ、お掃除が終わりそうです。ところが、ナギちゃんがおうちから出てきてしまい「入ってください」と声をかけたママさん。

それをちゃんと聞いていたココちゃんはナギちゃんのおうちに入ろうとしますが「入っちゃだめ」とママさんに言われドタバタ劇になってしまったのだそう。そんなことは気にせずにナギちゃんのおうちに乗ってしまう、好奇心旺盛なココちゃんでした。

投稿には「猫には入っちゃダメ、ねえねは出ちゃだめ、聞いてる側はややこしいw」「猫も蛇も大人しく可愛らしいですね!」「構いたくて仕方ない様子がかわいい」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ろき・ここマシマシ」では、ココちゃん、ろきちゃんと家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ろき・ここマシマシ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。