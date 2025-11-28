株式会社ブリッツは、株式会社アイシンが開発した「Motion Control Beam」を採用し、同社のサスペンション開発ノウハウを融合させた新製品「B-MCB（ビー・エムシービー）」を発表した。

同製品は、ボディの変形を抑制し、乗り心地と操縦安定性を高めるアシストパーツであり、車種専用設計によって効果的な装着と性能向上を実現している。今回、第1弾としてGR86／BRZ用フロントキットが2025年11月27日に発売される予定である。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

AISIN製「Motion Control Beam」にBLITZの豊富なノウハウを組み合わせ、ボディ変形の抑制と乗り心地向上を実現するアシストパーツが発売

株式会社アイシンが開発した「Motion Control Beam(モーションコントロールビーム)」を採用し、ブリッツの豊富な商品開発ノウハウを投入した新商品「B-MCB (ビー・エムシービー)」を発売いたします。

「B-MCB」は、「Motion Control Beam」によるボディ変形の抑制と乗り心地の快適性向上に加え、1台ずつ装着位置や効果の検証を行い、車種毎に専用開発された取り付けブラケット、取付説明書等が付属する車種別専用品です。

ノーマル車両だけではなく、BLITZ DAMPER ZZ-Rシリーズとの同時装着・相乗効果のテストまでをブリッツにて実施し、開発を行ったサスペンションアシストパーツです。

GR86/BRZ フロント用キット

○商品名： B-MCB（ビー・エムシービー)

○商品Webページ：https://www.blitz.co.jp/products/suspension/b-mcb.html

○発売日：GR86/BRZ用 2025年11月27日(木) 発売

その他の車種につきましても、順次発売予定です

※全国のカー用品店・EC販売サイト様などを通じて販売いたします。

※モーションコントロールビーム®およびMCB®は、株式会社アイシンの登録商標です。

■製品特徴

●Motion Control Beam(MCB)により、ボディの変形やねじれを抑制しサスペンションをはじめとする車両本来の性能を発揮。

同時に不快な振動も吸収して抑えることで、乗り心地や快適性が向上します。

●MCBの効果によりステアリングレスポンスが向上し、コーナリング時の安定性や操作性を改善。

さらにステアリング操作や路面状況による、横揺れ(ロール)や縦揺れ(ピッチング)を抑制することができます。

●ブリッツのサスペンション開発ノウハウを活かし、1台ずつ車種別で専用開発を実施。

適切で効果的な装着位置、取り付けに必要なパーツと取付説明書の同梱、DAMPER ZZ-Rシリーズや各種サスペンションパーツとの同時装着による検証を行い、よりMCBの効果を体感していただけます。

●全商品にアルミ製のBLITZロゴステッカーの他、ブルーとレッドの専用カラーリングシートを同梱。

DAMPER ZZ-Rシリーズやストラットタワーバーなどとの同時装着の場合にも、お好みの組み合わせでエンジンルームをコーディネイトをしていただくことができます。

■AISIN 「Motion Control Beam」とは？

●構造

主にスプリング機構と摩擦機構により構成され、スプリング機構は荷重に対抗した反力を発生させることでボディの変形を抑制。

摩擦機構は減衰力により不快な振動を吸収するほかに、スプリング機構の変形抑制効果をさらにアシストする効果があります。

●性能

1：ステアリング操作時に、ロール速度を抑制しボディの横揺れが減少

2：ステアリング操作時に、余分な操舵がなくなり、トレース性が向上

3：路面の凹凸などを乗り越した際に、ボディの縦揺れ、横揺れ収束性が向上

これによりハンドリング性能の向上と同時に上質な乗り心地を実現！

※モーションコントロールビーム®およびMCB®は、株式会社アイシンの登録商標です。

商品ラインアップ

GR86/BRZ(Z#8)用より販売開始。リア用には1000Nと3000N、2つのラインアップ。

フロント用装着(REDステッカー貼付例) フロント用キット

リア用装着(BLUEステッカー貼付例) リア用キット

■開発予定ラインアップ

※開発予定車種は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

LEXUS：LBX MORIZO RR

TOYOTA：86(ZN6)、GRカローラ、GRヤリス、アルファード/ヴェルファイア(30/40系)

MAZDA：ロードスター/ロードスターRF(ND系)

HONDA：シビック(FL1)、シビックタイプR(FL5)

DAIHATSU：タント(650系)、ムーヴ(850系) を順次開発予定!

その他最新情報や詳細は、Webサイトをご参照ください。

お問合せ先

ブリッツサポートセンター

(10:00～12:00、13:00～17:00 月曜～金曜)

TEL：0422-60-2277

リリース提供元：株式会社ブリッツ