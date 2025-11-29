男女４人組バンド「ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ」のピアノを担当するＳａｏｒｉが同バンドのボーカル・Ｆｕｋａｓｅとの２ショットを公開した。

ｓａｏｒｉは２９日までに自身のインスタグラムに「『俺、ラップがやりたいんだ』１７才の深瀬くんは、そう言った」と書き始め、「当時１６才の私はと言うと、深瀬くんに夢を告白され……こう答えた。『ラップよりも、歌の方が上手いよ。あと、ラップの格好あんまり似合ってないと思う』我ながら、ひどい。深瀬少年の心を折る権利など私にある訳ないのに、そんな事を言ってしまった」と、過去のエピソードを明かした。「先日、彼は遂にラップ曲でソロリリースをしたのだ。ポップな管楽器のリフに、アイロニカルなリリックがのった楽曲を携えて。そう、深瀬少年、諦めてなかった…！あの時の夢を叶えたのだね、と感動した。ずっとやりたかった事なんだ、とわかった。すごいよ。本当にすごい。しみじみ思っています。あの時はマジごめん」とＦｕｋａｓｅのソロ曲について振り返ると、２ショット写真やＦｕｋａｓｅのソロショットを披露した。

この投稿にファンからは「さおりちゃんの文章はすごく当時の事が映像として見えてきて、その場にいたかのような気持ちになれます」「深瀬少年おめでとうー！！！」「いい話すぎて感動」「彩織さん深瀬くんカッコいいです」などの声が寄せられている。