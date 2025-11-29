超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #8』が11月28日に配信。万博でスピーチを披露したマルチリンガルが一流企業から絶賛された。

【映像】マルチリンガル阪大生のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

大阪大学外国語学部に通う徳重文弥（とくしげ・ふみや）さんは専門のロシア語だけでなくブルガリア語にも挑戦。大阪関西万博のパビリオンで、ブルガリア大統領の前でブルガリア語でスピーチを行った。また企画力を駆使して言語サークルでTシャツやクリアファイルを制作し学園祭で販売。Tシャツは30着以上、クリアファイルは約100点を売り上げた。また、コミュニケーション力と語学力を活かして積極的に様々な人と関わることができるとアピールした。



「今まさに“探し中”で業種は絞っていません」は吉と出る？

金子祐貴（株式会社青山財産ネットワークス 人事部 人事企画課 課長）：企画力といってもアイデアやデザイン、実現可能性を高めるための論理的思考力など様々あります。どのようなところに強みがありますか？

徳重：私は自分をアイデアマンだと考えています。学園祭で売り上げた「猫」と様々な言語で書かれたクリアファイルも僕がデザイン・企画しました。Tシャツはロシア語やブルガリア語などそれぞれの言語で「ありがとう」と書いています。

宝谷太郎（不二製油株式会社 人事総務本部 人事総務部門 部門長）：語学以外で何か挑戦されたり、あるいはコミュニケーションをアピールできる点はありますか？

徳重：USJでアトラクションクルーとしてアルバイトをしていましたが、お客様に楽しんでもらうために、自分も楽しいと思いながら働きました。

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：将来的に分野や職種など、目指すものがあれば教えてください。

徳重：今まさに“探し中”で業種は特に絞っていません。現段階で目標はないですが、自分が楽しいと思えることをしたいです。

「良い意味で一風変わっている感じが非常に好ましい」

企業の採点は、下は4点、上は10点までばらけた。

「8点」をつけた株式会社みずほフィナンシャルグループは「良い意味で一風変わっている感じが非常に好ましい。我が社で新規事業開発で活躍している人に通底する何かがある。なおかつ多動力もあって、いろいろなことにも手を出しながら静かながらも動いている。すごくフィット感を覚えました」と評価。

「7点」をつけた株式会社JTBは「弊社はグローバルで市場を伸ばしていこうと模索している段階なので、徳重さんがご活躍できるフィールドはたくさんあると思います」とコメント。

「10点」をつけた九州旅客鉄道株式会社は「弊社であれば、様々なことに興味を持って挑戦する力を出せる場面もあります。弊社はいろいろなことをやっているので、入ってから一緒にやりたいことを見つけることもできると思います」と絶賛した。