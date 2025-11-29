±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÙÂè1ºî¸ø³«40¼þÇ¯¡ªÅì±Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç°ìµóÊüÁ÷
¡¡CSÊüÁ÷¶É¤ÎÅì±Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤¦¤Á¤«¤º¤Ò¤í¸¶ºî¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿1980Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ø±à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ºî¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Î¸ø³«40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ12·î¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÁ´6ºîÉÊ¤ò°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Úµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡Ä¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤À¤Ã¤¿¤¤¦¤Á¤«¤º¤Ò¤í¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¡¢Æá¿ÜÇîÇ·´ÆÆÄ¡¢À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¤ÈËÜºî¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ëÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤Æ±Ç²è²½¡¢1985Ç¯12·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡¢1988Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº´°·ëÊÓ¡Ù¤Þ¤ÇÁ´6ºîÉÊÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âè1ºî¤ÈÂè2ºî¤Î¼çÂê²Î¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Àôº£Æü»ÒÌò¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º
Âè1ºî¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ê1985Ç¯12·î14Æü¸ø³«¡Ë
½Ð±é¡§À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡¿ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¿Ãæ»³ÈþÊæ
Âè2ºî¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº°¥²Î¡Ê¥¨¥ì¥¸¡¼¡Ë¡Ù¡Ê1986Ç¯8·î9Æü¸ø³«¡Ë
½Ð±é¡§ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¿À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡¿Ãæ»³ÈþÊæ
Âè3ºî¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¡Ê1987Ç¯3·î21Æü¸ø³«¡Ë
½Ð±é¡§ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¿À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡¿µÜºêèß½ã
Âè4ºî¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº¶¸Áû¶Ê¡Ù¡Ê1987Ç¯12·î12Æü¸ø³«¡Ë
½Ð±é¡§ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¿À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡¿Çð¸¶Ë§·Ã
Âè5ºî¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº²»Æ¬¡Ù¡Ê1988Ç¯8·î6Æül¸ø³«¡Ë
½Ð±é¡§ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¿µÜºêèß½ã¡¿À¶¿å¹¨¼¡Ï¯
Âè6ºî¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº´°·ëÊÓ¡Ù¡Ê1988Ç¯12·î17Æü¸ø³«¡Ë
½Ð±é¡§ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¿À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡¿µÜºêèß½ã
