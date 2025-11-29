「グラビア界の至宝」Gカップ・鈴木聖、衝撃のファースト写真集 「バストトップの限界表現」に初挑戦
「グラビア界の至宝」と呼ばれる俳優・モデルの鈴木聖が、グラビアデビューから約6年間あたためてきたファースト写真集『Sanctus（サンクタス）』（小学館）を、28日に発売した。
【写真】これはすごい！Gカップ・鈴木聖が衝撃のファースト写真集
撮影の舞台は、初夏を迎えた北の大地・北海道。奇岩がせり立つ浜辺や静寂が広がる湖畔など雄大な自然の中で、健康的なメリハリボディの水着姿を披露したかと思えば、ホテルのベッドルームではワインレッドやパープル、イエローなどのセクシーなランジェリーに身を包み、25歳を迎えた大人のしっとりとした色香を漂わせた。さらにバスルームでの一糸まとわぬヌーディなカットでは、87センチGアップのド迫力バストに思わず息をのむ。
本作では、これまでのグラビアでは封印してきた「バストトップの限界表現」に初挑戦。なんと4つのシーンで布越しに魅惑的なシルエットを披露した。ラテン語で「聖なる」という意味を持つタイトルどおり、まさに「聖域」に踏み込んだ衝撃的な内容に仕上がっている。
■鈴木聖
／2000年7月11日生まれ、千葉県出身。2017年に「ミスセブンティーン」ファイナリストに選出され、2019年にグラビアデビューを果たす。数々の雑誌の表紙やグラビアに掲載され、イメージDVDも次々とヒットし、「グラビア界の至宝」の異名をとる。アニメ観賞や漫画、ゲーム、さらにはパチンコ・スロットを趣味に持つ一方で、陸上競技（棒高跳び・リレー）を特技とする異色の経歴の持ち主。
