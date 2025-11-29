ËÌÀî·Ê»Ò¡õDAIGOÉ×ºÊ¡¢¥Ñ¥ÑÍ§¡õ¥Þ¥ÞÍ§·ÝÇ½¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡¡¡È·Ê»Ò¥Þ¥Þ¡É¤ÎÁÇ´é¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÌÀî¤ÈÉ×¡¦DAIGO¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯ËÌÀî¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÀ¸¿È¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ°ìÈÖ¤Î¼«Ê¬¤Î´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¤¤¤¡È¥Ö¥ì¡¼¥ó¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð(¾Ð)¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎËÜ²»¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊËÌÀîÉ×ºÊ¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¡È¥Ñ¥ÑÍ§¡É¹â¶¶¸÷¿Ã¤È¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤òË½Ïª¤¹¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÎËÌÀî¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë2¿Í¤¬¡Ö¤¢¤È¤ÇÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¥¤¥ä¤À¤«¤é¡Ä¡×(¹â¶¶)¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡×(¥¤¥â¥È)¤È¤¿¤á¤é¤¤¤Ä¤Ä¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È·Ê»Ò¥Þ¥Þ¡É¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤À¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¡¦Æîº»ÎÉ¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ËÌÀî¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ·ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÅ·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
