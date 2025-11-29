＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

10月8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！ メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

日刊スポーツをご覧の皆様！ 北美梨寧です！ 本日のテーマは「メジャーデビューを記念して自分にご褒美をあげるなら」ということですが、最近は日常の小さな幸せが私のご褒美になっています。

パッと頭に思い浮かんだ最近の幸せは“お家でゆっくり過ごす時間”と“オフなスタイルで行く、思いつき旅行”です。以前はお休みの日は外出したい「アクティブ派」でしたが、ここ最近はお休みの日はおうちで過ごすことを選択することが多くなり、インドアになりました。おうちでゆっくり過ごせる時間が、心も身体も休まる癒やしの時間になっています。ドラマを見たり、ネットでお洋服を探したり…お休みの日にお家にいることが多くなったので、ネットで家具などもよく見ています！ ただ、おうちにこもりっぱなしも息が詰まってくるので「そろそろ外に出ようかな〜」と思いついたときに行く旅行も私にとってのご褒美です。ご褒美ポイントとしては、メークもせず、外出できる程度の飾らないラフな格好で過ごすことです。

ほかにも日常の小さなご褒美はたくさんあります。作業などをする必要がないときの移動時間に、コーヒーを飲んで音楽を聴きながら読書をするのもリラックスできるので、最近の癒やし時間になっています。これからも自分自身に小さな癒やしご褒美を定期便してあげたいと思います。

ただ、もしもたった1つだけ、どんなご褒美でももらえるとしたら“全ての願いがかなう”ご褒美がほしいですハート 日常の小さな幸せがご褒美と言いながら、最後には結局、とっても欲張りな私でなんだか申し訳ないです…。皆様も毎日頑張っていると思うので、目いっぱい自分のことを甘やかしてあげてください。たくさんの幸せが訪れますように。【北美梨寧】

◆北美梨寧 2002年（平14）5月28日生まれ、23歳の宮城県産。状況を読むことが得意なクレバーガール。愛称は「りねこ」。メンバーカラーは紫。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「ら〓（濁点付き平仮名う）ハート戦せーしょん」をリリース。